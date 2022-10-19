Почему про «Северные потоки» можно забыть

Опубликованы фото и видео разрушенных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Тем временем российских следователей отказываются допускать к расследованию, а специалистов Газпрома – к месту подрывов. Встает закономерный вопрос: а стоит ли вообще рассматривать возможность восстановления этих газопроводов?

Шведское издание Expressen опубликовало фотографии и видео разрушенного участка российского газопровода «Северный поток», которые, предположительно, были получены с помощью подводного беспилотника. Поврежденный участок газопровода пролегает на глубине 80 метров. На видео видны трещины, которые, по данным газеты, имеют общую протяженность более 50 метров на поверхности армированной стальной трубы.

Казалось бы, отремонтировать 50 метров трубы – не такая серьезная проблема. Однако Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море. Вице-премьер Александр Новак заявил, что проще проложить новый газопровод в Черном море, чем восстанавливать в Балтийском. Почему же Россия столь явным образом ставит крест на трех ветках «Северных потоков»?

На это есть как геополитические, так и технические причины. Во-первых, размах разрушений вряд ли ограничивается пятьюдесятью метрами трубы, которые попались на видео. Речь идет о куда более масштабном воздействии соленой воды на трубы.

«Труба на очень большое расстояние, в настоящее время в частности, в сторону России заполнена морской водой. Это беспрецедентные ЧП... Эксперты говорят... чтобы восстановить работу... надо фактически отрезать очень большой кусок трубы», – рассказывал глава Газпрома Алексей Миллер несколько дней назад.

Службы безопасности Германии еще до этого заявили, что если трубы не отремонтировать быстро, то в них попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию, сообщала немецкая газета Tagesspiegel.

Нитки газопроводов состоят из сотни тысяч сегментов труб. Снаружи эти трубы покрыты бетонной рубашкой. Толщина стальных стенок варьируется от трех до четырех сантиметров. Несмотря на то, что газопровод не работал, в нем находился технический газ, он обязателен для создания давления в трубе. Как сообщает научное издание Naked-science, при расчетном рабочем давлении до 22 мегапаскалей газопровод должен был выдержать вес затопленного корабля. Однако теракта трубы не выдержали.

После подрыва труб российская сторона выкачала оставшийся газ в трубах. Поэтому трубы заполнила морская вода. Как далеко просочилась вода и есть ли заграждения (заглушки) в трубах, как условно в подводных лодках, на случай проникновения воды – непонятно. Но если верить Новаку, то трубы заполнены водой на большом расстоянии.

По мнению издания, вероятность полного выхода из строя газопровода очень велика. Потому что антикоррозионное покрытие, защищающее трубы от воздействия морской воды, нанесено только на внешнюю поверхность под бетонной рубашкой. Изнутри трубы покрыты только антифрикционным составом. Какое-то время антифрикционное покрытие сможет защитить сталь от коррозии, но если ремонт не выполнить быстро, трубы не будут поддаваться ремонту, их придется полностью менять. Отсюда и вытекает то, что проложить новые трубы в «чистом поле» может оказаться быстрее и дешевле, чем поднимать старые трубы со дна и заменять на новые.

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Вторая сложность состоит в том, что строительство морских газопроводов – это уже высокотехнологичное и уникальное мероприятие. В мире услуги по укладке труб на глубинах оказывают всего две европейские компании. России из-за санкций пришлось в итоге самостоятельно научиться укладывать трубы. Она переоборудовала свои суда, и силами «Академика Черского» и «Фортуны» самостоятельно достроила «Северный поток – 2». Это уже огромный опыт и достижение. Но восстановление морских газопроводов после взрывов – это еще более уникальное мероприятие, чем само строительство такой инфраструктуры.

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев вспоминает, что в мировой практике были случаи пробоев морских газопроводов якорем. Например, в Гонконге в 2013 году подводный трубопровод был пробит якорем судна – и на восстановление трубопровода ушло целых четыре года.

В случае с «Северными потоками» ситуация осложняется тем, что они находятся в территориальных и особых экономических водах западных стран, в том числе Дании. Можно вспомнить, что Дания еще на этапе строительства «Северного потока – 2» затягивала его стройку с помощью бюрократических процедур. Иначе говоря, скорее всего, и теперь Дания, Германия и ЕК могут годами затягивать согласование и выдачу необходимых разрешений для работ в Балтийской море, а в итоге и вовсе не выдать их.

Кроме того, какой смысл, по сути, заново строить часть газопровода в Балтийском море, где Россия не может обеспечить безопасность инфраструктуры, потому что эти воды – вотчина НАТО? Другое дело – Черное море, где Россия и Турция взаимнозаинтересованы в том, чтобы морские трубы оставались в сохранности, и у них имеются все ресурсы для обеспечения этой сохранности.

Наконец, не менее важна геополитическая обстановка в регионе, которая будет мешать на каждом этапе долгого процесса восстановления.

«Мы видим, что Запад уже не допускает Россию к расследованию. Не допускаются даже технические специалисты Газпрома к зоне подрывов, пока не будет получено согласование со стороны шведов и датчан», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Оператор «Северного потока» отмечал, что не может обследовать газопровод, потому что Дания и Швеция не дали разрешения. Дания заявила, что будет рассматривать обращение российской стороны 20 дней. «Датчане почти месяц будут только рассматривать. И это еще не значит, что они дадут разрешение. Если такие бюрократические проволочки будут сопровождать каждый этап наших работ при восстановлении «Северных потоков», то это будет серьезно затягивать время проведения ремонта. С момента аварии 26 сентября уже начался процесс коррозии, разъедание металла. И с каждым днем объемы повреждений будут только возрастать, как и стоимость ремонтных работ», – говорит Громов.

Но даже если Россия потратит время, деньги и силы на ремонт труб, нет никаких гарантий, что по ним снова пойдет газ в Европу.

«Проблемы с запуском компрессорных станций, которые обеспечивают функционал «Северного потока – 1», это не решает. Ведь «Северный поток – 1» был остановлен потому, что никто не дал Газпрому гарантий, что техническое обслуживание, в том числе ремонт немецкого компрессорного оборудования, будет выведен из-под режима западных санкций. И никто не даст гарантий, что после ремонта «Северного потока – 2» европейские власти выдадут ему сертификацию, в которой ранее отказали. Поэтому реализовать в текущих условиях эти проекты абсолютно контрпродуктивно. Это просто деньги на ветер. «Северный поток – 1» скорее умер», – считает Громов.

Что касается «Северного потока – 2», то у него осталась неповрежденной одна нитка, и по ней технически еще может идти газ в Германию. Но вряд ли это произойдет на практике. Новые власти Германии делают всё, чтобы избавиться от российского газа, и они этого, по сути, уже добились. Так зачем России тратить столько усилий, чтобы иметь возможность транспортировать газ в Германию, которая не хочет этот газ?

«Я по-прежнему не исключаю, что по результатам расследования Западом будет объявлено, что это Россия сама подорвала трубы. Не только по геополитическим причинам, но и для того, чтобы не платить страховку. Трубы застрахованы европейскими компаниями, скорее всего, на большую сумму. Если будет доказано, что диверсия совершена третьей стороной, то это страховой случай, и европейские страховые компании должны будут заплатить Газпрому немаленькую компенсацию. Если европейские эксперты «докажут», что подрыв труб организовала сама Россия, то платить ничего не надо будет», – рассуждает Алексей Громов. Следователи из ФРГ уже заявили, что причиной ЧП на газопроводах стала диверсия, а в ее организации подозревают Россию.