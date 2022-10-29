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США обвинили Россию в использовании продовольствия в качестве оружия
Руководитель пресс-службы СНБ администрации США Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия
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Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон выступил с утверждением, что решение Москвы приостановить участие в реализации зерновой сделки якобы представляет собой использование продовольствия в качестве оружия, сообщает Agence France-Presse.
Уотсон назвал решение России о приостановке участия в зерновой сделке предлогом для того, чтобы использовать продовольствие в качестве оружия. Он выступил с утверждением, что такой шаг якобы оказывает непосредственное воздействие на нуждающиеся страны и мировые цены на продовольствие, а также ухудшает ситуацию с гуманитарным кризисом и продовольственной безопасностью, передает ТАСС.
В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.
Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс.
Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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МИД предупредил о возможности удара по спутникам США
МИД: Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине
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Коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о чрезвычайно опасном задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в ходе конфликта на Украине, передает ТАСС.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что американский предприниматель Илон Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток.
Появились данные о погибшем на Украине наемнике из США
CNN: Тело погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам
Тело погибшего в ходе боевых действий на стороне вооруженных сил Украины американского наемника удалось опознать по татуировкам, сообщил телеканал CNN.
Американский телеканал сообщил, что имя погибшего Джошуа Джонс, ему было 24 года, останки были обнаружены в ДНР. По имеющихся у телеканала данным, тело Джонса удалось опознать по татуировкам и другим внешним признакам, передает РИА «Новости».
Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали вернуть останки семье.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.
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NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
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Эксперт: Путин предложил миру альтернативу монополии Запада
Политолог Федорова: Речь Путина вызовет позитивный отклик у незападных стран
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Призыв президента России к мировому сообществу приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет живой отклик у незападных стран. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя речь Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Едва ли не все в мире устали жить в условиях единоличного диктата одной страны. Именно на этот тезис из выступления Путина я бы обратила внимание в первую очередь. Президент дал точную оценку той роли, которую играет коллективный Запад в современном мире», – указалаполитолог Анна Федорова.
«Запад пытается навязать другим народам собственную – «единственно верную» – точку зрения на всё происходящее в мире, хотя сама его либеральная идеология вроде бы подразумевает уважение к множественности мнений. Это основа демократии. В реальности же, под разговоры о борьбе за свободу слова, предпринимаются абсолютно авторитарные по своей сути попытки диктовать всему миру то, как он должен быть устроен. Высказывание «тот, кто посеял ветер, пожнет бурю» – это предупреждение правящим кругам США: они стремятся спровоцировать разнообразные кризисы на международной арене, в частности на Украине», – полагает эксперт.
«С одной стороны, так называемый «золотой миллиард» претендует на все ресурсы, которые только есть у человечества, а с другой – пытается навязать всем собственные правила игры. Очень агрессивное поведение. Главный нарратив Запада – применение «культуры отмены» ко всему, что ему не нравится, к любым альтернативным точкам зрения», – отмечает Федорова.
«Но мы больше не готовы мириться с монополией Америки на международную политику. Путин констатирует, что мир устал от этого, что пора восстановить справедливость, и предлагает альтернативу: мы хотим жить так, как считаем нужным. И здесь очень важный момент в речи Путина: Россия хочет жить по собственным правилам, но при этом признает «цветущую сложность», которая присуща миру, она приветствует разнообразие стран и мнений, она готова совместно с элитами других государств развивать человечество совместно», – считает эксперт.
«Именно эта часть выступления зацепила меня больше всего и эмоционально, и содержательно. Речь Путина совершенно неагрессивная, она очень спокойная и жизнеутверждающая. Он специально подчеркивает, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Президент обещает, что наша страна не станет действовать в стиле «симметричной отмены» западной культуры», – отмечает эксперт.
«Не берусь прогнозировать реакцию Запада на речь президента, но его призыв совместно с мировым сообществом приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет позитивный отклик у стран незападных. Они заинтересованы в этом точно так же, как и мы», – заключает эксперт.
«Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, – заявил президент Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай». – При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее».
По словам президента, диктатуре в мировых делах можно противопоставить только развитие стран и народов, «цветущую сложность культур и традиций, сообщает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что большинство стран сейчас требует демократии в международных делах, не принимая диктат отдельных государств, но «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – сказал президент, говоря о том, как должно происходить формирование мироустройства на принципах многополярности.
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В США заговорили о пересмотре стратегии на Украине
Военный эксперт Касс призвал США значительно сократить поставки оружия Украине
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США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит, заявил эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
В статье для 19Fortyfive Каас указал, что новый пакет помощи Киеву в размере 50 млрд долларов только затянет конфликт и Украина не одержит в нем победу, передает РИА «Новости».
Он считает, что США, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить.
«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива – уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?» – пишет автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
Обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
Между тем, американский морпех в отставке Дакота Вуд отметил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы.
Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Washington Post: Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Группа законодателей США из Республиканской партии выступила против включения в окончательную версию проекта оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) положения, согласно которому американские власти могли бы направлять Киеву средства от продажи конфискованных у России активов, сообщают американские СМИ.
В защиту данной поправки выступают демократы, передает радио Sputnik со ссылкой на газету The Washington Post, издание побеседовало с несколькими лицами, участвующими в переговорах в Конгрессе.
По их мнению, если поправка не войдет в итоговую версию документа, то это «ограничит возможности администрации [президента США Джо] Байдена предоставлять помощь находящейся в тяжелом положении экономике Украины».
Республиканцы заявляют, что поправка не была в полной мере утверждена соответствующими комитетами в Конгрессе США, говорится в публикации. Они указывают, что данное положение должны проанализировать юридические комитеты Палаты представителей и Сената.
Кроме того, противники поправки считают, что она не была в достаточной мере рассмотрена с точки зрения возможных судебных разбирательств.
Республиканцы вместо этого предлагают принять дополнительные меры для ограничения доходов России от продажи энергоносителей, передает ТАСС содержание статьи.
По словам помощника законодателей из числа демократов, имя которого не раскрывается, поправка, о которой идет речь, была включена в ту версию законопроекта, которая ранее уже была одобрена Палатой представителей Конгресса США. Поэтому, по его словам, ее следует включить и в окончательную версию документа.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Ранее бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны.
Британцы восхитились заявлением Путина о Западе
Читатели Daily Mail поддержали слова Путина о Западе
Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», о том, что Запад больше не в состоянии диктовать свою волю всему человечеству.
Так, один из комментаторов Daily Mail написал, что российский лидер абсолютно прав. По его словам, мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем.
Автор другого комментария напомнил, что Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке, призвал он.
Америку и Запад нужно поставить на место, считает третий комментатор, слова которого передает РИА «Новости».
Россия положит конец мировому господству США, выразил уверенность еще один пользователь.
По мнению одного из читателей, мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали.
Западное господство подходит к концу, согласился с предыдущим другой комментатор. Он выразил надежду, что Америка сможет отказаться от своего господства, «не делая ничего глупого».
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. В частности, российский лидер заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. При этом Путин отметил, что большинство народов больше не хотят этого терпеть.
Дрон-разведчик США заметили вблизи Севастополя
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен неподалеку от Севастополя
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В момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, сообщают СМИ.
В настоящее время другой летательный аппарат – самолет ДЛРО патрулирует западное побережье Черного моря, сообщает Telegram-канал «Два майора».
«Задачами разведывательной авиации является вскрытие районов ПВО, получение данных о сигналах боевого управления ВС России, фиксация реакции наших сил на боевые ситуации. Данные в части касающейся передаются Украине», – добавляет автор публикации.
Данные о нахождении американского дрона вблизи Севастополя подтверждает также портал Flightradar24. По его информации, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.
Уточняется, что разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.
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Байден счел опасными слова Путина о ядерном оружии
Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его
Владимир Путин придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.
Ведущий телеканала NewsNation, попросил прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда прямо не заявляла о необходимости применить ядерное оружие, отвечая только на заявления таких политиков, как Лиз Трасс, передает ТАСС.
«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? <...> Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]», – ответил Байден.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует. Он также подчеркнул, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие.
В ОИС поблагодарили Москву за отпор западным странам
Постпред России в ОИС выразил благодарность Москве от всего арабского мира
Представители Арабо-мусульманского мира выражают признательность Москве за твердую позицию и отпор военным вмешательствам западных стран, сообщил постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
Он отметил, что в ходе встреч с политиками арабо-мусульманского мира и простым народом, зачастую слышал в разговорах позицию большинства руководителей мусульманских стран и обычных граждан, которые говорят России спасибо за ее принципиальную позицию, передает РИА «Новости».
По словам постпреда, в арабском мире к россиянам остается подчеркнуто уважительное отношение. Он отметил, что жители Ливии, Сирии, Ирака и многие другие прямо указывают, что уважают Россию и ее президента Путина за проявленную твердость и решимость во всем мире.
Резюмируя, Абдулатипов добавил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны проговорили общие подходы к отношении множества вопросов мировой политики, а также обсудили новые возможности взимовыгодного сотрудничества.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Усса заочно арестован в России
Сын красноярского губернатора Артем Усс заочно арестован в Москве по подозрению в отмывании денег
Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.
Источник ТАСС сообщила, что в отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере).
Уточняется, что решение не обжаловано и пока не вступило в законную силу.
Как уточнили в правоохранительных органах, Усс объявлен в розыск.
19 октября в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии по американскому запросу. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. От экстрадиции из Италии в США Артем Усс отказался.
Кремль осудил практику арестов россиян за рубежом и заверил, что будет защищать их интересы.
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Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его словам, настоящая поддержка Киева взялась явно не из демократии, так как «Украина является далеко не демократической страной, передает РИА «Новости».
Также Карлсон привел в пример письмо, в котором либералы призывали действующего президента США Джо Байдена к диалогу с Москвой. Телеведущий заметил, что письмо было разумным, однако напомнил, как это послание разозлило спонсоров демократов среди военных подрядчиков. Поняв, что диалог США невыгоден, так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой, заключил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в американской политике произошел исключительный случай – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к Байдену. Еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно.
По мнению эксперта, отзыв письма вряд ли означает, что демократы преодолели раскол – скорее наоборот, они попытаются замести сор назад под половик.