Чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки»

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30 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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Как США лишают Европу промышленности и персонала

США заманивают к себе европейскую промышленность Swen Pfoertner/REUTERS
США заманивают к себе европейские предприятия, которые не могут существовать в условиях энергетического кризиса. Конца и края которому не видно. США даже узаконили свои желания. Германия и Франция обещают ответить тем же. Кто выиграет в этом разворачивающемся противостоянии Европы и Нового Света?  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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Севастополь оказался не по зубам Украине и НАТО

Севастополь отразил массированную воздушную атаку, которой руководили британские специалисты Сергей Мамонтов/РИА Новости
Севастопольская бухта подверглась многочасовому массированному террористическому налету украинских беспилотников. Их целью стали корабли Черноморского флота. Атака была отбита, но пострадал тральщик «Иван Голубец». Кроме того, был уничтожен вражеский подводный дрон. Пока шел бой, в нейтральных водах над Черным морем кружил американский беспилотник-разведчик Global Hawk, который, как считают эксперты, имеет прямое отношение к атаке на Севастополь. Подробности...
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Пентагон обновляет ядерное оружие в Европе

Первая модель термоядерной бомбы B83 была принята на вооружение в 1983 году fas.org
Пентагон отправляет в утиль свою самую мощную термоядерную бомбу – В83. Созданная в 1970-х бомба теперь бесполезна. При современной ПВО ни один бомбардировщик не успеет донести ее до цели. Но расставшись с В83, США тут же пообещали ускоренно перебросить в Европу другую, более современную ядерную авиабомбу – B61. Пентагон этим шагом хочет напугать Россию или успокоить Европу? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Зачем Польше самая большая армия в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Планы Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов имеют смысл лишь в случае подготовки к расширению Польши на восток. Подробности...
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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов. Подробности...
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки»

    Запад лишился ключей от «зерновой сделки» и теперь ее реанимация едва ли возможна
    		   30 октября 2022, 14:20
    Фото: Максим Дурнев/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Россия заявила о приостановке «зерновой сделки» после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота. Это вызвало гневную реакцию в странах Запада, которые были главными бенефициарами сделки. При этом реально нуждающиеся страны получат российское зерно безвозмездно. Почему Украина решила сорвать «зерновую сделку», чем Россия ответит на такой шаг и есть ли шансы на реанимацию сделки?

    В субботу Министерство обороны России заявило о приостановке участия страны в «зерновой сделке». Поводом для этого послужила атака ВС Украины на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые , как известно, задействованы для обеспечения безопасности прохода гражданских судов в рамках сделки (ее срок, напомним, истекал 19 ноября).

    В свою очередь в российском МИД разъяснили причины такого решения. «В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», – отметили в министерстве.

    Одновременно с этим Россия уведомила генсека ООН о приостановке своего участия в сделке и запросила на 31 октября заседание Совбеза ООН в связи с произошедшим инцидентом в Черном море. Как отмечают эксперты, на фоне этого теракта заявления лидеров стран, непосредственно и косвенно задействованных в нем, выглядят крайне абсурдно.

    Так, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что после приостановки участия в «зерновой сделке» России не место в G20. Американский лидер Джо Байден в эфире телеканала Fox News заявил, что решение России якобы увеличит голод в мире и просто «возмутительно». Он также добавил, что у Москвы якобы нет причин поступать таким образом.

    Вместе с тем в целях недопущения гуманитарной катастрофы российский Минсельхоз готов полностью заменить украинское зерно и в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. Об этом сообщил министр Дмитрий Патрушев. Он также добавил, что «зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их».

    При этом ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством», потому что «зерно с Украины продолжает уходить мимо беднейших стран». Также в середине октября Путин предупреждал: Россия приостановит сделку, если выяснится ее использование для терактов.

    В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что власти Украины сорвали сделку ради того, чтобы о них не забывали. «Им не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают всё, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства – лишь бы им шли деньги и оружие», – отметила она.

    Политолог и экономист Иван Лизан в своем Telegram-канале отметил, что «судьба сделки уже висела на волоске – теракт на Крымском мосту был медийно связан со сделкой через вывоз взрывчатки из порта Одессы, но Москва до последнего воздерживалась от резких движений по «зерновой сделке». Но Киев оказался упорным и довел дело до конца».

    Как отмечает Лизан, приостановка сделки пойдет на пользу в том числе и самой Украине. «Во-первых, зерно должно остаться на Украине для обеспечения ее внутренних потребностей из-за падения урожая почти в два раза и риска срыва сева озимых культур. Во-вторых, деньги от сделки украинским фермерам-производителям так и не достались: рост их доходов с лихвой компенсирован резким подорожанием ГСМ, СЗР и удобрений. Выиграли владельцы элеваторов и зерновых терминалов в трех портах, а также сеть перекупщиков, которые делились деньгами с киевской властью», – пишет он.

    С другой стороны, если в 2021 году основными экспортными товарами Украины были металлы и руда (13,9 млрд долларов), а также зерновые и масличные (12 млрд долларов), то в этом году основные деньги стали приносить экспорт электроэнергии и – после заключения «зерновой сделки» в июле – продажа зерна. «После удара по электроэнергетике – ответа на теракт на Крымском мосту – прекратился экспорт электроэнергии. После атаки на корабли Черноморского флота прекратила действие «зерновая сделка». Фактически вместо российских кораблей Киев потопил свою экономику. На что рассчитывали в Киеве – загадка», – иронизирует Лизан.

    «Теперь Украину на мировом рынке заменит Россия, в первую очередь – в странах Африки.

    Местные рынки для России имеют приоритетное значение, ведь население Африки в ближайшие 30 лет удвоится, а африканскому АПК нужны удобрения, агротехнологии, недорогие, надежные и ремонтопригодные сельскохозяйственные машины», – напоминает эксперт.  

    В свою очередь экономист Антон Любич прогнозирует ухудшение экономической и продовольственной ситуации в странах Запада. «Думаю, что это должно добавить дополнительных процентов к инфляции в Евросоюзе и, как следствие, дополнительно ослабить евро на торгах в понедельник, поскольку львиная доля вывозившегося с Украины зерна шла именно в Западную Европу», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Поскольку рынок воспримет новость с нервозностью и негативно, то можно ожидать и оттока средств с крипторынка, что может приостановить начинавшееся было «бычье ралли». Как говорится, доживем до понедельника – посмотрим», – добавляет Любич.  

    Политолог Марат Баширов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «украинские власти пошли на явное нарушение условий сделки, атаковав корабли Черноморского флота, обеспечивающие безопасность прохода продовольственных барж». «Это вызвано тем, что их совершенно не заботит гуманитарный аспект. Они не думают о том, что лишают беднейшие страны продуктов питания, им это попросту не интересно. Кроме того, нельзя исключать и того, что они просто выполнили приказ из Лондона, вообще не думая о последствиях», – рассказал он.

    «Россия, конечно, отправит в африканские страны зерно по другим безопасным каналам доставки. Но это уже будет не украинское зерно, а наше. И наш Минсельхоз этим уже занимается», – подчеркнул собеседник. «Сейчас многие страны будут пытаться реанимировать «зерновую сделку». Турция уже занялась так называемой телефонной дипломатией. Но я считаю, что на суть реакции России это не повлияет. Для нас история со сделкой, кажется, закончилась. Если кому-то нужно зерно, пусть покупают у России», – убежден Баширов. В свою очередь сенатор Владимир Джабаров, рассуждая о целесообразности реанимирования «зерновой сделки», напомнил, что

    «Запад уже не один год не выполняет свои обещания и обязательства»: «Они оттягивали реализацию Минских соглашений. Они же проводили мирные переговоры в Стамбуле, чтобы выиграть время на подготовку украинской армии и насытить ее новыми видами оружия».

    «Что касается именно «зерновой сделки», то мы пошли навстречу странам, которые зависели от поставок продовольствия с Украины. Военные корабли Черноморского флота обеспечивали безопасность прохода барж с зерном, а в итоге на них была осуществлена атака. Таким образом под предлогом предотвращения мирового голода решаются совершенно другие вопросы», – отметил парламентарий.

    «Есть информация о том, что в подготовке атаки на наши корабли участвовала Британия. Также у нас есть доказательства причастия британцев к взрывам на «Северных потоках». По сути, руку британских и американских спецслужб мы чувствуем постоянно, но специализируются они, как правило, на тайных операциях и террористических актах», – подчеркнул собеседник.

    «После всего этого убедить нас в необходимости возобновления «зерновой сделки» будет крайне сложно. Конечно, мы выслушаем предложения Запада, но с особой тщательностью будем думать – принимать их или нет, поскольку в каждой их инициативе нужно искать двойное дно. В общем, теперь Западу нужно самому искать выходы из этой ситуации», – заключил Джабаров.

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