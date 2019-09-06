Астраханская область борется с «патологиями»

Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и.о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД.

Стойкий запах гари накрывает уже в аэропорту Астрахани. Конец лета – начало осени, обычное дело: горят камыши близ Волги, ветер уносит на город, оттого все.

Ночью со 2 на 3 сентября – действительно все: дышать невозможно. Вопрос из серии «куда смотрят власти?» автоматически выдвигается на первое место в списке для интервью с Игорем Бабушкиным, и.о. главы Астраханской области. Потому что нельзя же так.

- Ваш разговор переносится, – сообщают в приемной Бабушкина, куда спецкор газеты ВЗГЛЯД явился за двадцать минут до назначенного времени. – Нет, точное время не подскажем. График летит весь, вообще: Игорь Юрьевич срочно вызвал руководство МЧС...

- Запах гари, особенно в вечернее время. Постоянные жалобы. Люди обеспокоены. Прошу доложить, – обращается Бабушкин к Алексею Мурзину, возглавляющему региональное управление МЧС.

Из доклада Мурзина явствует: только по линии МЧС поступило четыре с лишним сотни жалоб. Возгораний сухой растительности – более шестисот, десятая часть – тот самый камыш, дающий больше всего выбросов. На текущий период выявлено 34 термические аномалии. Локализируют и тушат – в том числе с применением тяжелой техники.

- Мониторинг также выявил наличие значительных термических аномалий на территории Калмыкии, – помимо прочего, сообщает Мурзин. Что означает: в Лаганском районе соседней республики горит камыш. Очень много камыша.

Рекомендация Мурзина: лучше всего тушить с вертолетов, оборудованных водосливным устройством. Таких вертолетов у МЧС в Астрахани нет. Нет их и у соседей. Зато они есть в Ростовской области – куда более зажиточном регионе ЮФО.

- Обращение к коллегам из МЧС подготовим сегодня, это уже мой вопрос, – говорит Бабушкин.

* * *

- Очень плохо – говорит Бабушкин – Очень и очень плохо, что для решения этого вопроса необходим приезд и.о. главы субъекта Федерации.

И.о. главы приехал на Астраханский тепловозоремонтный завод (ТРЗ), встретиться с сотрудниками. Вопрос поступил с участка газосварки: «Карбидной пылью дышим, а вытяжку сколько уже не покупают». Разумеется, вытяжку теперь купят. И светофор на пешеходном переходе к проходной скоро поставят – там кривая с узким обзором, и «зебра» от аварий не спасает, а среди пострадавших – в том числе и сотрудники завода. Про светофор, как выясняется, мэрию просили два года назад.

Быстрыми решениями подобных проблем, когда подключается высшее должностное лицо региона, удивить кого-нибудь трудно. Куда примечательнее еще одна экстренная мера. В июне, едва вступив в должность, Бабушкин предложил пакет дополнительных мер социальной поддержки – стоимостью под 300 миллионов рублей до конца этого года и более 1 миллиарда на 2020-й. В областном парламенте «закон Бабушкина» одобрили только что, в конце августа.

- Вот этих законов здесь ждали куда дольше, чем вытяжку или светофор на заводе, – оценивает пакет и.о. главы Астраханской области в разговоре со спецкором газеты ВЗГЛЯД. – И необходимость их назрела куда раньше. Они напрямую двухсот тысяч жителей касаются, пятой части населения области. Вы наш уровень бедности видели?

(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

ТРЗ со средней зарплатой чуть более 28 тысяч рублей – не худшее место работы в регионе, где за чертой бедности оказались 16% жителей. Впрочем, при всех «вытяжках» и прочих проблемах отнюдь не губернаторского уровня – а их Бабушкину здесь накидали немало, – и.о. главы региона доволен заводом:

- В то время, как везде отмечается снижение производственных мощностей, ваше предприятие развивается. Есть толковые планы увеличения объемов работ, рабочих мест. И, разумеется, уровень зарплат должен расти постоянно...

Тепловозоремонтный, как можно догадаться, ремонтирует тепловозы. Нормальный завод с текучкой в четверть вакансий – в основном рабочих, разумеется. Не гигант, не столп регионального бюджета. С отдельно записанной в графе «цели» прибылью до налогообложения в 325 миллионов рублей – даже не основной донор муниципальной казны.

Простой завод, востребованный отраслью. С хорошей среднегодовой ритмичностью выпуска отремонтированных тепловозов подекадно. Есть даже вторая смена – более 150 человек, которые заканчивают работу после 21.00. И это проблема – особенно для тех, кто живет на окраинах и в пригородах. Транспорт в Астрахани и так не ахти, а вечером еще хуже.

- Есть свой автобус, стараемся развозить, – говорит председатель профкома Игорь Никифоров. – Но хотелось бы еще несколько, если можно помочь. Людей много, адреса разные.

И этот вопрос решен тут же. С упоминанием того, что из Москвы уже поступили новые автобусы, и прочих мер улучшения общественного транспорта. Во всем городе – и, стало быть, в Советском районе, где расположен ТРЗ. Достойный завод с небольшой зарплатой, но с неплохими перспективами и портфелем заказов, забитым на два года вперед. Всем бы так.

Вот только никаких «всех» в Астрахани нет. ТРЗ – единственный завод, который остался в городе.

- У нас на улице Восточной вода в подвале постоянно, – микрофон берет жительница Ленинского района Астрахани. – Управляющая компания месяцами специалиста прислать не может. А глава ее еще и хамит.

- Хама ко мне, сейчас, – поворачивается Бабушкин к Радику Харисову, мэру Астрахани. – И специалистов, пожалуйста, в подвал к вечеру.

Мэр кивает и записывает. Действительно, тут главное не перепутать.

- Работала здесь, на ТРЗ. У меня два диплома: эксплуатация промышленных кранов, охрана труда и пожарная безопасность. И двое несовершеннолетних детей. Как только вышла из декрета, мою должность сократили, – сообщает Дарья.

Похоже на то, что дальше и.о. губернатора и все собравшиеся услышат обычную общероссийскую историю. По форме закон, запрещающий увольнять молодых мам, соблюден. По сути же – как у классика: форменное издевательство. Довести дело до суда можно, но нужен толковый юрист по трудовым правам. Причем, судя по обстоятельствам клиентки, за более чем скромный гонорар. Да и есть ли такой законник в Астрахани – тоже ведь вопрос...

- Вопрос такой, Игорь Юрьевич: вам сотрудники нужны? – ломает привычный контекст Дарья.

- Почему нет? – говорит Бабушкин. - Специальности у вас нужные, в департаментах они наверняка востребованы...

- А что, так можно было? – спрашивает спецкор ВЗГЛЯДа, пока Дарья договаривается с сотрудниками администрации о собеседовании.

- Можно по-всякому, если есть нужные навыки и желание работать. Но вы вот на что внимание обратите? – говорит Бабушкин. – Если Дарья уволена – значит, у нее нет пропуска на предприятие, так ведь? Если при этом она попала на территорию, по факту провела презентацию и задала такой вопрос – значит, налицо потенциал, инициатива.

Похоже, полковник в отставке Бабушкин И.Ю. (подразделение «Альфа» ФСБ РФ) высоко оценил развернувшуюся у него на глазах спецоперацию.

- Пусть коллеги оценят компетенции, и будем решать, – говорит и.о. главы Астраханской области.

- А вдруг компетенции не соответствуют?

- Тогда в любом случае у нее будет год. До следующего «Губернаторского резерва». Не пропадет желание – можно подготовиться и показать себя там.

* * *

Нынешний кадровый конкурс «Губернаторский резерв» – первый по счету – завершился только что. Аналог «Лидеров России», только для Астраханской области. Заявок – 7 793, и это на миллион жителей. В пропорции «количество участников / население региона» – рекорд.

- Налицо желание жить и работать здесь, – отмечает Бабушкин на встрече с полусотней победителей «Губернаторского резерва». Примерно половине уже назначены собеседования на предмет возможного трудоустройства в муниципалитетах и областных ведомствах.

- Не все главы готовы к тому, чтобы поддержать честный, открытый отбор, – характеризует астраханский конкурс Алексей Комиссаров, руководитель АНО «Россия – страна возможностей», организатора «Лидеров России». – Невозможно проводить такие конкурсы в регионах без заинтересованности и внимания руководителя...

И внимание, и заинтересованность у Игоря Бабушкина есть. Кадровый вопрос – один из основных, по ряду причин. Три первых месяца нового и.о. – это еще и около полусотни уголовных дел по деятельности ключевых областных структур. Только по системе ЖКХ – 17 дел. И так по всей региональной вертикали. Вплоть до бывшего министра финансов Виталия Шведова и экс-премьера Астраханской области Расула Султанова: превышение должностных полномочий.

- Я увидел, что органы у нас не дремлют, – с удовлетворением отмечает и.о. главы региона. - Достаточно глубокая проработка вопросов позволяет им принимать соответствующие решения. В остальном же давайте не будем мешать следствию. И, если подозрения подтвердятся – суду.

От своих подчиненных, новых и уже имеющихся, Бабушкин продолжит добиваться предельной честности:

- Мне очень важно, чтобы за каждый рубль, который поступает в нашу область, люди могли спокойно и четко ответить. Любая попытка перепутать свой карман с государственным будет жестко пресекаться. В том числе – мной. Методов контроля достаточно, они давно прописаны до нас. Просто нужно руководствоваться теми возможностями, которые они предоставляют.

Основные кадровые «дырки» - и из-за следственных действий, и по собственным наблюдениям Бабушкина – таковы: вопросы ЖКХ и строительства – раз, организация дорожного хозяйства – как логистики, так и обустройства дорог – два. И три – муниципальное управление.

(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

- Всем, кто обладает определенными качествами и компетенциями и готов эту нелегкую работу выполнять, мы предоставим возможности для самореализации, – обещает и.о. главы Астраханской области. – У меня был достаточно короткий период, чтобы войти в проблемы региона и познакомиться с теми людьми, которые уже работают в управлении. Но все их сильные и слабые стороны я уже представляю. Нам нужны специалисты. Люди, которые четко представляют, какой порядок действий предстоит, и готовы к трудностям и лишениям, которые подразумевает государственная служба. Пусть те, кто собирается идти на эту работу, взвесят все серьезно.

- Кто в результате пассажиры вашего кадрового лифта из «Губернаторского резерва»?

- Очень разнообразная, разносторонняя компания, – отвечает Бабушкин. – Представители муниципальной власти. Выходцы из бизнеса. Астраханцы, которые уехали из Астрахани по тем или иным причинам, но готовы вернуться и приложить свои усилия для развития и преобразования родной области. Кто-то - по медицине, кто-то - по информационным технологиям, много ребят из нефтегазовой отрасли. Есть конкретно управленцы, которые готовы двигаться по этой линии... Наша задача – выбрать людей, и предложить им такие должности, где они смогут реализовать все свои возможности. И при этом - соответствовать нашим ожиданиям.

* * *

- А это наша библиотека патологий, - указывает сотрудник Астраханского государственного медицинского университета на электронный тренажер: огромный экран, панель управления, джойстик вроде игрового. – Можно выбрать любую и пробовать методы лечения, в том числе самые современные...

- Библиотека патологий Астраханской области? Интересный вопрос, – задумывается Игорь Бабушкин. – Ну что, как начнем – сверху вниз или с юга на север?

Начинаем с юга – где Волга впадает в Каспийское море, распадаясь на сотни каналов и маленьких речушек.

- Чтобы обеспечить полноценный приток воды и пополнение популяции рыб, каналы необходимо прочистить от камыша и ила, – указывает и.о. губернатора. – Из сотен каналов сейчас прочищены только два.

Перемещаемся по карте чуть севернее.

- На берегах этих каналов и маленьких речушек – наши села, – указывает Бабушкин. – Конечно, для нас очень важный вопрос – это отсутствие переправ и мостов. В области 300 мостов, и более половины – в аварийном состоянии. Есть переправы и паромы, но в основном коммерческие. За соответствующую плату. А люди у нас живут, как вы поняли, небогато.

Следующая «патология» захватывает и юг, и середину области, и ее север. Впрочем, кавычки ни к чему. Когда живешь на Волге, а в три с лишним сотни населенных пунктов не проведена даже техническая вода – это патология и есть.

- Именно так: отсутствие водопровода, – подтверждает и.о. главы Астраханского края. – Около 300 сел с водопроводом, а в 320 его нет. О чистой питьевой воде не говорим: просто водопровод... Мне кажется, что регион, который находится на сплошных водоразделах, на воде, не должен сталкиваться с такими проблемами.

Естественно, проблемы – не от того, что кто-то решил лишить астраханцев данного блага цивилизации. Просто если бурить скважину, то оттуда пойдет соленая вода – как в соседней Калмыкии. А забор воды из близлежащих водоемов заканчивается, как правило, тем, что трубы забиваются: во-первых, цветение, во-вторых, в очистке нуждаются не только каналы и речушки близ Каспия. Если попытаться включить дополнительный насос, то трубы и вовсе рвутся.

- Нам необходимо говорить об устройстве централизованного водопровода, - констатирует Бабушкин. – Мы обратились в Москву, Минстрою РФ поручено проработать отдельную программу для Астраханской области.

Доходим до собственно Астрахани.

- Красивый город, сразу же влюбился, – признается Бабушкин. – Вот только в красоте Астрахани заключается одновременно одна из ее главных проблем.

Проблем тут, на самом деле, две. В историческом центре около 80% построек – объекты культурного наследия. Объекты есть, а денег на их сохранение долгие годы не было. Состояние – по большей части, соответствующее. В 2014 году в Астрахани прошел саммит прикаспийских государств, а вместе с ним – и финансирование на благоустройство. Кто успел, тот отремонтировался. Но в основном деньги ушли на дороги и прочую инфраструктуру. Что, безусловно, правильно, но проблемы с покосившимися купеческими домами не снимает.

Вторая проблема – ветхий фонд. До 2017 года аварийными в Астрахани признаны 13 тысяч квадратных метров. Но уже из порядка 900 обращений в нынешнюю администрацию области ясно, что этот объем возрастет раза в четыре, если не больше. А программа расселения уже закончилась. Как и почему оно не произошло – теперь выясняют следователи. В рамках тех самых 17 дел по ЖКХ.

- По решению проблемы ветхого жилья нами получена поддержка премьер-министра РФ, – сообщает Бабушкин.

59 место Астраханской области по доходам граждан. 3000 недостающих мест в детских садах. 90% медучреждений в аварийном состоянии. Половина школ – без ремонта уже двадцать лет. Не используется 50% пахотных земель. Строительство жилья по Астрахани – 280 тысяч квадратных метров вместо плановых 450...

- Вам еще патологии нужны? Или про лечение поговорим? – интересуется и.о. главы Астраханской области.

- Давайте еще одну. Из самых впечатливших.

- За 15 лет во многих районах люди впервые увидели, как к ним глава субъекта приехал, – говорит Бабушкин. – Не разговаривал никто с людьми. Не слушал их. Не видел проблемы.

* * *

В двухлетнем антикризисном плане, который Игорь Бабушкин уже предложил для Астраханской области, увеличение строительства жилья в полтора раза соседствует с обустройством сельских ФАПов (до конца года – 15, в следующем – 27). Планы по вхождению в топ-30 по инвестиционной привлекательности – со снижением числа точек концентрации ДТП до 19 единиц. А необходимые 126 миллиардов рублей инвестиций в основной региональный капитал – с увеличением численности занятых в малом и среднем бизнесе, до 116 тысяч человек.

- Что касается возрождения традиционной для региона промышленности – судостроения, – говорит Бабушкин, – то здесь есть не только планы.

Судостроительный завод «Красные Баррикады», что в Икрянинском районе, ушел в банкротство два года назад и, казалось, окончательно закрылся в 2018-м. А вместе с ним и тысяча рабочих мест. Однако уже нынешним летом в Астраханской области подписали соглашение с Объединенной судостроительной компанией (ОСК).

- Дорожная карта, предложенная коллегами из ОСК для «Красных Баррикад», внушает оптимизм, – констатирует Бабушкин.

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Прежде всего, судостроители планируют вернуть на верфи предприятия «Лукойла», добывающие в Астраханской области нефть и газ: ремонт и модернизация каспийских платформ традиционно шла на «Красных Баррикадах». Кроме того, здесь ждут подряды от Казахстана и Туркмении. Их возможность только что обговорили на Каспийском экономическом форуме в городе Туркменбаши; второй форум – через два года в Астрахани. Не помешают и земснаряды для пробивки тех самых каналов, с которых Бабушкин начал экскурсию по региональной «библиотеке патологий». И на закуску – передвижные ФАПы и акушерские пункты, которые смогут дойти по каналам до любой отдаленной точки: «Водоемов много, на машине просто не доедешь»,

- Главный приоритет, который мы ставим перед собой – это развитие социальной сферы, улучшение качества жизни людей, – напоминает и.о. главы Астраханской области.

- Можно подумать, у кого-то из ваших коллег приоритеты другие. Но у одних – освоение месторождений на сотни миллиардов. Или новые заводы по сжиженному газу. А у вас – отдельным пунктом – «построить 400 километров водопровода».

– Наши главные проблемы, к сожалению, пока что связаны не с тем, что людям не хватает значимых культурных мероприятий, мощных театральных сезонов. Хотя их действительно не хватает, а в селах нет элементарных домов культуры с элементарным кинопроектором. И мы этим тоже займемся – в плане два десятка ДК и шесть сельских кинозалов. Но если в доме нет воды, то... Ни туды и ни сюды, – говорит Бабушкин.

- Кроме воды, в целом в Астраханской области через два года будет – что?

- Искоренение патологий, – отвечает врио губернатора. – А также эффективный комплекс реабилитационных и оздоровительных мероприятий. Кстати, гарью вроде больше не пахнет?..

Гарью в Астрахани не пахло уже несколько дней.