Чем опасен для Черноморского флота новый украинский корвет

После погрома, устроенного ВС РФ украинскому флоту, он начинает восстанавливаться, причем с претензией на то, чтобы стать сильнее, чем раньше. Последней новостью об оживлении ВМС Украины (ВМСУ) является спуск на воду в Турции нового украинского корвета «Гетман Мазепа». Почему происходящее важно для ВМФ РФ в целом и Черноморского флота в частности?

Можно сколько угодно вспоминать неудачи ВМФ России, потерю крейсера «Москва», но это не отменяет того факта, что ВМСУ за несколько месяцев почти перестали существовать как организованная боевая сила. На текущий момент ВМСУ удерживают Днепровский лиман, что в силу обстановки под Херсоном очень нехорошо для ВС РФ, но в то же время не носит характера критической угрозы.

Крах и упорство

У Киева еще есть некоторое количество катеров, но эти катера не выходят в море. Также у Украины остался один боевой корабль – СДК «Юрий Олифиренко», но он тоже занимается только тем, что прячется. Осталась часть морского спецназа, но они его постепенно убивают на суше об российскую оборону, без особого результата.

Украина располагает также каким-то количеством противокорабельных ракет, которые делают выход в море опасным для наших кораблей. Но при хорошей подготовке их можно сбивать, и это последнее, что у ВМСУ осталось. Есть у них и потери в личном командном составе. Однако даже понеся такие потери, ВМСУ пытаются не просто уцелеть, а еще и играть в будущем какую-то роль.

Во-первых, это касается их упорства в Днепровском лимане – ВМСУ успели неплохо там укрепиться, полностью заминировав лиман и перегородив его баржами со взрывчаткой. Они также спрятали оставшиеся катера и десантный корабль. Это поддерживало их командные структуры и уцелевший кадровый состав, которому иначе просто пришлось бы уходить в пехоту на восполнение потерь.

Во-вторых, это помощь американцев, периодически обещающих передать Украине катера, с помощью которых ВМСУ опять смогут решать хоть какие-то задачи. Заверши Россия специальную военную операцию быстро, и ВМСУ перестали бы существовать в принципе – некому и незачем бы было поддерживать их «на плаву». Но СВО оказалась достаточно продолжительной, чтобы упорно цепляющиеся за жизнь остатки украинского флота начали получать реальную помощь с Запада.

Тральщики

Первой ласточкой стали два бывших британских тральщика типа «Сэндаун» (Sandown) – «Рэмси» (Ramsey) и «Блит» (Blyth), переданные Украине Великобританией 30 сентября 2022 года. Эти два вполне серьезных противоминных корабля. Несмотря на то, что они вступили в строй в 2000 и 2001 годах соответственно, эти корабли по эффективности превосходят любой российский противоминный корабль.

Сейчас оба тральщика находятся на военно-морской базе Клайд в Шотландии. Скорее всего, они там пробудут до конца конфликта, хотя бы потому, что Босфор и Дарданеллы закрыты для всех военных кораблей, в том числе и украинских.

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С другой стороны, и исключать появления тральщиков в Черном море прямо в ходе идущей СВО нельзя – они достаточно малы, чтобы их перевезти по каналу Рейн – Майн – Дунай в Дунай и потом по реке в Черное море, чтобы из румынских территориальных вод сразу максимально быстро перейти в Одессу. Такой способ сложен большим числом дипломатических согласований со всеми странами, через которые нужно будет проводить корабли. Тем не менее это возможно технически.

Но тральщики оказались первой ласточкой, потому что почти сразу же эта новость оказалась перекрыта другой – первый построенный в Турции украинский корвет «Гетман Иван Мазепа» спущен на воду.

Боевая единица

«Мазепа» должен стать не просто самым мощным кораблем за всю историю ВМСУ. Это один из самых мощных боевых кораблей в Черноморском бассейне, за исключением кораблей Турции. Он относится к турецкому типу «Ада» (Ada, остров) и является современным многоцелевым кораблем с ярко выраженным противолодочным уклоном. В отличие от российских кораблей, он не предназначен для ударов по наземным целям. Хотя если верить сообщениям о том, что корабль вооружен противокорабельными ракетами «Гарпун», то атаковать ими цель на берегу он все-таки может, «Гарпуны» такую возможность имеют.

Корабль неплохо защищен от ударов с воздуха и ракетных атак, во всяком случае, в своей ближней зоне. Его зенитно-ракетный комплекс VL MICA-M, предположительно, может быть опасен для целей на расстоянии до 20 километров от корабля. Кроме того, он оснащен, возможно, самой эффективной в своем классе артиллерийской установкой компании «Ото Мелара» калибром 76-мм и двумя 35-мм автоматами «Эрликон». Корабль может атаковать надводные цели, но главное – он может бороться с подлодками.

Корабль несет американский противолодочный вертолет SH-60, имеет современный гидроакустический комплекс и противолодочные торпеды. Трудно сказать, какой тип торпед там применен. Согласно западным источникам – это MU-90 Impact. Торпеда очень хорошая по табличным характеристикам, но чудовищно проблемная в освоении на флотах – в ВМС Австралии ее доведение до боеспособного состояния потребовало многих лет тяжелой работы. Насколько австралийский опыт был учтен в сериях торпед для других стран – неизвестно.

Но намного хуже, если на самом деле там будут какие-то другие торпеды, хотя бы американская «старушка» Mk.46, к способности которой топить подлодки нет никаких вопросов. Или турецкая ASELSAN Tork, которая может поражать не только подводные лодки, но и перехватывать идущие на корабль торпеды.

Получив этот корвет, Украина резко поднимет боевой потенциал своего флота. У нее появится как минимум один корабль, способный вести бой с кораблями Черноморского флота России. Причем с шансами на успех, особенно если разведка НАТО поможет. Корвет реально способен поменять баланс сил в Черном море не в нашу пользу.

Первоначально Украина должна была получить недостроенный корвет и достроить его потом в Николаеве. Теперь этого не произойдет, и корабль будет полностью достроен в Турции. Там же, под прикрытием турецкого суверенитета, он будет оставаться в полной безопасности столько, сколько Киев сочтет необходимым. Согласно открытым источникам, Украина также заказала еще один корвет такого же типа, который, правда, еще не заложен.

Контрмеры

Появление новых боевых кораблей в ВМСУ и их безопасный переход на Украину до окончания военных действий, случись это в реальности – событие, которое может иметь большое значение. Если ЕС согласует переход тральщиков, а Турция выпустит в нейтральные воды корабль с украинским экипажем, то их уничтожение станет насущным вопросом для Черноморского флота России. У ЧФ есть абсолютно все инструменты для этого – и применительно к тральщикам, и применительно к корвету.

Если тральщики и «Мазепа» будут переданы Украине после окончания СВО и достижения с Украиной какого-то мирного соглашения – то это одна история. А если нет, то совсем другая. Точку в этой истории должен будет поставить российский Черноморский флот.