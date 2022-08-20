Беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе

В Севастополе в субботу утром беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев отметил, что прилегающая к штабу территория перекрыта, на месте работают все службы.

По его словам, серьезных разрушений нет. Он призвал жителей по возможности оставаться дома в ближайший час.

Ранее Развожаев заявлял, что в районе аэропорта Бельбек, который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.