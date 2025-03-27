Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
В НАТО опровергли слова Рютте о гибели военных США в Литве
Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о гибели исчезнувших в Литве солдат США преждевременно, сообщила пресс-секретарь военного блока Эллисон Харт.
Поиски пропавших военнослужащих продолжаются, заявила Харт, передает «Газета.Ru».
Она назвала слова генсека недоразумением, и пояснила, что Рютте ссылался на сообщения прессы о гибели американских военных.
Ранее Рютте заявил, что сообщения о гибели четырех американских солдат в Литве соответствуют действительности, но отметил, что у альянса нет подробной информации о случившемся.
До этого литовская пресса сообщала, что четверо американских военных утонули на гусеничном транспорте в одном из болот во время учений.