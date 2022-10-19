Взгляд
19 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
Разделы

Почему про «Северные потоки» можно забыть

России проще построить новый газопровод, чем ремонтировать подорванные трубы Blueye/Reuters
Опубликованы фото и видео разрушенных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Тем временем российских следователей отказываются допускать к расследованию, а специалистов Газпрома – к месту подрывов. Встает закономерный вопрос: а стоит ли вообще рассматривать возможность восстановления этих газопроводов? Подробности...
Перейти в раздел…

В мечтах о разделе России украинцы вернулись к Чечне

Заявление о признании террористического государства-покойника Верховная рада снабдила особыми гнусностями Игорь Михалев/РИА Новости
Власти Украины продолжают отрезать от России территорию, но только в своих документах. Ранее суверенитет над Курилами был «передан» Японии президентом Владимиром Зеленским, теперь Верховная рада «отделила» от России Чечню, признав ее «суверенной Ичкерией». Это повод вспомнить, с чего на самом деле начался новейший русско-украинский конфликт и чем он, скорее всего, закончится. Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО

«Будем действовать своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – сказал Суровикин Скриншот из видео
Недавно назначенный командующий нашими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин дал первое интервью в новом качестве. Генерал, отвечающий за ход спецоперации, продемонстрировал принципиально новый подход к ее освещению. Суровикин прямо указал на самые проблемные участки фронта, оценил планы и тактику противника и рассказал, как будет действовать Россия. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев тянет Израиль к войне с Россией

Израильские системы ПВО «Железный купол» очень хочет заполучить Украина imago images/Global Look Press
Украина намерена официально обратиться к Израилю с просьбой о поставках вооружений. Какие именно виды оружия нужны Киеву от Израиля, кто именно в руководстве еврейского государства выступает в поддержку таких поставок, почему реализация подобных намерений станет для Москвы пересечением «красных линий» и чем на это может ответить Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему элиты из Засраненбурга управляют Европой

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака». Подробности...

Доверие к Европе потеряно, но не окончательно

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Спасти Европу может не евроатлантическое партнерство, а континентальное сотрудничество, о котором когда-то мечталось. Общее пространство от Владивостока до Лиссабона. Подробности...

Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Украина признала Ичкерию

Атака дронов на Киев

Франция прозрела и нищает

Перейти в раздел…

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...

Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...

Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

  • С пониманием

  • С иными чувствами (указать в комментариях)
Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о новой попытке украинского десанта захватить ЗАЭС
    Суровикин объяснил планы России в отношении Херсона Украинский десант на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре Американский миллиардер призвал Украину смириться с потерей Крыма В Раде призвали украинцев подумать о «тепловой миграции» на зиму
    Пушилин заявил о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске Над аэродромом Бельбек в Севастополе сбили украинский беспилотник Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане Стало известно о доработке специалистами НАТО советских ЗРК для ВСУ
    Жителям Херсонской области разослали СМС о срочном перемещении на левый берег Днепра Пленный командир ВСУ рассказал об убийствах «Азовом» водителей Тбилиси назвал «атакой на грузинское государство» проукраинскую резолюцию ПАСЕ На Украине начали переименовывать улицы Степана Бандеры

    битва за Херсон


    ВСУ стянули к Херсонской области десятки тысяч мобилизованных

    гендерный паритет


    Глава МОК объявил о начале новой эры в спорте с Олимпиады-2024 в Париже

    глобальная политика


    Эксперт указал на вероятность появления «антизападного треугольника»

    Видео

    спецоперация на Украине


    Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

    стандарты НАТО


    Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

    поставки СПГ


    Китай снова помог России в противостоянии с Западом

    группировка в Белоруссии


    Россия создает плацдарм на случай неожиданностей на Украине

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    терпимость системы


    Ирина Алкснис: Раскол американского общества пролегает по Украине

    МОКС-топливо


    Дмитрий Винник: Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

    экономический коллапс


    Владимир Прохватилов: В Британии планируют военный переворот

    на ваш взгляд


    До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?

    Почему про «Северные потоки» можно забыть

    России проще построить новый газопровод, чем ремонтировать подорванные трубы
    		   19 октября 2022, 10:58
    Фото: Blueye/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Опубликованы фото и видео разрушенных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Тем временем российских следователей отказываются допускать к расследованию, а специалистов Газпрома – к месту подрывов. Встает закономерный вопрос: а стоит ли вообще рассматривать возможность восстановления этих газопроводов?

    Шведское издание Expressen опубликовало фотографии и видео разрушенного участка российского газопровода «Северный поток», которые, предположительно, были получены с помощью подводного беспилотника. Поврежденный участок газопровода пролегает на глубине 80 метров. На видео видны трещины, которые, по данным газеты, имеют общую протяженность более 50 метров на поверхности армированной стальной трубы.

    Казалось бы, отремонтировать 50 метров трубы – не такая серьезная проблема. Однако Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море. Вице-премьер Александр Новак заявил, что проще проложить новый газопровод в Черном море, чем восстанавливать в Балтийском. Почему же Россия столь явным образом ставит крест на трех ветках «Северных потоков»?

    На это есть как геополитические, так и технические причины. Во-первых, размах разрушений вряд ли ограничивается пятьюдесятью метрами трубы, которые попались на видео. Речь идет о куда более масштабном воздействии соленой воды на трубы.

    «Труба на очень большое расстояние, в настоящее время в частности, в сторону России заполнена морской водой. Это беспрецедентные ЧП... Эксперты говорят... чтобы восстановить работу... надо фактически отрезать очень большой кусок трубы», – рассказывал глава Газпрома Алексей Миллер несколько дней назад.

    Службы безопасности Германии еще до этого заявили, что если трубы не отремонтировать быстро, то в них попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию, сообщала немецкая газета Tagesspiegel.

    Нитки газопроводов состоят из сотни тысяч сегментов труб. Снаружи эти трубы покрыты бетонной рубашкой. Толщина стальных стенок варьируется от трех до четырех сантиметров. Несмотря на то, что газопровод не работал, в нем находился технический газ, он обязателен для создания давления в трубе. Как сообщает научное издание Naked-science, при расчетном рабочем давлении до 22 мегапаскалей газопровод должен был выдержать вес затопленного корабля. Однако теракта трубы не выдержали.

    После подрыва труб российская сторона выкачала оставшийся газ в трубах. Поэтому трубы заполнила морская вода. Как далеко просочилась вода и есть ли заграждения (заглушки) в трубах, как условно в подводных лодках, на случай проникновения воды – непонятно. Но если верить Новаку, то трубы заполнены водой на большом расстоянии.

    По мнению издания, вероятность полного выхода из строя газопровода очень велика. Потому что антикоррозионное покрытие, защищающее трубы от воздействия морской воды, нанесено только на внешнюю поверхность под бетонной рубашкой. Изнутри трубы покрыты только антифрикционным составом. Какое-то время антифрикционное покрытие сможет защитить сталь от коррозии, но если ремонт не выполнить быстро, трубы не будут поддаваться ремонту, их придется полностью менять. Отсюда и вытекает то, что проложить новые трубы в «чистом поле» может оказаться быстрее и дешевле, чем поднимать старые трубы со дна и заменять на новые.

    Вторая сложность состоит в том, что строительство морских газопроводов – это уже высокотехнологичное и уникальное мероприятие. В мире услуги по укладке труб на глубинах оказывают всего две европейские компании. России из-за санкций пришлось в итоге самостоятельно научиться укладывать трубы. Она переоборудовала свои суда, и силами «Академика Черского» и «Фортуны» самостоятельно достроила «Северный поток – 2». Это уже огромный опыт и достижение. Но восстановление морских газопроводов после взрывов – это еще более уникальное мероприятие, чем само строительство такой инфраструктуры.

    Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев вспоминает, что в мировой практике были случаи пробоев морских газопроводов якорем. Например, в Гонконге в 2013 году подводный трубопровод был пробит якорем судна – и на восстановление трубопровода ушло целых четыре года.

    В случае с «Северными потоками» ситуация осложняется тем, что они находятся в территориальных и особых экономических водах западных стран, в том числе Дании. Можно вспомнить, что Дания еще на этапе строительства «Северного потока – 2» затягивала его стройку с помощью бюрократических процедур. Иначе говоря, скорее всего, и теперь Дания, Германия и ЕК могут годами затягивать согласование и выдачу необходимых разрешений для работ в Балтийской море, а в итоге и вовсе не выдать их.

    Кроме того, какой смысл, по сути, заново строить часть газопровода в Балтийском море, где Россия не может обеспечить безопасность инфраструктуры, потому что эти воды – вотчина НАТО? Другое дело – Черное море, где Россия и Турция взаимнозаинтересованы в том, чтобы морские трубы оставались в сохранности, и у них имеются все ресурсы для обеспечения этой сохранности.

    Наконец, не менее важна геополитическая обстановка в регионе, которая будет мешать на каждом этапе долгого процесса восстановления.

    «Мы видим, что Запад уже не допускает Россию к расследованию. Не допускаются даже технические специалисты Газпрома к зоне подрывов, пока не будет получено согласование со стороны шведов и датчан», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

    Оператор «Северного потока» отмечал, что не может обследовать газопровод, потому что Дания и Швеция не дали разрешения. Дания заявила, что будет рассматривать обращение российской стороны 20 дней. «Датчане почти месяц будут только рассматривать. И это еще не значит, что они дадут разрешение. Если такие бюрократические проволочки будут сопровождать каждый этап наших работ при восстановлении «Северных потоков», то это будет серьезно затягивать время проведения ремонта. С момента аварии 26 сентября уже начался процесс коррозии, разъедание металла. И с каждым днем объемы повреждений будут только возрастать, как и стоимость ремонтных работ», – говорит Громов.

    Но даже если Россия потратит время, деньги и силы на ремонт труб, нет никаких гарантий, что по ним снова пойдет газ в Европу.

    «Проблемы с запуском компрессорных станций, которые обеспечивают функционал «Северного потока – 1», это не решает. Ведь «Северный поток – 1» был остановлен потому, что никто не дал Газпрому гарантий, что техническое обслуживание, в том числе ремонт немецкого компрессорного оборудования, будет выведен из-под режима западных санкций. И никто не даст гарантий, что после ремонта «Северного потока – 2» европейские власти выдадут ему сертификацию, в которой ранее отказали. Поэтому реализовать в текущих условиях эти проекты абсолютно контрпродуктивно. Это просто деньги на ветер. «Северный поток – 1» скорее умер», – считает Громов.

    Что касается «Северного потока – 2», то у него осталась неповрежденной одна нитка, и по ней технически еще может идти газ в Германию. Но вряд ли это произойдет на практике. Новые власти Германии делают всё, чтобы избавиться от российского газа, и они этого, по сути, уже добились. Так зачем России тратить столько усилий, чтобы иметь возможность транспортировать газ в Германию, которая не хочет этот газ?

    «Я по-прежнему не исключаю, что по результатам расследования Западом будет объявлено, что это Россия сама подорвала трубы. Не только по геополитическим причинам, но и для того, чтобы не платить страховку. Трубы застрахованы европейскими компаниями, скорее всего, на большую сумму. Если будет доказано, что диверсия совершена третьей стороной, то это страховой случай, и европейские страховые компании должны будут заплатить Газпрому немаленькую компенсацию. Если европейские эксперты «докажут», что подрыв труб организовала сама Россия, то платить ничего не надо будет», – рассуждает Алексей Громов. Следователи из ФРГ уже заявили, что причиной ЧП на газопроводах стала диверсия, а в ее организации подозревают Россию. 


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •