Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.

- Вас приветствует Нина Викторовна Григориади, жительница осажденного Севастополя, – доносится из динамиков в студии.

Четверг, ближе к семи вечера. На севастопольском ТВ – традиционный «Развожаев. Главное за неделю», так и называется: и.о. губернатора в прямом эфире отвечает на вопросы горожан. Нина Викторовна интересуется, когда поставят крытую остановку у дома 40 по улице Толстого – «чтобы люди не мучились под дождем, снегом и солнцем».

- Если остановка есть, то почему бы не сделать ее современной и качественной? – согласен Развожаев.

- Когда появятся лавочки и не будет луж в сквере на Павла Корчагина? – продолжаются вопросы в эфире.

- Около рынка куча веток, когда уберут?

- Два месяца на Сапунской, 13, не могут удалить упавший тополь...

Севастополь – город федерального значения. Как Москва и Санкт-Петербург, только поменьше: 450 тысяч жителей. Если не по официальной, а по коммунальной статистике – как говорят, по хлебу: сколько чего в городе съедается и расходуется, – то более 700 тысяч.

Потому – постоянное балансирование между федеральным статусом и городскими нуждами. А для главы Севастополя, соответственно – между функциями.

- Севастополь – субъект Российской Федерации, и высшее должностное лицо в нем – губернатор. Но полномочия у него – во многом мэрские, – говорит Развожаев.

И, разумеется, после очередного еженедельного эфира тополь увозится, куча веток убрана, а лавочки и ямочный ремонт в сквере тут же находят место в текущем плане работ. Как и крытая остановка на Толстого. Прямое губернаторское управление муниципальной повесткой, подчеркивает Михаил Развожаев – пока что необходимо:

- Да, в Севастополе – десять городских муниципальных образований. По-советски – районов. И опыт решения тех вопросов, которые мы с вами услышали, коллеги в районах постепенно накапливают. Разумеется, темп и качество его накопления будут увеличиваться...

* * *

Собственный опыт управления регионом Михаил Развожаев, как известно, получил два года назад в Хакасии – полтора месяца исполнения обязанностей после проигрыша Виктора Зимина и до безальтернативной победы Валентина Коновалова.

- Там надо было подготовить регион в зиме. При том, что все счета бюджетных организаций были заблокированы из-за задолженности, – вспоминает Развожаев. – За две недели разблокировал, все платежи по подготовке к зиме сделал. Запасы угля были накоплены. С дорожниками рассчитались, завершили дорожный сезон, урожай был убран с полей. Спрессовано все было, занимался несколькими темами под ключ – которые успешно завершились и дали людям уверенность в дальнейшей жизни.

Михаил Развожаев (фото: Василий Батанов/РИА Новости)

В Севастополе, разумеется, таких проблем нет. Хотя для жителей, напоминает Развожаев, даже ремонт в его дворе – суперсрочная задача:

- Если человек видит, что его двор разрыли, а рабочих нет – для человека это катастрофа. Если человек видит, что мусор в его дворе не вывезен вовремя – это катастрофа. Миллионы небольших катастроф, с которыми пока что приходится справляться, в том числе, и в ручном режиме.

- Так систему надо отстраивать.

- Так чем и занимаюсь, – в тон отвечает Развожаев. – Постепенно, учитывая менталитет коллег и жителей города. А он – ох, какой особенный! Большая Морская вам нравится же? – показывает Развожаев. – Мне тоже. А вот чтобы она людям понравилась – это отдельная история...

Полная реконструкция Большой Морской улицы – одной из главных в Севастополе - закончилась в конце апреля, все сделали за полгода с небольшим. Здесь, как водится, помогла Москва «и лично Сергей Семенович, работали под неусыпным контролем». При том, отмечает Михаил Развожаев, что подобные проекты – ремонты и реконструкции - в рамках города проводить очень сложно. И не в том дело, что денег нет – ни на Севастополь, ни на Крым не жалеют:

- Севастопольцы очень трепетно относятся к городу. К тому, что им дорого, к чему они привыкли. Я лично пять раз проводил заседания наблюдательного совета – чтобы объяснить каждое решение, каждый шаг. Присутствует консерватизм в хорошем смысле – который можно преодолеть только нормальной открытостью, демонстрацией того результата, который мы предполагаем добиться. И убеждением.

- Чем убеждали?

- Раз в месяц мы с членами совета гуляли по стройке, все показывали, архитекторы объясняли свои решения. И вот результат, – показывает Развожаев, ловко уклоняясь от молодежи на электрических самокатах и гироскутерах. Любого пешехода здесь норовят объехать со спины и без предупреждения. Поверхность ровная, улица красивая, чего не ездить. Что здесь, что на столь же важном для севастопольцев Матросском бульваре. Где реконструкция тянулась долгие годы и со скандалами, а завершилась месяц назад, при Развожаеве.

* * *

Город – это с одной стороны. С другой же – федеральное значение. Где, к примеру, Большой театр вернул своих артистов на сцену – впервые за многие месяцы после начала пандемии? А здесь и вернул, несколько недель назад. В Херсонесе, в рамках ежегодного международного фестиваля оперы и балета, уже четвертого по счету. Разве что рассадка через одного и масочный режим – а в остальном Большой как Большой, словно и нет никакого коронавируса. Блестящие молодые вокалисты, Светлана Захарова – выше любых эпитетов – в «Кармен-сюите» Бизе – Щедрина, восторг публики полнейший.

- То, что наш город точно имеет федеральное значение – очевидно не только по статусу, – подчеркивает Развожаев. – Редко какой город заслуживает такое внимание центра. Мы получаем существенное федеральное финансирование, работаем по уникальной целевой программе, нам помогает столица России – Москва. И, конечно – Черноморский флот.

Пока что, признает Развожаев, федеральное значение всем этим в основном и исчерпывается.

- Дальше бы хотелось по-другому, – говорит и.о. губернатора. – И события, подобные фестивалю в Херсонесе, и инвестиционные проекты, и многое другое хочется реализовывать таким образом, чтобы город был в известной степени самодостаточным. Чтобы мы могли не только ожидать помощи, но и многое делать самим. Опираясь на собственные доходы.

На этот счет у Михаила Владимировича есть план из шести пунктов. Баланс между помощью из центра и жизнью на свои.

О плане, впрочем, позже. Есть и другие балансировки севастопольской жизни. Которые сейчас – куда более актуальны.

* * *

Нынешних и.о. глав регионов легко поделить по дате назначения: «ковидные» и «доковидные». Развожаев – сильно «до», исполняет обязанности более года. В борьбе с эпидемией проявил себя жестко. Весной просто закрыл город – наглухо.

- Это помогло избежать вспышки коронавируса и провала системы здравоохранения, – объясняет он. – Блокпосты на въезде дали время обустроить почти пятьсот коек. ИВЛ, кислород, специалисты в нужном количестве – все, что необходимо в условиях нынешнего турпотока. Хорошо, что туристы приезжают, когда по стране опасность снижается. Люди – большинство – все-таки предпочитают провериться перед тем, как приехать. Но привести все к дополнительной логике, не рисковать там, где можно не рисковать – это наша обязанность.

Дополнительная логика – это, например, проверки сотрудников гостиниц, ресторанов и пр. на ковид. Добровольные, но все более настоятельные. Или принцип «всех контактных – в обсерваторы». Не зараженных – а именно что контактировавших. Обсерваторов в Севастополе два, «Изумруд» и «Солнышко». Еще недавно были заполнены оба. Теперь бывает так, что в «Изумруде» восемь, а в «Солнышке» пятнадцать человек. Так что в городском здравоохранении всерьез подумывают о... ну да, оптимизации в сфере обсервации.

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- По собственно больным есть резерв, – докладывают Развожаеву на очередном заседании оперштаба в правительстве Севастополя. – По пятьдесят коек в двух больницах. Один корпус инфекционной больницы на ремонте. Но ремонт заканчивается. Так что появится запас прочности. Прежде всего – по другим новым инфекциям.

«Новая коронавирусная» – уже многие месяцы устойчивый официальный термин для COVID-19. Неудивительно, что в зале, услышав о «других новых», повисает пауза.

- Кишечным инфекциям, – спешит уточнить чиновник. – Не новым, а обычным для сезона. Просто в этом году они сами по себе сейчас в новинку, потому что сезон начался позже, как мы все знаем. Пляжи заработали, битком забиты.

Черт подери. Нельзя же так пугать.

- Да, до сих пор всех контактных обсервируем, а если есть подозрение – госпитализируем, – повторяет Развожаев. – На дому никого не оставляем. Это позволяет более уверенно контролировать ситуацию. Если бы мы, как в ряде регионов, оставляли больных на дому, то контагиозность была бы более высокой.

А так – еще в конце июля в Севастополе вышли на третий уровень снятия ограничений. При том, что режим повышенной готовности продолжался до 30 августа. По документу: «Посещение лесов и парков ограничивается...» «Запрещен выезд групп детей за пределы Крыма...» «Бронирование отдыха и оздоровления для детей в Севастополе – только Крым и арктическая зона РФ».

- Потому что оздоровлять этих ребятишек надо, – поясняет Развожаев.

«Рекомендуется гражданам, прибывающим в Севастополь из других субъектов Федерации, не более чем за три дня до въезда пройти обследование...»

- Просто наши операторы гостиниц должны еще раз подчеркивать: рекомендуется сдать тест, чтобы безопасно было для всех, – поясняет и.о. губернатора коллегам. – Отработайте, чтобы это звучало. И проверьте, соблюдается ли эта рекомендация или нет. Люди приехали за здоровьем, а не за этим самым.

* * *

- Тут бы еще и министра спорта, – роняет кто-то из коллег специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД, наблюдая, как министр культуры РФ Ольга Любимова преодолевает очередное препятствие на Историческом бульваре.

Бульвар проходит через холм в центре Севастополя: виды, памятники, музеи – в том числе знаменитая панорама Севастопольской обороны 1854-1855 гг. Сейчас на подходе к творению Франца Рубо – ямы, наваленные стройматериалы и прочие признаки незавершенной реконструкции. А еще точнее – реконструкции, начавшейся несколько лет назад и вскоре свернувшейся.

- Стандартная ситуация, – объясняет Развожаев. – У подрядчика, взявшегося за Исторический бульвар, было много объектов по всей стране. Видимо, авансами перекрывали какие-то текущие нужды в других местах... Мы тут можем только предполагать, фантазировать. А факт таков: результат плачевный, денег нет, объект в Севастополе не завершен.

Деньги, если что, чисто федеральные. И городские власти ни к их освоению, ни к выбору подрядчика никакого касательства не имели. Но Исторический бульвар есть Исторический бульвар: променад и память воедино. Поэтому спрашивают за него с Развожаева, и спрашивают очень настойчиво. Не Москва – а севастопольцы.

- Несколько лет объект находился в абсолютно разрушенном состоянии. Что радости абсолютно не доставляет, – продолжает и.о. губернатора. – Подрядчик не справился. Теперь требуются такие же усилия, которые мы предпринимаем по КОС «Южные»: возвращение аванса, перепроектирование – поскольку прежний проект явно устарел...

А вот канализационные очистные сооружения, то бишь КОС «Южные» – уже чистая головная боль Развожаева и его коллег. Построить КОСы планировалось еще при администрации Дмитрия Овсянникова, досрочно покинувшего Севастополь. Деньги были, семь миллиардов рублей. Нашелся и подрядчик, взявший аванс – около двух миллиардов. После чего – действительно, та же ситуация, что и на Историческом бульваре. Большинством собеседников специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД ситуация определяется как «люди тупо смылись с деньгами».

Судебное решение по подрядчику появилось лишь несколько дней назад. Разумеется, арбитражный суд Севастополя принял сторону города: деньги вернуть, выплатить штраф более 40 миллионов рублей. Но по всем правилам, пока деньги не обнаружены, работы продолжаться не могли – потому что ни один чиновник в здравом уме не выдаст уже пропавший аванс по второму разу. Чего стоило Развожаеву решить этот вопрос – отдельная песня. Как и все прочие лоббистские усилия и.о. губернатора; из совсем свежих – получение еще 300 миллионов на севастопольские дороги от вице-премьера Марата Хуснуллина (стройки идут, и идут резво – потому и дополнительные средства).

В любом случае, работы по «Южным» вновь идут. А теперь, стало быть – и на Историческом бульваре.

- Нужно продумать, чтобы сделать здесь современное, удобное общественное пространство – при этом сохранив то, к чему привыкли севастопольцы, – говорит Развожаев. Попутно отвечая на вопросы публики из серии «говорят, что после реконструкции вход сделают платным» – разумеется, это неверно, платным вход делать не будут. А вот на проект работ по Историческому бульвару надо бы срочно взглянуть еще раз.

- Это непростая работа, – подчеркивает и.о. губернатора. – Но с поддержкой Минкультуры РФ ясно, что на паузе она стоять не будет, все будет делаться. Надеемся, что появится новый доработанный проект. Мы с Ольгой Борисовной [Любимовой] приложим все усилия, чтобы, если понадобится, появилось дополнительное финансирование – чтобы это пространство возродилось. В этом году надо обязательно разобраться с проектом, чтобы в следующем выходить на возобновление работ.

* * *

На Большой Морской к Развожаеву подходит группа. Не курортники, явно местные. Судя по долетающим словам – «квартиры, разрешения на ввод, этажность» – понятно, что речь идет о специфических реалиях двух регионов, Крыма и Севастополя. А именно: что делать с домами, которые начали строить до воссоединения – по украинским регламентам. И не могут узаконить по регламентам российским. В целом – куда более строгим.

- Допустим, вот такая история. Решили собственник и застройщик, что возведут восемь этажей в историческом центре, – поясняет чуть позже Развожаев. – Квартир заранее напродавали, что-то получили. Но по российскому законодательству в этом месте нельзя строить больше четырех этажей.

Обманутых дольщиков как таковых в Севастополе нет. «То ли, слава богу, не успели, то ли сразу нормально работу наладили по нашим нормативам», - говорит и.о. губернатора. Зато есть десятки домов, начатых - либо уже построенных, либо еще недостроенных - по предыдущим нормативам.

- А что с людьми в итоге?

- Люди там живут, они подключены к инфраструктуре, – говорит Развожаев. – Недавно посетили два таких дома. Но разрешение на ввод не выдано: построено-то по прежней документации.

Что характерно, судьбу подобных домов – начатых при Украине, строящихся в России – брала на себя предыдущая городская администрация и лично Овсянников.

- По нескольким домам коллеги и приняли решения, и выдвигали требования. А когда требования исполнялись – вводили дома в эксплуатацию, – защищает предшественников Развожаев. – Но я прекрасно понимаю, что по каждому дому ситуация уникальна. Нет единого рецепта. Где-то надо вложить денег, чтобы привести в соответствие с российскими нормативами – а собственник к этому не готов. Где-то нужно что-то снести – например, как в случае с многоэтажкой в центре, лишние этажи. А этого не хочет уже застройщик, потому что теряет прибыль. Каждый дом – точечная и непростая история. И мы будем доводить до конца каждую из них.

- Тоже по стратегии?

- В этих случаях проще пользоваться четкими планами по конкретным территориям, - говорит Михаил Развожаев. – А если говорить о стратегии как таковой – то вот, план. Шесть пунктов.

Ага. Тот самый план для Севастополя – который хочет жить не только за счет федеральных денег, но и на собственные средства.

* * *

- Первый пункт – туризм, деньги приносящий, – загибает палец Развожаев. – Туристы должны приезжать на хорошие, качественные события, на хорошую инфраструктуру, достойный сервис.

Тут, конечно, не было бы счастья, да коронавирус помог с развитием внутреннего туризма. В июле – более 100 тысяч. Как однодневных – заглянуть в Севастополь наряду с другими достопримечательностями Крымского полуострова, - так и селящихся на несколько суток. Таких, разумеется, меньше – к вящему огорчению Развожаева:

- С местами размещения пока беда. Даже трехзвездочной гостиницы – в международном понимании – в Севастополе нет. Ни одной. При всем уважении к нашим и без того немногочисленным севастопольским «трем звездам». Наша задача – создавать качественные места размещения, приводить сюда инвестиции, чтобы эти места строились. Хотя бы несколько отелей уровня «Хилтона».

- Но мы же понимаем, что международные гостиничные сети ни в Крым, ни в Севастополь не зайдут.

- У нас в стране научились строить и поддерживать гостиницы подобного уровня, но без этих брендов, – уверен Развожаев. – Примерное представление, кого сюда приглашать, у меня есть, мы над этим работаем...

Вторая точка роста – виноделие и виноградарство. «Это уже есть, и это вкусно», – напоминает и.о. губернатора. Что правда, то правда: виноградники вокруг города повсюду, а среди игристых вин встречаются просто отменные.

- Терруар здесь потрясающий, коллеги из традиционных винных стран готовы разрабатывать и развивать его, - говорит Развожаев.

- Так они же тоже санкционные. Те, которые традиционные.

- Вам прямо сейчас все возможные схемы открыть? – интересуется Развожаев.

Третий пункт – рыбопромысел и морекультура. В Севастополе есть предприятия по выращиванию устриц и мидий – остается только развивать. С рыбой сложнее. В советское время, напоминает Развожаев, именно в Севастополе размещалось предприятие «Атлантика» – с выходом в Атлантический океан, мощной добычей ресурсов, плавучими заводами...

- К сожалению, в 90-е эти корабли были проданы, и теперь они работают под другими флагами, - говорит Развожаев

Сейчас здесь «по рыбе» работают около сорока судов, причем старых. Понятно, что про Атлантический океан с портом приписки «Севастополь» рассуждать сложно – как говорится, с учетом международной обстановки. Но прибрежный лов вполне возможен. Стало быть, говорит и.о. губернатора, нужно обновление флота, особая программа для севастопольских промысловиков. Реновация обойдется до 150 миллионов рублей на корабль. Помножить на сорок – выходит сумма, сопоставимая с 7 миллиардами на КОС «Южные».

- Может быть программа вроде лизинга: государство отдает промысловикам корабли, они гасят в длительную рассрочку, – предполагает Развожаев. – Ясно лишь одно: промысловики должны обновить флот. Свежая черноморская рыба – это рестораны, это туристическая привлекательность. То, что должно быть на рынках и на столах.

Четвертый пункт – развитие IT-отрасли, говорит и.о. губернатора:

- Чтобы маленькие, молодые IT-компании собирались у нас – в комфортной городской среде. Разумеется, на минимальных налогах и сборах. Появится у молодых айтишников возможность зарабатывать – будут приносить доход городу. А до того будут привлекательной частью городской среды.

Пятый пункт плана – сложносоставной. А если проще, то чисто морской. Прежде всего – развитие грузового порта. Тем более, что порт – региональная собственность, то есть принадлежит городу федерального значения. Концепция развития порта будет представлена к концу года. В любом случае, говорит Развожаев, неплохо бы возобновить перевалку экспортного зерна:

- У нас прекрасный глубоководный фарватер и низкий тариф. Полагаю, что опять спросите о санкциях – но есть, к примеру, Сирия. В частности, взаимоотношения с губернатором Тартуса. Они ждут, готовы принимать и сами обрабатывать зерно. Обратным ходом можно везти цитрусовые, оливки, перерабатывать в масло под нашим брендом – неподалеку от порта. Все вместе - хорошая, крепкая копейка. Все, кто начинает прикидывать, понимают, что это отличный бизнес...

Далее – судостроение и судоремонт. Вокруг Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) консолидируется то, что осталось от мощнейшего советского Севморзавода; а осталось немало. Изначальная программа инвестиций от ОСК - около 10 миллиардов рублей. Разумеется, не просто так, отмечает Развожаев – а чтобы севастопольские предприятия поборолись за часть оборонзаказа и гражданские контракты:

- На темы той же перевалки грузов, почему нет?.. А вот когда выработается понимание, сколько промышленных площадей будет занято под обновленное судостроение и судоремонт, появится огромное количество освободившихся промышленных площадок. В выгодных для комплексной застройки местах, близко к центру, с инфраструктурой.

Соответственно, говорит и.о. губернатора Севастополя – шестой пункт стратегии: девелопмент.

- Вот направления, которые могут принести Севастополю прибыль, – завершает Развожаев. – Ими надо заниматься, раскладывать на проекты и реализовывать.

- При том, что «Севастополь» и «прибыль» – два слова, которые едва ли ставили рядом после воссоединения?

- А по-другому никак, – говорит и.о. губернатора Севастополя. – Если мы ставим для себя внутреннюю задачу стать южной столицей России, – так надо эту задачу реализовывать.

-«Ставим» – это значит, что скоро поставите?

- Это значит, что уже стоит, – поправляет Развожаев. – Скоро сами убедитесь.