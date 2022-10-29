Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях

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29 октября, суббота | Последнее обновление — 18:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия приостановила участие в «зерновой сделке»
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За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов.
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Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации.
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Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством.
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях
МИД: Россия привлечет внимание мирового сообщества и ООН к терактам в Черном и Балтийском морях
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Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной
В ЛНР сообщили об отбитой попытке наступления Киева у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, была остановлена настойчивая попытка ВСУ прорваться к дороге Сватово – Кременная.
«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мирошник.
Он отметил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери». Также Мирошник добавил о сообщениях жителей Кременной, которые рассказали об активных перестрелках в стороне Белогоровки и Северска.
«Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций», – также написал он.
Ранее в ЛНР рассказали, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
В Госдуме назвали главные итоги частичной мобилизации
Депутат Гурулев отметил, что призывники с боевым опытом уже сражаются с ВСУ
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Главный итог в том, что она проведена в поставленные президентом сроки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Гурулев. Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизации.
«Частичная мобилизация проведена в те сроки, которые поставил президент своим указом. Отмобилизовано необходимое число. Сегодня большинство мобилизованных, у которых есть боевой опыт, уже восполнили текущий временный недокомплект в боевых частях и сражаются против украинских войск», – отметил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.
Депутат добавил, что остальные призванные «проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах, в военных училищах, центрах и академиях, формируют новые части и соединения для дальнейшего перемещения в зону боев».
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. По словам министра, задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется. 82 тыс. уже отправились в зону проведения СВО. На полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.
Президент поблагодарил организаторов мобилизации. В то же время он отметил, что сложности были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов. Президент подчеркнул, что работа военкоматов напрямую связана с взаимодействием с региональными властями.
По мнению Гурулева, в первую очередь теперь нужно и проводить цифровизацию военкоматов, совершенствовать работу «военного интернета», создать постоянно обновляемую базу данных о призывниках и резервистах. «Данные о военнообязанных должны автоматически обновляться – без явки людей в военкоматы. Нужно также поднимать зарплаты сотрудникам военных комиссариатов, в которых сейчас в основном работают люди практически пенсионного возраста», – подчеркнул он.
Депутат убежден, что частичная мобилизация стала хорошим опытом для губернаторов, которые должны сделать выводы, чтобы в будущем «не было срывов».
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Захарова вскрыла преступное лицемерие посла Британии
Захарова после атаки ВСУ на Севастополь сочла преступным лицемерием поведение посла Великобритании
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала преступным лицемерием возложение послом Великобритании цветов к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий при участии британцев в атаке ВСУ на Севастополь.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.
«Преступное лицемерие», – заявила Захарова.
Ранее в Минобороны заявили, что представители британских ВМС участвовали в подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Российская армия отбила пять атак на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: ВСУ предприняло пять атак на Николаево-Криворожском направлении, все они отбиты
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На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак возле населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области, в результате было уничтожено 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей.
Кроме того, ударами беспилотных летательных аппаратов районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777, сообщили в военном ведомстве.
Также сообщается, что на Купянском направлении нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
По словам Конашенкова, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.
«На Красно-Лиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа», – заявил Конашенков.
Ранее Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе, в результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.
Вернувшийся боец ЛНР сравнил пленных Киева и солдат Народной милиции
Вернувшийся из плена боец сравнил состояние пленных Киева и солдат ЛНР
Во время обменов пленными с Украиной можно увидеть разницу в содержании и обращении сторон с военными, рассказал освобожденный из украинского плена солдат Народной милиции ЛНР Александр Чупра.
«Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла – была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята – кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно», – рассказал Чупра, передает РИА «Новости».
Он заявил, что перед тем, как их обменять, пленным отдали приказ помыться, выстирать и зашить форму, чтобы прилично выглядеть. Также Чупра рассказал, что поесть нормально удалось только после обмена.
Группа, в которой был Чупра, оказалась в окружении и после боя оказалась в плену ВСУ. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих, а остальных взяли в плен.
В ООН не ответили на вопрос о сторонах конфликта на Украине
Глава суда ООН не стала отвечать на вопрос, являются ли поставщики оружия Киеву сторонами конфликта
Глава Международного суда ООН Джоан Донохью не стала давать оценку тому, являются ли страны, поставляющие Киеву оружие, сторонами конфликта.
«У нас как у суда нет мнения по общим юридическим вопросам, не представленным суду в рамках дел. Подобными вопросами могут заняться ученые, заинтересованные государства», – передает ТАСС слова Донохью.
Ей задали в ходе брифинга вопрос о конвенциях 1907 года о правах и обязанностях нейтральных стран и лиц в случае сухопутной и морской войн. Согласно конвенции, на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки», а также говорилось о передаче оружия нейтральной державой.
Она отметила, что Международный суд ООН не может рассматривать вопросы, не стоящие перед структурой в рамках дел.
Ранее в США заявили, что выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, сообщили в минцифры страны.
Отмечается, что тревогу в регионах объявили в 00.33 мск.
Напомним, в пятницу воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины.
Позже тревогу также объявили в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
В Британии отказались признать причастность к терактам в Черном и Балтийском морях
Минобороны Британии отказалось признать причастность к подрыву «Северных потоков» и теракте в Севастополе
Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на «Северных потоках» в сентябре и атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Британское минобороны в Twitter сообщило, что российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов, и назвали российские сообщения «выдуманными», передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что подготовка теракта в Черном море и обучение украинских военнослужащих велись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов.
Также в министерстве сообщили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
В МИД заявили, что Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море.
В Минобороны прокомментировали слухи о снятии с должности генерала Лапина
В Минобороны заявили, что командующий группировкой «Центр» в СВО на Украине Лапин взял отпуск
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск, он не уволен, заявили в Минобороны.
Ранее в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z» сообщалось, что командовавший группировкой российских войск «Центр» в СВО Александр Лапин снят с должности.
Источник в Минобороны сообщил Ura.Ru, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск.
«Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», – поделился собеседник из военного ведомства.
При этом второй источник на условиях анонимности рассказал, что Лапин все же написал рапорт, и к командованию «Центром» не вернется. Третий инсайдер заявил, что рапорт Лапин действительно написал, но на отпуск.
Напомним, 16 июля Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
В Британии решили расследовать насилие над женщинами на подлодках
Морской лорд Британии Бен Ки объявил о расследовании насилия над женщинами на подлодках
Случаи сексуального насилия над женщинами на британских подлодках расследуются специалистами, заявил первый морской лорд страны сэр Бен Ки.
К расследованию сообщений о насилии над женщинами на подводных лодках привлечена команда старших специалистов, всех виновных изобличат и накажут, вне зависимости от звания и статуса, заявил Ки, передает РИА «Новости».
«Сексуальному насилию и домогательствам не место в Королевских ВМС, и терпеть его не будут», – указал он.
Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщили о случаях физического насилия, сексуальных домогательств, издевательствах и оскорблениях по отношению к женщинам на британских подлодках.
В одном из подобных эпизодов мужчины составили список женского экипажа в порядке «очереди на изнасилование», если кораблю будет грозить катастрофа.
В Лондоне не исключили продление «заморозки» трат на помощь другим странам
СМИ сообщают о рассмотрении Лондоном продления «заморозки» трат на помощь другим странам
Новый премьер-министр Британии Риши Сунак сейчас рассматривает возможность продления на два года лимита на бюджет для оказания помощи другим государствам, сообщает газета Telegraph.
«Чиновники рассматривают возможность продления этого (заморозки расходов) еще на два года до 2026-2027 годов, что поможет сэкономить 4 млрд фунтов стерлингов в год», – передает радио Sputnik со ссылкой на СМИ.
Решение о введении лимита на оказание помощи может сэкономить британским властям порядка 4 млрд фунтов стерлингов (порядка 4,52 млрд долларов).
Сокращение, по данным прессы, планируется после 2024-2025 годов, при принятии решения будет учтен уровень инфляции.
Ранее газета Financial Times сообщала, что министерство финансов Британии блокирует оказание «непервостепенной» помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь Украине превысят лимит расходов на эти цели.
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области
Минобороны: Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, российские истребители сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области. Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в районах Петропавловки, Ивановки Харьковской области, Доброполье, Звановки, Торском, Водяном ДНР, Трифоновки, Андреевки, Давыдов Брод Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах, сообщили в военном ведомстве.
По словам Конашенкова, в Новоалександровке Херсонской области и Колодези ДНР уничтожены два склада боеприпасов, а средствами ПВО за сутки уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Бурчак Запорожской области, Новокаменка, Мыловое, Клапая и Чаривное Херсонской области.
«Сбиты в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Ольгино и Отрадокаменка Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка Херсонской области и Свистуновка Луганской народной республики», – отметили в Минобороны.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее российская армия отбила пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
Россия приостановила участие в «зерновой сделке»
Минобороны сообщило о приостановке участия России в «зерновой сделке»
Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, с учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Ранее Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Глава Алтая подписал указ о бесплатном питании для детей мобилизованных
В Алтайском крае отменили плату за детский сад для семей мобилизованных
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о подписании указа о бесплатном питании и детских садах для детей призванных в рамках частичной мобилизации жителей региона, следует из сообщения правительства края.
«Указ губернатора предусматривает внеочередное зачисление детей военнослужащих по достижении ими возраста полутора лет в муниципальные учреждения дошкольного образования (при наличии свободных мест) и освобождение таких семей от платы за детский сад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Этими мерами социальной поддержки могут воспользоваться не только мобилизованные, но и служащие по контракту. Предусмотрено также бесплатное оказание социальных услуг пожилым и инвалидам.
Родственникам военных помогут при поиске работы, организуют профессиональное обучение при необходимости.
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов.
Так, был зафиксирован обстрел по населенным пунктам Нетайлово – город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Также ВСУ выпустили по населенному пункту Ясиноватая пять снарядов калибром 122 мм.
Ясиноватая расположена примерно в 25 км до Донецка. Снаряды калибром 155 мм применяются странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 мм.
Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) массированным обстрелам из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм.
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