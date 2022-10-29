Севастополь оказался не по зубам Украине и НАТО

Севастопольская бухта подверглась многочасовому массированному террористическому налету украинских беспилотников. Их целью стали корабли Черноморского флота. Атака была отбита, но пострадал тральщик «Иван Голубец». Кроме того, был уничтожен вражеский подводный дрон. Пока шел бой, в нейтральных водах над Черным морем кружил американский беспилотник-разведчик Global Hawk, который, как считают эксперты, имеет прямое отношение к атаке на Севастополь.

В субботу в Севастополе отразили налет беспилотников на бухту, где на рейде находятся корабли Черноморского флота (ЧФ). Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, атака началась в 4.30 утра и продолжалась несколько часов. По его словам, все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

В беседе с журналистами Развозжаев заявил, что за атакой стоят Вооруженные силы Украины (ВСУ) и она была самой массированной с начала российской спецоперации. Ее целью были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота.

В Минобороны уточнили, что в террористической атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В результате незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Атакованные корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Налет отражался с применением корабельного оружия и морской авиации ЧФ. В результате уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата сбиты на внутреннем рейде.

По информации Минобороны, подготовка атаки и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялась под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. Кроме того, представители данного подразделения ВМС Британии участвовали в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник, отметил губернатор. Это произошло в нескольких километрах от севастопольской бухты. Ранее сообщалось о том, что Великобритания передала Украине подводные дроны для поиска мин. В сентябре севастопольские издания сообщали об обнаружении в районе Солдатского пляжа дрона неизвестного типа, внешне напоминавший «камикадзе» с детонирующей боевой частью.

Сейчас рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы. Также в городе закроют все доступные для гражданских лиц видеотрансляции с камер наружного наблюдения. Как пояснил Развожаев, выкладывание видеосвидетельств дает возможность противнику «обнаруживать системы обороны города».

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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов убежден, что отразить налет удалось за счет созданной в Севастополе серьезной системы противовоздушной обороны и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «В Севастополе есть ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», способные эффективно бороться с дронами», – отметил Кнутов.

По его мнению, дроны смогли долететь до бухты, потому что за счет малых размеров незаметны для обычных РЛС. «Новые РЛС видят любые дроны, но, по-видимому, не везде они есть в силу того, что часть территории находится в зоне досягаемости украинских РСЗО. Вероятнее всего, эти дроны летели низко над морем со стороны Одессы», – считает собеседник.

Для более эффективной борьбы с подобными налетами в будущем, уверен Кнутов, нужно устанавливать средства ПВО на острове Змеиный, а также оборудовать корабли ЧФ новейшими ЗРК «Панцирь-МЕ», то есть морской модификацией наземного комплекса.

Доктор военных наук Константин Сивков добавляет, что малые беспилотники имеют большой радиус действия и «прилететь могут из любой точки Украины».

«Украина и НАТО не могут успешно решить проблему борьбы с беспилотниками, а мы можем, как показало отражение атаки»,

– подчеркнул собеседник.

Сивков особо отметил уничтожение подводного беспилотника. Это могла быть самодвижущаяся мина, либо ударный тихоходный дрон. «Этот подводный беспилотник могли применить британцы или американцы. Доставка беспилотника могла быть осуществлена на Украину по рекам из Болгарии вместе с британским или американским персоналом. Это специфическое оружие, поэтому даже если оно стартовало с территории Украины, управляли им натовцы», – пояснил эксперт.

По словам Сивкова, подводный дрон мог быть использован для совершения диверсии против кораблей Черноморского флота. «Подводный беспилотник – очень непростая для обнаружения цель, ее сложнее обнаружить, чем подводную лодку, потому что он малогабаритный и малошумный. Тем не менее наши военные сумели уничтожить его. Это отличный результат, это означает, что система подводной антидиверсионной обороны Севастопольской бухты построена достаточно хорошо», – подчеркнул собеседник.

С момента начала российской спецоперации на Украине в Севастополе неоднократно срабатывали средства противовоздушной обороны. Ранее на этой неделе Развожаев сообщал о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС и пожаре на одном из ее трансформаторов. Беспилотник был сбит средствами радиолокационной защиты. Более серьезная атака произошла в конце августа, тогда целью ВСУ была штаб-квартира Черноморского Флота в центре Севастополя. Дрон, летевший низко над землей, был сбит в самый последний момент и его взрывное устройство сработало рядом со зданием.

В ответ военный совет ЧФ усилил на Черном море противодействие диверсантам. С 19 октября в Севастополе действует средний уровень реагирования, усилена охрана общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и энергетики.

По данным СМИ, в момент субботней атаки был замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, который находился вблизи границ Крыма – в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем. Данные о полете дрона подтвердил портал Flightradar24. По его информации, американский БПЛА с регистрационным номером 11-2046 и позывным Forte-10 вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск и через воздушное пространство Греции и Болгарии прилетел к Черному морю, где несколько часов кружил на высоте 17 километров.

Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения, с него круглосуточно поступают изображения больших участков земли в режиме реального времени. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Дрон способен летать на больших высотах более 30 часов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, позволяет получать более полное представление об исследуемом районе.

Кнутов убежден, что этот дрон координировал атаку украинских дронов на Севастопольскую бухту. «Беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk дает целеуказание и осуществляет наведение. Американцы неоднократно признавали, что оказывают Украине разведывательную и информационную помощь. Система американского спутникового интернета Starlink, которой пользуются ВСУ, завязана на то, чтобы помогать украинским военным частям, а в данном случае – беспилотникам», – считает Кнутов.

Сивков добавляет, что у Global Hawk нет возможности управлять дронами, но он мог передавать данные для управления украинских БПЛА. По его словам, у России есть средства РЭБ, способные «подавить работу Global Hawk, но этого не было сделано, потому что, видимо, сочли прилет Global Hawk плановым или опасались обострения отношений с США, которые готовятся к военному вторжению на Украину».

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