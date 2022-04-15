Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев?

В ночь на пятницу стало известно о том, что ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее. Об этом сообщили в Минобороны России. «При буксировке корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. Ранее в Минобороны сообщили, что флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса.

Позже появилась информация о том, что близ российского ракетного крейсера пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.

Напомним, гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» (изначальное название – «Слава») был заложен на Николаевском судостроительном заводе в 1976 году. В 1982 году его ввели в эксплуатацию, а в 1983-м включили в состав Черноморского флота. В начале 1990-х годов «Москва» могла попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым.

До последнего времени «Москва» входила в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Основное вооружение – 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера – 510 человек. Водоизмещение – 11,49 тыс. тонн. Длина корпуса – 186,5 м, ширина – 20,8 м. Максимальная скорость хода – 32 узла (59 км/ч), пишет «Коммерсант».

На эту тему

В 2008 году крейсер участвовал в российской операции по принуждению к миру Грузии. В марте 2014 года участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав в Крыму. В конце 2015 года корабль возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью собственных средств ПВО. 22 июля 2016 года кораблю был вручен орден Нахимова. Также, по некоторым данным, «Москва» принимала участие во взятии острова Змеиный и пленении 82 украинских военнослужащих.

«К сожалению, в нынешних реалиях мы не можем построить новую «Москву». Во-первых, состояние нашей промышленности не позволяет этого сделать. Во-вторых, нет готового проекта, который можно было бы отправить в конструкторское бюро. А в-третьих, в России наблюдается острая нехватка специалистов в этой области», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по ВМФ, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.

«У российского флота есть два крейсера по типу «Москвы» – «Маршал Устинов» и «Варяг». Но «Маршал Устинов» служит на Северном флоте, а «Варяг» – на Тихоокеанском. Есть еще атомный ракетный крейсер «Петр Великий», который в строю с 1998 года и уже требует ремонта и модернизации. И остается «Адмирал Нахимов», который в ближайшие пару лет должен вернуться после длительного ремонта. В какой-то мере он мог бы заменить «Москву», но лишь на 10-15 лет», – пояснил собеседник.

При этом искать замену «Москве» все же надо. «Крейсер в свое время отлично выполнял задачу по борьбе с крупными надводными кораблями противника», – рассказал Крамник. «Сейчас эта задача ушла на второй план, но в то же время для установки серьезного вооружения и мощных радиолокационных станций нужны большие корабли», – сказал собеседник.

«В результате мы встанем перед решением принципиального вопроса, каким должен быть наш флот, – рассуждает Крамник. – Например, англичане уже давно отказались от строительства больших кораблей. Когда США и СССР еще строили крейсера, они уже перестали это делать».

«Сейчас есть единственное и достаточно эффективное решение – максимально форсировать строительство фрегатов проекта 22350», – заявил в свою очередь газете ВЗГЛЯД капитан 3-го ранга запаса Максим Климов. «Два таких фрегата – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» – уже входят в состав Северного флота, ведется строительство еще шести. «Горшков» сейчас на Северном флоте, а «Касатонов» в Средиземном море. На сегодняшний день – это наши лучшие корабли», – рассказал Климов.

«Фрегаты проекта 22350 строят на «Северной верфи» в Петербурге, – отметил капитан 3-го ранга. – Нужно увеличивать количество заводов, которые строят эти корабли. Одной из острых проблем, связанных со строительством этих кораблей, было отсутствие энергоустановки. Мы успешно ее импортозаместили, построив собственную. Теперь такой проблемы не стоит».

«Наша промышленность способна создавать и более эффективные, современные корабли. Есть ряд не до конца проработанных позиций. Например, на базе энергоустановки для фрегата 22350 собирались строить его увеличенную версию, близкую по водоизмещению к «Москве». Это потребует больших затрат временных и финансовых, но нам нужны эффективные корабли», – подчеркнул собеседник.

Несмотря на острую потребность Военно-морского флота в больших кораблях, нужно заниматься и теми проектами, для которых у нас уже есть мощности, продолжил эксперт. «У нас есть «Каракурты». Это малые ракетные корабли проекта 22800, которые тоже очень хорошо пошли, ­– рассказал Климов. – На базе этих проектов можно в ближайшие лет пять развернуть крупномасштабное строительство кораблей для обновления Военно-морского флота России. Наши мощности позволяют в ускоренном темпе строить эти корабли, особенно проект 22350».

Эксперт отметил еще один значимый плюс проекта 22350 – состоятельность в части импортозамещения. «Несмотря на то, что проекту вставлялись палки в колеса, сейчас мы сможем строить их сами, найдены необходимые для этого технические возможности, – заявил капитан 3-го ранга. – Сейчас задача номер один – осознать растущие военные угрозы со стороны недружественных государств и готовиться к противостоянию с ними всей страной. Экономику нужно переводить на модернизационные рельсы, в том числе и по части военного кораблестроения».

Эксперт также предположил, что в качестве флагмана Черноморского флота может стать один из фрегатов адмиральской серии 11356Р. «Но фрегаты этой серии уступают по боевым возможностям фрегатам 22350. Когда прорабатывался вопрос строительства серии 11356Р, прекрасно осознавались недостатки этих кораблей, но позиция была такая: «сначала построим, потом доработаем». Аргументировалось это возможностью начать массовое строительство кораблей, – рассказал Климов. – Поэтому корабли нужно модернизировать. В том числе и недостатки у 11356Р нужно устранить».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД