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При попытке вытащить американский броневик в болоте в Литве застрял земснаряд
Шагающий земснаряд застрял в болоте в Литве при попытке вытащить американский броневик M88
На пятый день операции по извлечению американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules из литовского болота возникли новые трудности – шагающий земснаряд, доставленный, чтобы размыть грязь, также застрял в трясине, сообщают СМИ.
«Операция по извлечению утонувшей в литовском болоте ремонтно-эвакуационной машины армии США M88 Hercules столкнулась с неожиданным затруднением», – пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военное дело».
Отмечается, что земснаряд с большим трудом удалось подвести к месту аварии. Он должен был «размыть невероятно липкую литовскую грязь», которая стала непреодолимым препятствием для сонаров и ручного инструмента прилетевших из Испании американских водолазов. Однако у земснаряда «лопнул шланг гидравлики», который обеспечивал функционирование «одной из его ног». Пока производили замену, тяжелая машина сама увязла в трясине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо американских военных пропали без вести на учениях в Литве. Их бронированная ремонтно-эвакуационная машина была найдена затопленной в водоеме на полигоне. Литовские военные не могут извлечь из болота гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules.