Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях

МИД: Россия привлечет внимание мирового сообщества и ООН к терактам в Черном и Балтийском морях

Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.

Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.