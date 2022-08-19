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Врио командующего ЧФ назначен начальник Военно-морской академии Виктор Соколов
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Вице-адмирал Виктор Соколов, ранее занимавший пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом.
«Я <...> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», – передает ТАСС слова Соколова в ходе сбора с молодыми офицерами.
Ранее в Крыму была проведена атака диверсантов на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке.
Напомним также, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
Эксперт объяснил суть провокации Британии с заявкой на пролет разведчика над Россией
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«Заявкой на пролет самолета-разведчика через территорию России Британия хочет в глазах Запада легализовать будущие нарушения нашего воздушного пространства», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика над территорией России.
«Действия Британии привычны – она понимает, что мы не одобрим полеты ее военных самолетов над Россией, но своим пониманием прецедентного права она хочет «задним числом» легализовать предыдущее нарушение российского воздушного пространства и привести это к норме. А затем и действовать согласно этой «норме» – залетать на территорию России», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Говоря о том, куда в идеале хочет отправить свои самолеты-разведчики Британия, эксперт сказал, что, скорее всего, Лондон хочет разведать обстановку в Центральной России. «Если их пустить на нашу территорию, то они, конечно, нарушат заранее оговоренный маршрут и будут пытаться подлететь ближе к Центральному экономическому району. А потом в ответ на наши претензии «включат дурочку» и скажут, что все перепутали», – добавил собеседник.
Не исключено, что британский самолет-разведчик хочет что-то сфотографировать на нашей территории, но вероятнее, что таким образом Запад британскими руками прощупывает ситуацию на предмет возобновления с нами взаимных наблюдательных полетов – пусть и не в том масштабе, что раньше, считает в свою очередь летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов.
«То есть Запад, вероятно, ищет точки налаживания с нами диалога и сотрудничества в целом. Москва может пойти навстречу Лондону и дать разрешение на пролет самолета-разведчика через территорию России при условии одобрения аналогичной заявки уже британской стороной», – указал он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через российскую территорию, а ВКС РФ поставлена задача не допустить нарушения границы. «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.
Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – сообщило Минобороны РФ. Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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Российские связисты передали инструкции отправленным Киевом «на убой» украинцам
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Минобороны показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса Западного военного округа, выполняющих задачи по ретрансляции радиосигналов для жителей освобожденных населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно»», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Связисты уверены, радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта. «А еще боятся те, кто ведет украинских солдат на убой. Глушат, выслеживают с беспилотников, пытаются уничтожить», – сказано в сообщении.
Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».
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Британские СМИ обратили внимание на российского «зверя с глубины»
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Россия сделала предупреждение Западу, показав проект новой подлодки-невидимки на международном форуме «Армия-2022», пишет британская газета The Sun.
Проект подводной лодки «Арктур» подготовило конструкторское бюро «Рубин», передает ФАН содержание статьи.
«Зверь с глубины. Россия в качестве предупреждения Западу представила свою самую совершенную подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками», – пишет обозреватель британского издания Тарик Тахир.
Подводная лодка будет иметь 133 метра в длину и 15 метров в ширину. Ее экипаж составят 100 человек. Специалист по субмаринам из США Хай Саттон назвал дизайн новой подлодки поразительным, отметив ее «наклонный внешний корпус».
Субмарина будет оснащена баллистическими ракетами и оборудована отсеком для предназначенных для уничтожения вражеских подлодок подводных дронов. Они также могут использоваться для диверсий и шпионских операций, например, перерезания подводных кабелей, считает обозреватель.
Напомним, концепт арктического ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» разработки Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» был впервые представлен 17 августа в рамках форума «Армия-2022».
Уменьшенный макет стратегической подводной лодки, предназначенной для применения в арктических условиях, выставлен на стенде главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России. Стенд демонстрирует, что субмарина является носителем автономных подводных необитаемых систем: для этого в корпусе лодки предусмотрены специальные внутренние отсеки.
В частности, предполагается, что подлодка может оснащаться автономными необитаемым подводным аппаратом сопровождения (АНПА) «Суррогат-В», модель которого также представлена в экспозиции, и автономным подводным поисковым роботом «Юнона», разработанными специалистами ЦКБ «Рубин». Отсек для размещения АНПА «Суррогат-В» расположен в хвостовой части лодки, а «Юноны» – в средней части.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
«Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
Россия перебросила «Кинжалы» в Калининградскую область
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В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно, сообщили в Минобороны.
«Сегодня, 18 августа, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что «на аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31и с «Кинжалами».
В ходе полета были «отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Белых мужчин перестали принимать в ВВС Британии
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Чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, Королевские ВВС Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, сообщили источники в военной сфере.
Sky News сообщает, что источники обеспокоены позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона в свете якобы исходящих от России и Китая угроз. Один из источников заявил, что глава ВВС «готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия».
«Я думаю, что его должны вызвать в министерство обороны и сказать: «Вот повестка в области обороны, выполняйте ее», – приводит ТАСС слова источника.
В самих ВВС заверили, что никакой паузы на прием белых рекрутов-мужчин не объявлялось. Однако другой источник Sky News подтвердил приостановку их приема на службу. Он счел поставленные цели «совершенно сумасшедшими», заметив, что у них нет «никакого научного или культурного обоснования».
В феврале министерства обороны США, рассуждая о ценностях американской армии, заявило, что вооруженным силам США «необходимы разнообразие, равенство и инклюзивность».
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В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
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В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
ЦНИИточмаш модернизировал законсервированную после распада СССР спецлабораторию
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» Ростеха) модернизировал испытательную базу спецлаборатории по испытанию оружия и боевой экипировки, законсервированную после распада СССР, сообщили в пресс-службе института.
«ЦНИИточмаш провел модернизацию испытательной базы. Сегодня испытательная база включает в себя: комплекс натурных и стендовых испытаний, комплекс климатических и механических испытаний, а также баллистический испытательно-измерительный комплекс», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там также отметили, что имеющееся оснащение и оборудование позволяют проводить полномасштабные испытания боевой экипировки военнослужащих, стрелковых комплексов (оружие-патрон-прицел), малокалиберного пушечного вооружения, противопехотных средств ближнего боя, а также других боеприпасов и вооружений.
Напомним, в 2020 году ЦНИИточмаш восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.
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Экспортную «Армату» впервые показали на открытом стенде
На стенде «Рособоронэкспорта» в ходе форума «Армия-2022» впервые представили экспортный вариант перспективного танка Т-14 «Армата».
Машину разместили на открытом стенде среди других экспортных образцов вооружения, передает ТАСС.
До этого Т-14 не демонстрировался экспортером российской техники. Экспортная версия в виде модели демонстрировалась за рубежом на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года.
В октябре 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что госиспытания Т-14 планируется завершить в 2022 году.
Выставка захваченной у украинских националистов техники открылась в парке «Патриот»
В парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Министерстве обороны.
Сейчас выставка доступна для посещения делегаций, а для широкого круга посетителей начнет работу после 20 августа. Всего представлено более 450 экспонатов, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными.
Ранее Минобороны показало кадры с брошенной украинской техникой.
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На «Армии-2022» показали участвующий в операции на Украине беспилотник
На форуме «Армия-2022» представлен беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
«Да. Пять штук отправили недавно», – ответил представитель компании-разработчика ООО «Промкомпозит» на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе, передает ТАСС.
Ранее на «Армии-2022» был представлен новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.
Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие
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Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.
Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.
«В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава – и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.
Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
«Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.
В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
Эксперт: В Москве «сверяют часы» с военными, не присоединившимися к антироссийской кампании США
Московская конференция по международной безопасности проводится в правильном месте и в очень правильное время, во время форума «Армия-2022». Это позволяет не присоединившимся к антироссийским санкциям странам «сверить часы», заявил российский востоковед Евгений Сатановский.
Сатановский обратил внимание на то, сколько представителей иностранных военных ведомств присутствует на конференции.
«Несколько десятков одних только министров обороны, начальников генеральных штабов и их заместителей, включая такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Иран, Ирак, Алжир, Сирия, Малайзия, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Нигерия, Судан, Мали, Мавритания, Камерун, Гвинея, Эфиопия, Уганда, Бурунди, Венесуэла, Никарагуа, от которой прибыл ее главнокомандующий», – написал он в своем Telegram-канале.
Также на мероприятии присутствуют масса чинов пониже, военные эксперты и представители неправительственных организаций, в «которых легко угадываются профессиональные разведчики».
Эксперт напомнил, что представителей стран НАТО приглашают по традиции, «отдавая дань вежливости», но они столь же традиционно мероприятие российского Министерства обороны игнорируют. «Было бы странно, если бы в этом году было иначе – они, вообще-то, против нас на Украине воюют и явно разожженый ими там конфликт, несмотря на то, что к нему западный блок готовился долгие годы, складывается не в их пользу», – указал он.
В прошлые годы из-за пандемии коронавируса очное проведение конференции было невозможно, но в 2022 году, несмотря на операцию на Украине, ее проводят в срок, она проходит «более чем успешно», обратил внимание Сатановский.
«Благо одновременно в парке «Патриот», где идут все мероприятия, еще и военное событие года: «Армия-2022». Очень правильное место и правильное время для того, чтобы «сверить часы» с военными, первыми лицами ВПК и представителями оборонных ведомств крупнейших стран, не присоединившихся к антироссийской кампании Соединенных Штатов и их союзников по НАТО», – подвел итог эксперт.
Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» предприятиями оборонно-промышленного комплекса подписано и вручено госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей.
В Минобороны сообщали, что ведомство провело корректировку параметров государственного оборонного заказа с учетом опыта боевого применения техники на Украине.
Минобороны впервые показало сбитый на Украине БЛА «Байрактар»
Минобороны впервые продемонстрировало в рамках военно-технического форума «Армия-2022» беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2), сбитый российскими средствами ПВО в ходе спецоперации на Украине.
Ударный беспилотник турецкого производства, вооруженный управляемыми бомбами MAM-L и MAM-C, был сбит в районе населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике, рассказал – ТАСС преподаватель Военной академии воздушно-космической обороны подполковник Антон Хаперский. «Байрактар» здесь почти с первого дня, как открылась выставка. Я думаю, что демонстрируется в первый раз, – сказал он. – [Он был] практически в разрушенном состоянии, его немножко восстановили, подреставрировали – готов к показу».
В конце июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара не объявляла о возможном сотрудничестве с Россией в вопросе совместного производства ударных беспилотников «Байрактар».
В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией
Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.
Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.
Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть».
Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.