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В Литве не смогли вытащить из болота американскую гусеничную машину с экипажем
Литовские военные не могут извлечь из болота гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, в которой может находиться погибший экипаж из четырех американских военных, заявил глава поисково-спасательной операции полковник-лейтенант Аушрис Буйкус.
Машина целиком затонула в болоте, ее не видно с поверхности, сказал Буйкус в эфире латышского радио, передает ТАСС.
Он отметил, что из трясины откачивают жидкость, однако туда прибывает вода из озера. Работы по извлечению машины ведутся третьи сутки.
В скором времени на помощь должны прибыть инженерные команды с техникой и военные ныряльщики из США и Польши.
Напомним, литовская пресса сообщала, что четверо американских военных утонули на гусеничном транспорте в одном из болот во время учений.
Генсек НАТО Ранее Марк Рютте заявил, что сообщения о гибели четырех американских солдат в Литве соответствуют действительности, но позже в альянсе сообщили, что его слова преждевременны.
Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине экипаж гусеничной машины из США утонул в литовском болоте.