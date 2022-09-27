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Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины
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Ситуация с вывозом зерна с Украины – «сплошное надувательство», оно продолжает идти мимо беднейших стран, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Зерно с Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», – передает ТАСС его слова.
Путин добавил, что из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Евросоюз.
«Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», – указал президент.
Кроме того, по словам главы государства, коллективный Запад хищнически ведет себя мировом рынке продовольствия.
Также он указал, что стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году.
«И это прямое следствие, без всякого преувеличения, хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят», – подчеркнул Путин.
При этом глава государства обратил внимание, что по итогам второго квартала текущего года ввоз продовольствия в США в годовом выражении достиг 218,6 млрд долларов против 185,1 млрд годом ранее.
«При этом, что важно, объем американского импорта превышает экспорт на 22,3 млрд долларов. А в прежние годы экспорт превышал импорт, то есть сегодня в США завозят больше продовольствия с мировых рынков, чем продают», – заключил президент.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
Аксенов заявил о скором переходе СВО в контртеррористическую операцию
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Специальная военная операция (СВО) перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, скоро будет определенная точка невозврата. Это произойдет, когда освобожденные территории получат новый статус, войдя в состав России.
«А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.
Он заявил о безопасности тех, кто проживает на этих территориях. А люди, отметил он, в результате референдума получат определенность и ясность, добавил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Украинские командиры рассказали NYT о бесполезности HIMARS под Артемовском
Украинские командиры признают, что поставляемые США РСЗО HIMARS не оказывают существенного влияния против союзных сил на направлении города Артемовска (Бахмута), пишет New York Times.
«Украинские командиры в Бахмуте недавно сказали, что даже присутствие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогли особо ослабить российские цепочки снабжения. Это заметное изменение с летних заявлений украинских командиров, когда оружие было доставлено», – передает РИА «Новости» текст материала издания.
В украинских войсках, в частности, предполагают, что российские силы адаптировались к украинским ударам из РСЗО и лучше рассредотачивают свои склады вооружений.
Издание также подчеркнуло, что союзные силы в последнее время продвигаются на этом направлении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
До этого взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Под Херсоном задержаны украинские диверсанты «Алекс» и «Малой»
В селе Чернобаевка в Херсонской области задержаны участники украинской разведывательно-диверсионной группы – Александр Свароба (позывной Алекс) и Артем Савельев (Малой), сообщил сотрудник силовых структур России.
Свароба – 1998 года рождения, Савельев – 2003 года. Свароба служил в украинской армии в 2018–2021 годах, после увольнения «убыл в родное село Чернобаевка». В 2022 году вместе с Савельевым вступил в украинскую территориальную оборону, передает РИА «Новости».
Их «командир по имени Иван» (позывной Седой) предложил Сваробе и Савельеву вести «партизанскую войну», те согласились. Сам Седой в мае сбежал в Николаев, но оставался с ними на связи, получая от них информацию о российских войсках, в том числе авиации в аэропорту Чернобаевки. Также, по словам Сваробы, они «подтверждали, были ли попадания в те места».
В мае Алекс выполнил задание Седого и ночью бросил коктейль Молотова в здание бывшего призывного пункта на Паровозной улице в Херсоне, за что получил перевод 200 гривен – это чуть больше 400 российских рублей.
В июне Алекс отказался перепрятать схрон с оружием, который находился рядом с торгово-развлекательным центром «Фабрика», из-за «большого количества» российских военных. Также он перенес коробку с тротилом за 800 гривен (на тот момент около 1,5 тысяч российских рублей), заложил самодельную бомбу у дороги за тысячу гривен, передал гранаты неизвестному мужчине для установки растяжек в местах проживания российских военных.
В силовых структурах России сообщили, что в августе Свароба получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, так как испугался. При этом украинская разведка подготовила для него паспорт «на имя человека 1970 года рождения – то есть по возрасту годившегося Сваробе в отцы».
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что правоохранители задержали в Херсоне четверых диверсантов, намеревавшихся устроить теракты на гражданских объектах, чтобы сорвать референдум.
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Медведев: Запад проглотит использование любого оружия в конфликте на Украине
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США и Европа не собираются погибать в ядерном апокалипсисе, а потому проглотят использование любого оружия в текущем конфликте на Украине, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима... Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе... Вопрос в другом. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так», – поделился он мнением в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить появления ядерного оружия «у враждебных к нам соседей».
«Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО. На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить», – добавил он.
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Газета Financial Times писала, что западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине.
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
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ЛНР прояснила ситуацию с военным положением в республике после референдума
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, как будет решаться вопрос о военном положении в ЛНР и ДНР после воссоединения республик с Россией.
Пасечник указал, что «в случае присоединения» ЛНР и ДНР станут «субъектами Российской Федерации». «Я думаю, что там есть кому принимать это решение», – сказал он. Пасечник заявил: «Мы просто, будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение». «Будем принимать решение вместе», – приводит его слова ТАСС.
21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что никакие решения об изменении статуса специальной военной операции и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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В ЛНР задержали корректировщика ВСУ
Правоохранители в ЛНР задержали корректировщика украинских военных, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар из РСЗО HIMARS, сообщил источник в силовых структурах республики.
«Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Байова Алексея за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты населенного пункта», – цитирует его ТАСС.
По словам источника, по наводке Байова украинские войска утром 21 сентября обстреляли Новоайдар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«В результате обстрела погиб мирный житель, еще один ранен. Разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дома», – напомнил он.
Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли школу в Рубежном в ЛНР, в которой был расположен избирательный участок.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов обвинил Зеленского в госизмене
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого Киев обвинил в госизмене на фоне проходящего в Запорожской области референдума о воссоединении с Россией, заявил, что госизмену совершил президент Украины Владимир Зеленский.
Офис украинского генпрокурора сообщил, что направил в суд обвинение в госизмене и пособничестве в отношении Рогова, которого называют «пророссийски настроенным жителем Запорожья». Рогов считает «обвинения смехотворными». Он подчеркнул, что «всегда стоял на юнионистских позициях», передает РИА «Новости».
«Считаю, что Украина и Россия – это искусственно разделенное в 1991 году сепаратистами единое целое, а украинцы и русские – один народ», – сказал он. По его словам, «заочное судилище только подтверждает», что в Запорожской области «все делают правильно», раз «враги бесятся». Он сказал, что киевские власти продолжают свою политику запугивания населения Запорожской области, грозя им уголовными сроками и репрессиями.
Рогов заявил: «Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности, США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене». Он считает, что Зеленский является, по сути, иностранным шпионом.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Вашингтон и Киев «обменялись прогнозами» по российской спецоперации на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, обсудив российскую спецоперацию на Украине, сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.
Стороны «обменялись прогнозами и оценками» ситуации вокруг спецоперации. США «подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», заявив, что Киев – «ключевой партнер для НАТО». В сообщении говорится, что Украина «решительно привержена принципам национального суверенитета и демократии», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Бросивший жену британец Гарнетт расстался с украинской беженкой
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Житель Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил свою жену Лорну ради украинской беженки Софии Каркадым, сообщил, что расстался с украинкой.
Гарнетт рассказал, что порвал с Каркадым после ожесточенной ссоры. По его словам, украинская беженка злоупотребляла алкоголем, вмешивалась в его отношения с детьми. Гарнетт заявил, что Каркадым бросила нож в стену их съемного жилья, после чего он вызвал полицию. Мужчина сказал, что «100% порвал» с украинкой, они «перестали быть парой». Он пожаловался на ее «нерациональное поведение». Гарнетт сказал, что собрал вещи Каркадым. Он выразил надежду, что та найдет новое жилье в Великобритании.
«Я думал, что я ее люблю. Но у нее есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она начинает злиться и становится агрессивной… Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Напомним, в мае СМИ сообщали, что украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью. София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Лорна предложила Каркадым съехать из их дома – и мужчина съехал вместе с ней.
Опубликован список IT-специальностей с возможностью освобождения от мобилизации
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Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
В министерстве «уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в ИТ-компаниях и операторах связи». Министерство пояснило, что «перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости», передает РИА «Новости».
Указывается, что сами по себе специальность и соответствующее трудоустройство на дают автоматически освобождение от мобилизации, для этого «необходимо выполнять критически важные функции».
В сообщении отмечается, что «цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов». Такая ситуация «особенно актуальна с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок». Подчеркивается, что «успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров».
Напомним, глава министерства Максут Шадаев сообщал, что Минцифры утвердит примерный перечень IT-специальностей и направлений подготовки, который даст право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Запорожские власти рассказали о планах Киева по наступлению на Энергодар
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Украинские военные могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что ранее союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию.
«Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю», – заключил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Добровольцы из Запорожской области войдут в состав ВС России
Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС России и отправится в зону спецоперации, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, все добровольцы пройдут соответствующую подготовку.
«Будет создано несколько рот... Примерно, как мы себе это представляем, часть людей будут находиться здесь (в регионе) на постоянной основе, а остальные будут готовиться для того, чтобы потом быть приписаны к 58-й (общевойсковой) армии (РФ), пойдут защищать Родину», – передает РИА «Новости» слова Балицкого в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, после подготовки они отправятся на передовую. «Военные уже решат – вторая или первая линия (будет), в зависимости от квалификации. Мы их полностью экипируем, вооружаем, они уже начали проходить подготовку», – отметил Балицкий.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Бойцы разведки ВС России рассказали о боязни украинских сил вступать в стрелковый бой
Бойцы подразделения разведки Вооруженных сил Российской Федерации сообщили, что украинские формирования на угледарском направлении ведут огонь в основном артиллерией и тяжелым вооружением, избегая прямого стрелкового боестолкновения.
«На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить, потому что они в стрелковом бою проигрывают сразу, не умеют наверное», сообщили бойцы разведки слова разведчика с позывным Балу, передает РИА «Новости».
Ранее разведчик с позывным Ладан рассказал, что украинские военные регулярно намеренно обстреливают городские кварталы и социальную инфраструктуру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.