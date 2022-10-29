Россия уведомила генсека ООН о приостановке участия в «зерновой сделке»

Россия запросила на 31 октября заседание Собеза ООН в связи с нападением на корабли ЧФ, участвующие в зерновой сделке

Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке своего участия в «зерновой сделке» и запросила на 31 октября заседание Собеза ООН в связи с нападением на корабли Черноморского флота.

В письме постпреда РФ Василия Небензи генсеку ООН говорится, что на фоне атаки украинских вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках… вышеупомянутых инициатив.

Небензя написал Гуттерешу, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки на рейд Севастополя, передает ТАСС.

В письме также отмечается, что корабли и портовая инфраструктура Севастополя, подвергшиеся атаке, использовались для обеспечения работы гуманитарного коридора.

«Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период», – цитирует письмо РИА «Новости».

Кроме того, Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с нападением Украины на корабли Черноморского флота, задействованные для обеспечения безопасности судов в рамках «продуктовой сделки». Об этом написал в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.

До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.

Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.