Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины

Ситуация с вывозом зерна с Украины – «сплошное надувательство», оно продолжает идти мимо беднейших стран, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Зерно с Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», – передает ТАСС его слова.

Путин добавил, что из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Евросоюз.

«Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», – указал президент.

Кроме того, по словам главы государства, коллективный Запад хищнически ведет себя мировом рынке продовольствия.

Также он указал, что стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году.

«И это прямое следствие, без всякого преувеличения, хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят», – подчеркнул Путин.

При этом глава государства обратил внимание, что по итогам второго квартала текущего года ввоз продовольствия в США в годовом выражении достиг 218,6 млрд долларов против 185,1 млрд годом ранее.

«При этом, что важно, объем американского импорта превышает экспорт на 22,3 млрд долларов. А в прежние годы экспорт превышал импорт, то есть сегодня в США завозят больше продовольствия с мировых рынков, чем продают», – заключил президент.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.