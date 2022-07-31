В Морской доктрине названы основные угрозы безопасности России на море

Новая Морская доктрина определяет основные угрозы для безопасности Российской Федерации, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным документа.

«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», – цитирует документ РИА «Новости».

Также к угрозам причислены продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам и активизация натовских учений у морей, прилегающих к России.

В число ключевых рисков морской деятельности включены: существенная зависимость России от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем; несоответствие состояния и состава научного-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач; международные санкции против судостроительных предприятий промышленного комплекса и нефтегазовых компаний и т.д.

Кроме того, рисками в доктрине называются труднопрогнозируемые пандемии. Указывается, что пандемия коронавируса привела к геополитической неопределенности и к глобальному экономическому кризису, связанному со стремлением ведущих стран изменить миропорядок и усилить свертывание глобализации.

Напомним, в воскресенье президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-морского флота.