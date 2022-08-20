Нового главу Черноморского флота ВСУ встретили диверсией

Последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. В субботу украинские диверсанты атаковали штаб-квартиру Черноморского флота, но дрон был сбит в последний момент. Местные власти говорят, что Киев хочет посеять панику, и призывают не поддаваться на провокации. В экспертной среде уверены: атаки беспилотников продолжатся и защита от подобных налетов требует незамедлительных действий.

В Севастополе в субботу утром на крышу штаба Черноморского флота (ЧФ) упал украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, который прибыл на место через 25 минут после произошедшего. «К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Позже он уточнил, что дрон все-таки был сбит силами воздушной обороны флота прямо над штаб-квартирой ЧФ. Взрывное устройство с беспилотника сработало рядом со зданием. Если изначально сообщалось о ранении шести человек, то позже Развожаев заверил, что «никто не пострадал». «Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята», – похвалил Развожаев, отметив, что прилегающая к штабу территория перекрыта, на месте работают спецслужбы. «Серьезных разрушений нет, но упорство этих укрорейховских дебилов поражает», – добавил глава Севастополя.

По мнению Развожаева, атака была предпринята с целью вызвать панику в городе, «чего добивается укрорейх». «Прошу сохранять спокойствие, в городе все под контролем. Работа всех служб усилена», – заверил губернатор по итогам визита в штаб-квартиру ЧФ.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков тоже заявил о том, что цель атак мелких беспилотников на Крым не военная, а психологическая: заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно. Он призвал горожан сообщать «в соответствующие органы» обо всех подозрительных людях, фактах и находках. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу утром системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над территорией Крыма. «Пострадавших и материального ущерба нет», – пишет Аксенов.

Попытка атаки произошла на фоне смены руководства Черноморского флота. Вместо Игоря Осипова врио командующем ЧФ назначен вице-адмирал Виктор Соколов, который был начальником Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, а до этого, с 2013-го по 2020 год, замкомандующего Северным флотом.

Это не последний инцидент в регионе за последние дни. Накануне вечером Развожаев сообщал, что в Севастополе сработала ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены. «Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная артиллерия. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

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В четверг вечером в районе аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Этот аэропорт был построен в 1941 году как военный аэродром, но уже в 1980-х годах его приспособили для приема правительственных самолетов. Сейчас он является филиалом АО «Международный аэропорт «Симферополь». В тот же день Крючков сообщал о срабатывании средств ПВО в районе Керчи, а в соцсетях появились видео, снятое, как утверждается, в районе этого города, на котором слышны два взрыва.

Доктор военных наук Константин Сивков убежден, что беспилотник, атаковавший штаб-квартиру ЧФ, был запущен украинскими диверсантами с территории Крыма. По его словам, даже невооруженным глазом видно, что этот БПЛА – кустарная конструкция, «которую можно купить в магазине». «В качестве дополнительной нагрузки такой дрон может нести полкилограмма, этого вполне достаточно, чтобы подвесить гранату Ф-1 (Лимонка)», – указал эксперт.

Сиков не исключает, что украинские диверсионные группы «еще более масштабно проявят себя на территории России». «Ранее украинские диверсанты осуществляли нападения на линии электропередач, создавая проблемы на Курской атомной станции, подрывали железнодорожные пути. Их действия оказались не такими уж результативными, хотя могли быть куда более опасными», – считает Сивков.

Эксперт пояснил, что украинские диверсанты могли проникнуть на российскую территорию с потоком украинских беженцев. Только за неполные два месяца после начала спецоперации в Россию, по данным МИД РФ, выехали около 750 тыс. украинских граждан, в том числе 140 тыс. детей, а на данный момент, как подсчитали в силовых структурах, речь идет о 3,5 млн беженцев. «Представьте, если хотя бы на тысячу человек один был диверсантом. На нашей территории могут находиться тысячи украинских диверсантов. Это несколько сотен диверсионно-разведывательных групп. И то, что они сейчас так ограниченно проявляют себя – это большое чудо», – указал собеседник, подчеркнув, что приезжающие в Россию с Украины граждане «должны подвергаться тщательной проверке».

Сивков отмечает, что в последнее время с территории Украины прекратились ракетные и вертолетные обстрелы российских приграничных регионов, что указывает на надежность российских систем ПВО. «Именно поэтому Украина начала активировать на нашей территории своих диверсантов. Теперь дело за ФСБ, чтобы находить и обезвреживать эти группы», – уверен эксперт.

Для борьбы с диверсиями, считает Сивков, необходимо воссоздавать, в первую очередь в Крыму, на освобожденных и приграничных территориях полноценную систему территориальной обороны, постоянно действующие гражданские патрули, «также должны возобновиться регулярные обходы территорий с участием полицейских».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал использование Украиной беспилотников для свершения террористических актов «прямой угрозой безопасности России». Он согласен с тем, что за попыткой атаки на штаб-квартиру ЧФ стоит агентура украинских спецслужб в южных регионах России. «В этой связи актуализируется тема борьбы с малыми беспилотниками. Это весьма специфическая задача, которая не может быть решена классической системой противовоздушной обороны. Малые беспилотники, в том числе кустарного изготовления, обладают крайне низкой отражательной способностью и поэтому невидимы для средств ПВО», – пояснил Коротченко.

По его словам, нужна комплексная система безопасности крупных городов и объектов критической инфраструктуры с точки зрения контроля воздушного пространства на предельно малых высотах. «Необходима круглосуточная селекция беспилотников по радиолокационному и оптическому каналу и соответствующие средства пресечения, которые могут включать в себя как беспилотники-охотники, так и средства специализированной радиоэлектронной борьбы», – говорит собеседник.

Коротченко подчеркивает, что на фоне последних событий решать эту задачу надо безотлагательно на всех освобожденных и граничащих с Украиной территориях. «В России есть соответствующие разработки по комплексному мониторингу и пресечения деятельности кустарных беспилотников и беспилотников квадрокоптерного типа», – подытожил главный редактор журнала «Национальная оборона».