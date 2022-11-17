Зачем Москва продлила «зерновую сделку»

Зерновая сделка, предусматривающая вывоз продовольствия с Украины через порт Одессы, продлена на 120 дней. Это подтвердил российский МИД. Ранее Москва неоднократно выражала свою неудовлетворенность тем, как выполняются некоторые положения «черноморской инициативы». Почему Россия в итоге согласилась на продление «зерновой сделки» и какие выгоды ей это принесет?

В четверг МИД России подтвердил информацию о продлении зерновой сделки на 120 дней (срок соглашения истекал 19 ноября). Как говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства, это произошло автоматически ввиду «отсутствия возражений сторон». «Российская сторона также допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» без каких-либо изменений по срокам и охвату», – пояснили в МИДе.

В дипломатическом ведомстве отметили, что вопросы по поводу снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений должны быть решены за дальнейшие 120 дней. «Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться», – заявили в МИДе. Продление сделки приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, зерновая инициатива снижает цены на продовольствие и удобрения. Он также подчеркнул, что в ООН «привержены работе по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России».

Напомним, соглашение, подписанное 22 июля Россией, Турцией, ООН и Украиной сроком на 120 дней, подразумевает открытие морского коридора для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашения, также известного как «черноморская инициатива», подразумевает снятие препятствий для экспорта российских сельхозпродукции и удобрений.

После начала российской спецоперации корабли Черноморского флота начали патрулировать воды вдоль украинского побережья. Киев в ответ заминировал свои территориальные воды, в результате чего порты, используемые для экспорта зерна, оказались заблокированы для коммерческих перевозок. На этом фоне на уровне ООН и Евросоюза начали появляться заявления об угрозе мирового продуктового кризиса.

По условиям июльской «зерновой сделки», для наблюдения за движением сухогрузов с зерном создан совместный координационный центр с официальными представителями Украины, России, Турции и ООН. Одним из ключевых требований России было то, чтобы корабли, которые заходят в порты для загрузки, не везли оружие на Украину.

Согласно соглашению, суда после погрузки в украинских портах направляются в турецкие воды для проверки совместной группой представителей Турции, ООН, Украины и России, а затем груз доставляют в пункты назначения по всему миру. По возвращении эти суда снова должны проходить проверку, а только потом отправляться в украинский порт для очередной загрузки.

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Как известно, российская сторона неоднократно высказывала критику по поводу качества исполнения сделки. Россия указывала на то, что вывозимое с Украины зерно почти не поступает в беднейшие страны. Москва выражала готовность передать им до конца года безвозмездно до 500 тысяч тонн зерновых.

Также в Москве неоднократно заявляли, что российская продукция не может нормально экспортироваться из-за санкций США и Евросоюза. Дело в том, что частные судоходные компании, страховщики, а также банки стали отказывать России в экспорте ее продукции из-за опасений испортить свою репутацию или попасть под санкции.

Москва не исключала даже, что может вовсе отказаться от продления соглашения, если не будут созданы нормальные условия для экспорта российского продовольствия и удобрений. В начале ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Москва не видит «какого-либо результата» в отношении выполнения второй части соглашения.

Как говорил в интервью РИА «Новости» замглавы российского МИД Сергей Вершинин, антироссийские санкции привели к тому, что с марта по сентябрь экспорт удобрений из РФ сократился на 38% по сравнению с прошлым годом, потребители недополучили почти восемь миллионов тонн сырья.

Угроза сделке возникла после атаки украинских дронов на Севастопольскую бухту 29 октября, после чего Россия временно приостановила свое участие в сделке, но после личного вмешательства в ситуацию президента Турции Тайипа Эрдогана вернулась к соглашению.

На прошлой неделе представители ООН и России достигли прогресса в содействии беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Постпредство России в ООН также сообщало, что в рамках продления «черноморской инициативы» обсуждаются поставки российского аммиака транзитом через украинскую территорию. Однако в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такой транзит произойдет только после обмена пленными «всех на всех».

«В любом случае зерновая сделка выгодна России. Важно подчеркнуть, что она проходит в формате обмена.

С одной стороны, Москва получает облегчение в плане экспорта продовольствия и удобрений, но с другой – не менее крупным бенефициаром является и Турция, которая обеспечивает функционирование всего продовольственного рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Алексей Зубец.

«Сделка изначально задумывалась на основании интересов нескольких сторон. Поэтому тот факт, что какие-то выгоды приобретают и другие государства – вполне нормальная практика. Турция – наша «форточка» во внешний мир. Стоит ее захлопнуть, и у России будет в разы больше проблем, чем есть сейчас», – утверждает эксперт.

«Бенефициаров у этой сделки несколько: Россия, Турция и ряд бедных стран, которые получают продовольствие в конечном итоге. Не стоит забывать и про Запад: он тоже получает дешевое фуражное зерно. Не секрет, что грузы, которые идут через Босфор, проходят через Турцию, где есть торговая площадка, запустившая процесс снижения цен», – подчеркивает собеседник.

«Сейчас многие журналисты и политологи говорят о том, что Россию «продавили». Учитывая их высказывания о том, что мы согласились на эту сделку себе в ущерб из страха перед Западом – большой вопрос, на кого они работают. Подчеркну: это обмен, благодаря которому Россия дает добро на экспорт зерна и получает от этого немало выгоды», – акцентирует Зубец.

Важно понимать, что сделка имеет естественные ограничения по времени, добавляет экономист. Как только будут проданы объемы прошлогоднего зерна – договоренность тут же исчерпывает себя самостоятельно, потому что в этом году урожай на Украине, по понятным причинам, невелик, а на следующий год его, вероятно, не будет вовсе», – подчеркивает эксперт.

«Украине скоро попросту будет нечего возить. Поэтому сделка завершится сама собой – она попросту будет не нужна. Таким образом, это компромиссное решение в интересах всех сторон, в том числе и в интересах России», – говорит собеседник.

«Если говорить об условии Украины по аммиаку, то оно, конечно, невыполнимо. Никто передавать пленных по формуле «всех на всех» не собирается – это России невыгодно.

Подобные заявления преследуют исключительно пропагандистские цели, потому что транзита аммиака через Украину не будет ни при каких обстоятельствах, как бы Зеленскому этого ни хотелось», – подчеркивает эксперт.

«Дело в том, что аммиак – это яд, – продолжает Зубец. – Качать его через зону ведения боевых действий опасно, потому что банально по трубопроводу может прилететь ракета. В результате волна аммиака накроет поселок – погибнут люди. Россия отвечать за подобное не хочет. Нужно ответить на вопрос: кто заинтересован в экспорте аммиака? Это страны, у которых не оказалось удобрений. Аммиак используют именно как сырье при производстве удобрений. В этом положении оказался Запад, который не может создать нужных объемов азотных удобрений просто потому, что энергия стала слишком дорогой», – говорит собеседник.

«Подорожал и газ, а он, между прочим, основное сырье для производства азотных удобрений. Прокачка аммиака через Украину – это потребность в первую очередь Запада. Если Западу нужны дополнительные объемы российской продукции, наверное, им придется пойти на какие-то уступки», – рассуждает эксперт.

Однако уступки в текущих реалиях невозможны, поэтому все высказывания Зеленского, типа «я включу аммиакопровод, как только мне отдадут всех пленных», это нечто из области пропаганды, отметил Зубец.

«Также Украина хочет открыть транзитный коридор из портов Николаевской области – Очакова и Николаева. Этого не будет.

Россия не согласится на транзит украинских грузов через Днепро-Бугский лиман», – резюмирует эксперт.

Экономист Антон Любич в свою очередь пояснил, что «зерновая сделка» позволяет России поддерживать хорошие отношения со странами Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Если сделка прекратит действовать, то количество этих стран сузится. Однако для исполнения соглашения должны быть сняты санкции в отношении российского экспорта зерна, удобрений и других товаров.

Но нюансом остается то, что помимо снятия санкций иностранные банки должны взаимодействовать с Россельхозбанком для выполнения расчетов. Ранее банк был отключен от системы SWIFT. По мнению экономиста Ивана Лизана, в качестве альтернативы SWIFT Россельхозбанку могут открыть корреспондентский счет в Нью-Йорке.

«Что касается еще одного сложного момента, связанного с «зерновой сделкой»: разрешения на фрахт наших судов и разблокировку нашего зернового экспорта, то ЕС на это вряд ли согласится. Евросоюзу нужно выпустить разъяснение, чтобы европейские банки выдавали гарантии и кредиты покупателям, а страховые компании страховали наши суда. Однако никаких шагов в этом направлении Европа не демонстрирует», – отметил аналитик.

Одной из главных проблем остается то, что 80% грузов российских удобрений заблокированы в Прибалтике, отметил Лизан. «Формально сделки разрешены, но вывоз затруднен – и в этом проблема. Если продукция пойдет в Африку, то соответственно плюс в карму России. На перспективу африканцы у нас эти удобрения напрямую будут закупать», – считает экономист.

Если проблемные моменты не будут разрешаться, то Москва может зерновую сделку всегда, образно говоря, «превратить в тыкву» – обессмыслить, отметил Лизан.

Эксперт напомнил, большую часть зерна, хранящегося на Украине, составляет кукуруза – корм для животных, который, скорее всего, пойдет в Европу. «Это зерно будут развозить, вероятно, суда ООН в рамках какой-нибудь продовольственной программы, – предположил он. – А Россия сможет, например, искусственно затягивать проверки судов: вместо, условно говоря, десяти в день проверять два. Поэтому в любом случае в юридическом продлении сделки нет ничего страшного, а ее успех в итоге будет зависеть от поведения Запада».

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