Байден назвал решение России по зерновой сделке «возмутительным»

Президент США Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке «возмутительным»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.

Байден заявил в эфире телеканала Fox News, что решение России приостановить участие в зерновой сделке якобы увеличит голод и просто возмутительно. Он выступил с утверждением, что у Москвы якобы нет причин поступать таким образом, передает РИА «Новости».

В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.

После этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.