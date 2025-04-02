Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».13 комментариев
В Мелитополе почтили память военкора Татарского
В Мелитополе прошла акция памяти Владлена Татарского ко второй годовщине его гибели
В Мелитополе активисты собрались у мемориала журналиста Владлена Татарского, чтобы почтить его память в годовщину трагической гибели в Петербурге вследствие теракта.
В Мелитополе Запорожской области 15 активистов молодежной организации «Юг молодой» провели памятное мероприятие в Мелитополе, посвященное второй годовщине гибели Владлена Татарского. Акция состоялась на территории Министерства по молодежной политике региона у мемориальной доски, установленной в честь военного корреспондента, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память погибшего минутой молчания. Владлен Татарский, известный своей патриотической позицией и репортажами о специальной военной операции, погиб два года назад в результате теракта в Петербурге.
Руководитель молодежного движения «Юг молодой» Юлия Клименко подчеркнула значимость Татарского как примера мужества и преданности. «Для нас, молодого поколения, Владлен Татарский – это пример мужества, честности и преданности Родине. Он не боялся говорить правду и до последнего дня был на передовой информационной войны. Наш долг – помнить его и продолжать дело защиты интересов нашей страны», – заявила Клименко.
Мероприятие подчеркнуло важность сохранения памяти о тех, кто отдал свои жизни за Родину, и подтвердило активную гражданскую позицию молодежи Запорожской области.