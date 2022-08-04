ВМФ России получил точную инструкцию к применению

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4 августа, четверг  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Российская нефтянка удивила не только Запад

Европа грозит лишить российскую нефть санкционных лазеек Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
ЕС неуклюже пытается лишить Россию лазеек для продажи нефти на европейском рынке. Еще пару месяцев назад мало кто ожидал, что российская нефтяная отрасль так быстро восстановится после провала весной. Переписывать прогнозы в сторону роста приходится не только западным банкам, но и российскому Минфину. Ведь даже несмотря на санкционный дисконт, бюджет получает сверхдоходы от продажи нефти.  Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

На Украине заранее готовятся к освобождению российской армией еще одного крупного города РИА Новости
Россия готовит наступление на малую родину президента Украины Владимира Зеленского – Кривой Рог. Об этом заявил не только советник президентского офиса Алексей Арестович, но и более серьезные источники – командование «Юг» ВСУ и глава военной администрации Кривого Рога. Велика ли вероятность, что 30 российских батальонных тактических групп в ближайшее время действительно выдвинутся из Херсона на север? Подробности...
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Украина блокировала Европе важнейший торговый путь

Дунай перестал был безопасным для навигации по вине Украины REUTERS
За неделю на Дунае уже три украинских судна напоролись на «неизвестное взрывное устройство». Парадокс в том, что суда взрываются отнюдь не на российских, а на собственных минах. В начале спецоперации ВСУ с перепугу сыпали минами вокруг Одессы беспорядочно, часть из них течениями занесло в соседний Дунай. В результате ни сама Украина, ни Европа пользоваться устьем своей великой реки больше не могут. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Британский спецназ убивал мирных афганцев ради отчетности

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце. Подробности...

Китай не сердится – Китай сосредотачивается

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия укрепляет свои позиции в «остальном» мире

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное. Подробности...
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Зачем русскому человеку юань

Китай отомстит за Тайвань

Кто взрывает склады с оружием в ЕС

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    ВМФ России получил точную инструкцию к применению

    Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России
    		   4 августа 2022, 17:00
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Александр Тимохин

    Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.

    Первое, что отличает новую российскую Морскую доктрину от старой – то, что теперь этот документ – основа для планирования. Это указано в тексте дословно. Наше государство ищет свое место в мире, и в новом документе это отражено. Также доктрина связана с другими стратегическими документами: например, со Стратегией научно-технического развития Российской Федерации и рядом других. То есть теперь это рамочный документ, отталкиваясь от которого, можно составить какой-то конкретный план.

    Вторым важным моментом является появление в доктрине такой вещи, как угрозы, и эти угрозы также названы прямо. Среди таких угроз, прежде всего непрекращающиеся попытки США достичь доминирования в Мировом океане, стремление этой страны достичь военного превосходства над РФ на некоторых направлениях, рост военного могущества других стран. В доктрине прямо названо угрозой стремление США и их союзников ограничить доступ России к морским коммуникациям, то есть по факту подвергнуть блокаде. Теперь это не какие-то спекуляции журналистов, под констатацией этой угрозы стоит подпись президента.

    Также доктрина прямо указывает как на угрозу претензии «некоторых стран» к российским островным территориям. Страна, которая имеет претензии к нашим островным территориям, одна – Япония. Названы угрозой и иностранные попытки действовать в Арктике, и сам факт того, что на нашу страну оказывается информационное и силовое давление.

    Какие риски видит руководство России, согласно новой доктрине?

    В доктрине обозначены и риски, которые имеет сегодня Россия с точки зрения морской деятельности. Среди них: недостаточно развитый торговый флот, зависимость России от морских коммуникаций, санкции, наложенные на отечественное судостроение, недостаточное количество военно-морских баз, слабый научный флот и ряд других. В старом документе ничего этого не было, но сейчас констатация проблем сделана. Это крайне важное признание.

    И действительно, доля России в мировом судоходстве непрерывно падает. Да, наша страна – не нулевая величина на рынке перевозок, а спад медленный: сотые доли процента от мирового тоннажа в год. Но он есть, и он постоянен.

    Попытки Запада вводить блокаду против нашей страны показали, что торговый тоннаж России очень нужен, причем специфический, под свои задачи, и это тоже нашло отражение в документе. Как видно, руководящие документы избавляются от синдрома «у нас все хорошо, потому что у нас не может не быть все хорошо». И это очень хорошо.

    Что еще нового в доктрине?

    Фундаментально остались теми же ключевые функциональные направления, а именно морской транспорт (включая трубопроводный), освоение ресурсов Мирового океана, научная и военная деятельность. Раскрывается каждый пункт в новой доктрине несколько иначе, чем в старой, но смысл похож.

    Зато изменился порядок описания региональных направлений. На первое место теперь поставлена не Атлантика (включая все моря Атлантического бассейна), а Арктика.

    Арктика теперь признана важной не только с точки зрения коммуникаций (например, выхода флота в океан), но и как богатый углеводородами регион, который является зоной коммерческого и военного противостояния.

    Фундаментально важным является попадание в доктрину как необходимости развития информационного обеспечения вообще, так и конкретные планы прокладки в Арктике оптико-волоконных линий связи. Опять озвучены некоторые районы Арктики, в которых должна вестись и будет вестись «морская деятельность», в их перечень попал, например, Шпицберген и Новая Земля. Россия четко показала, что Арктика теперь на первом месте, что мы признаем угрозу, которую там несет в себе присутствие западных стран, и будем всему этому противостоять, одновременно пытаясь заработать. Опять же, в отличие от прошлой редакции доктрины,

    Тихоокеанское направление теперь важнее, чем Атлантическое, и идет сразу же за Арктикой. Здесь новое в том, что Россия будет искать возможность найти пункты базирования в Тихоокеанском регионе, чего раньше в списке задач не было.

    Кроме того, упомянуто то, что необходимо снижать угрозы для РФ, просто не расписано какие, но и так понятно – ВМС США и японцы, других угроз тут у России нет. Озвучена необходимость ввести в действие мощности по сжижению природного газа. Это тоже шаг вперед, за сжиженным газом – будущее мирового газового рынка, и России было бы крайне выгодно в нем участвовать. Также планируется внедрение глубоководных комплексов добычи газа, чего тоже в доктрине ранее не было, хотя про такие планы Газпрома говорилось уже давно. 

    На Атлантическом направлении опять появляется необходимость иметь базы на удалении от своих берегов, а именно в Средиземном море. Тартуса России явно не хватает, и доктрина озвучивает необходимость дополнительных баз. В остальном цели России, согласно новой Морской доктрине, похожи на те, что были прописаны в старой. На Индоокеанском направлении впервые названы партнерами Иран и Саудовская Аравия, плюсом к Индии (ранее упоминалась только она). Это безусловно положительные изменения.

    Положительным является и то, что меры по обеспечению морской деятельности в новой доктрине тоже расписаны подробнее, чем раньше. Но самые фундаментальные изменения приобрели военные разделы доктрины.

    Военный уклон

    Дело даже не в том, что военная составляющая доктрины расширена, хотя и это важно. Ранее в РФ было два основополагающих документа в части морской деятельности страны. Первый – «Морская доктрина» – обозначал цели страны на морях в общем. Второй – «Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года» – описывал видение руководства России того, какие задачи и как должен решать Военно-морской флот. Так вот, красной нитью в «Основах» прописано то, что ВМФ, вообще говоря, не совсем для войны. По крайней мере, задачи ВМФ описывались несколько уклончиво. Смотрим предназначение флота согласно «Основам»:

    «12. Военно-морской флот... предназначен для обеспечения защиты национальных интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии против Российской Федерации с океанских и морских направлений.

    13. Военно-морской флот создает и поддерживает условия, необходимые для обеспечения безопасности морской деятельности Российской Федерации, обеспечивает ее военно-морское присутствие, демонстрацию флага Российской Федерации и военной силы государства в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской Федерации, осуществляет заходы военных кораблей (судов) Российской Федерации в порты иностранных государств, защиту государственной границы Российской Федерации в подводной среде, в том числе противолодочную, противоподводно-диверсионную оборону в интересах безопасности Российской Федерации».

    И это не шутка – невозможно найти документ, введенный в действие ранее 2022 года, в котором ВМФ России напрямую обозначается как инструмент ведения боевых действий. Невозможно найти никакой стратегический документ, в котором сказано было бы прямо, что флот, он, вообще говоря, для войны и должен к ней готовиться. Потому что его просто не было. Флот был для чего угодно, для сдерживания и предотвращения, для заходов в иностранные порты, для демонстрации флага, но не для того, чтобы непосредственно воевать, побеждать и уничтожать противника, если это вдруг станет необходимым.

    Конечно, и сдерживание тоже нужная вещь, но, увы, иногда оно проваливается по инициативе решившего воевать противника, а иногда надо ударить первым. И вот этого в российских доктринальных документах не было. А это, в свою очередь, вело к совершенно определенным практикам и строительства флота, и его применения.

    Новая Морская доктрина положила конец этому странному явлению. В разделе IX «Порядок использования инструментов национальной морской политики для защиты национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане», в пункте 103 наконец-то появились слова: «при необходимости применяет военную силу». Кто-то скажет, что это мелочь. Но если внимательно вникать в военные программы ВМФ, то видно, что именно о ведении войны там упоминалось не всегда – и причиной во многом было именно описанное выше целеполагание.

    Возвращение к нормальности

    Отдельно стоит упомянуть и то, что в доктрине сильно вырос раздел, касающийся мобилизации судов в военный флот в случае войны. Это должно было быть так, с учетом международной обстановки, и теперь это так и есть. На войне тоннажа в любом случае не хватает, а раз наш флот теперь именно для войны, то и этими вопросами власти собираются заняться куда глубже и интенсивнее, чем раньше. И это тоже правильно.

    И об авианосцах. То, что руководство РФ хочет такие корабли, никогда не было секретом. В доктринальных документах они тоже давно есть, те же «Основы» содержат в себе планы создать Морской авианесущий комплекс (корабль, самолеты, тренажерный комплекс – все вместе). Зачем нужны авианосцы, тоже вполне очевидно. Но очевидно и то, что их сегодня в России негде строить. В России нет полноценной верфи, где можно было бы построить корабль хотя бы на уровне китайского «Фуцзянь», не говоря уже о чем-то подобном американскому «Нимицу». Новая доктрина не только констатирует этот факт, но и прямо указывает, что это будет исправлено.

    Новая Морская доктрина – шаг вперед для нашей страны в части целеполагания. Теперь ее необходимо подкрепить реальными делами. И здесь – огромное поле для работы. Идущая на Украине специальная военная операция сейчас занимает всеобщее внимание, но надо понимать, что следующие войны могут быть совсем другими. Сегодня надводные силы ВМФ России меньше, чем у Японии. Для реализации новой Морской доктрины это стоило бы исправить. Подождем практических действий в этом направлении.

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