Адмирал объяснил значение нового Корабельного устава для ВМФ

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31 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором» Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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На Западе начали менять мнение о происходящем в Донбассе

Наносить точечные удары по объектам ВСУ в Донбассе намного проще благодаря помощи местных жителей AP/TASS
Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса ждут русского мира, в них проснулся протестный дух. В этом убедились французские журналисты, которые беседовали с жителями Краматорска. Горожане передавали информацию о местах скопления украинских военных, что позволяло российской армии наносить точечные удары. Почему попыток разобраться, что на самом деле происходит в Донбассе, со временем будет только больше? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Европа превращает обычных людей в геев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Киркоров выбирает Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Филипп Киркоров пошел навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звезд»? Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Украинские хитрости перестают работать

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Как Сталин натравил Японию на США

Обсуждение: 16 комментариев

Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 5 комментариев
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: На родине Зеленского назвали цену на «русских шпионов»
    На родине Зеленского назвали цену на «русских шпионов» Опубликованы фото с места атаки ВСУ по штабу ЧФ Назван корабль, который первым получит комплексы «Циркон» Водитель автобуса погиб в Москве после зажатия головы дверями
    Адмирал объяснил значение нового Корабельного устава для ВМФ В Совфеде указали на моральную победу Китая над США Косово решило ввести запрет на въезд с сербскими документами В Нидерландах начали запасаться дровами из-за роста цен на газ
    Названо место атаки на штаб Черноморского флота Пушков объяснил выходку сотрудницы консульства Норвегии Стало известно о продаже ВСУ западного оружия на черном рынке В Германии предложили отказаться от газа в производстве электроэнергии

    Главная тема


    Морскую пехоту ждет особая роль в ходе спецоперации

    борьба с БПЛА


    Раскрыты детали атаки на штаб ЧФ в Севастополе

    Олигарх из Николаева


    Эксперты оценили данные о гибели «зернового короля» Украины

    «под угрозой краха»


    Власти Германии призвали принять «горькую правду» о России и газе

    Видео

    станции Красноармейск


    Зеленский объявил себя наследником вымышленного государства

    «Звездный час»


    Почему первая украинка в Конгрессе странно себя ведет

    по схеме Байдена


    Эксперты: Жизнь Виктора Бута важнее, чем равноценность обмена

    отопительный сезон


    Украина может стать самодостаточной по газу

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    национальные интересы


    Алексей Токарев: Какова роль «химии» отношений во внешней политике

    население планеты


    Герман Садулаев: Крах американской мечты и полотенца

    информационный проигрыш


    Ольга Андреева: Украинские хитрости перестают работать

    на ваш взгляд


    У вас есть родственники на Украине?

    Адмирал объяснил значение нового Корабельного устава для ВМФ

    		    31 июля 2022, 15:11
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Подписание Корабельного устава ВМФ президентом страны – уникальный случай, это повышает значение флота для всей обороноспособности страны, заявил бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.

    «То, что устав утвердил своим указом президент [Владимир Путин], – это, конечно, явление новое совершенно, потому что раньше Корабельный устав утверждался на уровне Главкомата и министерства обороны», – сказал Попов в беседе с РИА «Новости».

    Он уточнил, что это подняло статус устава и в целом значимости ВМФ в обороне государства. Также это стало важнейшим фактором в правовом и смысловом значении для ВС России.

    Напомним, в воскресенье президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-морского флота.

    Новая Морская доктрина определяет основные угрозы для безопасности Российской Федерации. В их числе указан стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов.


    В МИД Норвегии отреагировали на поведение заявившей о ненависти к россиянам сотрудницы
    		    30 июля 2022, 17:09
    Фото: Астапкович Владимир/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В МИД Норвегии выразили сожаление после инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей, сообщили в ведомстве.

    «Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», – отметила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес, передает ТАСС.

    Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию.

    Дипломат добавила, что в сейчас момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.

    Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.

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    В США заявили о последнем шансе для Украины завершить конфликт на переговорах
    		   30 июля 2022, 16:10
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Украины сейчас имеют последнюю возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в их пользу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

    «Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», – передает РИА «Новости» его слова в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Военный добавил, что Запад больше не сможет помогать Киеву, так как в Европе назревает критическая ситуация в экономике и политике. Европейская промышленность может столкнуться с большой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, что обернется кадровыми изменениями.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. 

    Коментарии (47)
    Развожаев опубликовал фото с места атаки ВСУ по штабу ЧФ

    31 июля 2022, 09:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл на место атаки украинской стороны на штаб Черноморского флота в городе, он опубликовал фотографии с места.

    «Нахожусь с утра в Штабе флота. Повторю: На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Еще раз повторю: все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома», – написал Развожаев во «ВКонтакте».

     

    Также он опубликовал снимки с места события. На одном из них запечатлен вход здание, на ступеньках к которому видны следы крови.

    Ранее в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. По данным главы города Михаила Развожаева, пострадали пять человек.

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    Коментарии (99)
    Фон дер Ляйен заявила о прекращении поставок газа Россией 12 странам
    		   30 июля 2022, 17:54
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия «намеренно обрубила поставки газа 12 странам Евросоюза», заявила председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    О каких именно странах идет речь, она уточнять не стала. Также фон дер Ляйен не исключила полного прекращения потока газа из России и призвала готовиться к «дальнейшим сбоям». Действия Москвы она назвала «энергетической войной», которая якобы «создает трудности» для жителей европейских стран, сообщает РБК.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. 

    Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа.

    В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».

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    Захарова сравнила полет Пелоси в Азию с появлением ледокола на пляже
    		    31 июля 2022, 04:56
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила полет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) с атомным ледоколом, который вынесло на песчаный пляж.

    «С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой – «полетами во сне и наяву». Настолько все происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Накануне появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.

    Днем ранее Кремль выразил солидарность с позицией лидера КНР Си Цзиньпина, который выразил решительный протест президенту США Джо Байдену против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя». Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что позиция Москвы по Тайваню остается неизменной. Он выразил надежду, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе.

    Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

    Президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер Палаты представителей посетит Тайвань. В Китае допустили ускорение воссоединения Тайваня с КНР из-за намерения Пелоси посетить остров.

    Британские СМИ писали, что Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера Палаты представителей на Тайвань. По их данным, Китай выразил готовность к военному ответу. Накануне предполагаемой даты поездки Пелоси руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало солдат готовиться к войне.

    В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.

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    Коментарии (22)
    Власти Германии призвали принять «горькую правду» о России и газе
    		    31 июля 2022, 05:50
    Фото: Marijan Murat/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в беседе с Die Zeit.

    По его мнению, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду». «Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», – приводит слова политика РИА «Новости».

    Он издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».

    «Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», – предупредил премьер-министр Саксонии. Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».

    Накануне председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что Россия якобы намеренно «обрубила» поставки газа 12 странам Евросоюза. В тот же день в МИД Германии во время переговоров министров иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и Греции Никоса Дендиаса после упоминания энергетического кризиса и России погас свет.

    Ранее немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.

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    Блинкен рассказал Кулебе подробности разговора с Лавровым

    30 июля 2022, 16:20

    Текст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, о чем он говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

    Он заявил, что телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств США и Украины состоялась в пятницу. Блинкен сообщил о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, передает ТАСС.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.

    Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.

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    Названо место атаки на штаб Черноморского флота
    		    31 июля 2022, 11:40
    Фото: t.me/razvozhaev
    Текст: Алексей Дегтярев

    Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе проводилась с территории города, а не извне, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

    «Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».

    Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.

    В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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    Коментарии (54)
    В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»
    		    30 июля 2022, 16:25
    Фото: t.me/rttv_sport
    Текст: Вера Басилая

    Турецкий клуб не будет извиняться перед Украиной из-за фанатов, скандировавших имя Владимира Путина, заявил президент «Фенербахче» Али Коч.

    «Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», – цитирует Коча Milliyet, передает Telegram-канал СпоRT.

    Напомним, «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»

    Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.

    Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.

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    Штаб ЧФ в Севастополе подвергся атаке беспилотника

    31 июля 2022, 07:42

    Текст: Антон Никитин

    Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    «Работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать», – сообщил губернатор.

    Напомним, 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования. Позже Резников заявил, что его заявление о контрнаступлении на юге якобы неправильно поняли.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял территориальные претензии президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав карту Европы, составленную западными аналитиками, где Украина существенно уменьшилась в размерах.

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    Коментарии (177)
    Пушков объяснил выходку сотрудницы консульства Норвегии
    		    31 июля 2022, 07:58
    Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, заявившая в российской гостинице о ненависти к русским, выразила мнение многих своих коллег, заявил сенатор Алексей Пушков, напомнив, об антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада.

    «Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске заявила в российской гостинице, что ненавидит русских. Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег – с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада. Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских. В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство, а также предложили выдворять из России иностранцев за русофобию. В МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.

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    Коментарии (26)
    Мурманский губернатор резко высказался о поведении оскорбившей русских сотрудницы консульства Норвегии
    		    30 июля 2022, 19:41
    Фото: t.me/breakingmash
    Текст: Вера Басилая

    Терпеть русофобию в России никто не будет, пусть катятся к черту все, кто ненавидит русских, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    «Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», – прокомментировал Чибис в своем Telegram-канале видеозапись, на которой сотрудница норвежского консульства оскорбляет русских.

    Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию.

    Дипломат добавила, что в сейчас момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.

    Позже в МИД Норвегии выразили сожаление после инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей.

    Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.

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    Власти Украины решили принудительно вывезти из Донбасса жителей

    30 июля 2022, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    Правительство приняло решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    «Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Ранее в субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что власти решили принудительно эвакуировать жителей Донбасса. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, «он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь». В четверг вице-премьер Украины призвала жителей Донецкой области покинуть регион.

    Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».

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    Захарова высмеяла причину, не позволяющую Джонсону стать генсеком НАТО

    30 июля 2022, 20:14

    Текст: Вера Басилая

    Уходящему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ничто не мешает внезапно обнаружить в себе женщину, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ранее сообщалось, что у уходящего премьера Великобритании нет шансов стать генсеком НАТО, потому что по негласным правилам очередным главой альянса должна стать женщина.

    «Ну, не знаю. Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле.

    Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий.  Опять же модно, дерзко, в его стиле.

    В-третьих, даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит кресло в сентябре следующего года.

    Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. 

    Напомним, британский премьер ранее предположил, что Россия якобы не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Высказывание британского политика прокомментировали в Кремле, назвав Джонсона «мечтой для Фрейда».

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    Экс-посол Франции в России усомнилась в украинской версии удара по Еленовке

    30 июля 2022, 19:05

    Текст: Вера Басилая

    Никакой необходимости в нанесении удара по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в ДНР, где содержались украинские военнопленные, у России и республик Донбасса не было, заявила бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн в эфире BFM.

    По ее словам, заключенные, обвиняемые в том числе в террористической деятельности, ожидали начала судебного процесса, по итогам которого могли быть вынесены смертные приговоры, а значит, никакой необходимости убивать их таким образом не было, передает ТАСС.

    Присутствовавший в студии отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя также усомнился в том, что этот обстрел, как утверждает украинская сторона, якобы могли организовать пророссийские силы. По его словам, не очень понятно, зачем россиянам или их союзникам «бомбить тюрьму, находившуюся под их контролем», поскольку в отношении заключенных готовился процесс, который «дал бы возможность показать присутствие нацистов в рядах украинской армии».

    Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.

    При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

    «Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.

    Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.

    Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».

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