Кто мог взорвать оба «Северных потока»

Вывод из строя трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» – это уникальный случай в истории Европы. Называется несколько версий случившегося, но основная – это подрыв. Как можно было подорвать газовые трубы на дне Балтийского моря и остаться незамеченным? Кому нужна была такая диверсия и что ждет оставшиеся маршруты доставки российского газа в Европу?

Есть несколько версий того, что же именно произошло в ночь на 26 сентября на дне Балтийского моря недалеко от Дании, что привело к резкому снижению давления в нитках газопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Каждая труба имеет по две нитки. По разной информации, давление упало либо в четырех нитках обоих «потоков», либо в трех нитках: в двух – «Северного потока – 1», в одной – «Северного потока – 2».

Одна версия случившегося – это пробой труб якорем судна, которое встало над трубой. «Пробои морских газопроводов якорем случались в мировой практике. Например, в Гонконге в 2013 году подводный трубопровод был пробит якорем судна, который остановился над газопроводом», – рассказывает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Однако эта версия выглядит маловероятной. Во-первых, давление упало по очереди сразу в трех трубах, сообщения об этом поступали по очереди. Кроме того, этот регион насыщен и гражданскими, и военными судами, и он находится под пристальным вниманием датских и шведских военных, НАТО, добавляет эксперт. Встать на якорь, нечаянно задеть несколько труб по очереди за короткий промежуток времени, а потом уйти так никем и незамеченным – выглядит невероятно.

Версия, что нитки газопроводов неожиданно одна за другой сами дали течь, вообще никем не рассматривается. Потому что это высокотехнологичный проект, выполнение которого жестко контролируется, в том числе внешними органами. К тому же первый «поток» без перебоев проработал уже более 11 лет с 2011 года, а буквально в июле был проведен плановый технический ремонт.

«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью»,

– считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Можно, конечно, еще обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавляет он.

Контекст происходящего тоже стоит указать. Трубы одна за другой начали выходить из строя именно в ночь на 27 сентября, спустя неделю после объявления Россией референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях и аккурат к последнему дню проведения референдумов. Еще одно совпадение – это проведение 27 сентября церемонии открытия газопровода Baltic Pipe в Голенюве на северо-западе Польши. Этот газопровод не является прямым конкурентом российским трубам. Его мощность всего 10 млрд кубометров против 110 млрд кубов в сумме двух «Северных потоков». И Варшава, конечно, строила эту трубу на европейские деньги исключительно для того, чтобы не покупать российский газ. Речь идет о поставках норвежского газа для Польши по новому газопроводу. За этот норвежский газ (объемы которого не выросли) Польше придется драться с Германией, которая уже давно покупает его у Норвегии.



Наиболее вероятной версией случившегося эксперты считают все-таки подрыв. В пользу этой версии высказались и шведские сейсмологи – они зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По данным, полученным Шведской национальной сейсмической сетью (ШНСС), два явных взрыва зарегистрировали измерительные станции. Один был магнитудой 2,3. Представитель ШНСС Бьорн Лунд отметил, что сомнений в том, что это были взрывы, нет. Он исключил версию, что газопроводы пострадали в результате землетерясения. Сейсмологи даже назвали мощность этих взрывов – по из оценке, она была эквивалентна взрыву более 100 кг динамита.

Как писала газета ВЗГЛЯД еще в прошлом году, боевые пловцы для такого подрыва не подходят, потому что трубы лежат слишком глубоко (100-150 м). В этом случае рядом с местом подрыва должно находиться судно с барокамерой, чтобы водолазы смогли пройти декомпрессию. Тут же должен находиться и корабль с глубинными бомбами. Замаскировать виновников трагедии в этом случае почти невозможно, быстро скрыться с места преступления суда тоже не смогли бы. Ко всему прочему, можно вычислить происхождение глубинных бомб, а по этому следу найти преступников.



Поэтому более вероятным средством для подрыва трубы является уничтожитель мин – одноразовый необитаемый подводный аппарат (НПА). Этот аппарат управляется с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю, имеет собственную телекамеру и простейший гидролокатор. Подрыв (уничтожение мины) происходит дистанционно. Военный эксперт Вадим Козюлин не исключает использование как такого НПА, так и других аппаратов. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.

«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания»,

– считает Козюлин.

Юшков напоминает, что угрозы в адрес «Северных потоков» были как со стороны США, так и со стороны Польши. Последняя действует активно против России, зачастую по указке Вашингтона.

«Ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия» России против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя. Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована», – напоминает Юшков.

По его мнению, эта история невыгодна ни России, которая хотела вести переговоры о запуске труб, а «не сушить» европейский рынок, ни Европе, которой важно было хотя бы сохранить техническую возможность получить российский газ по этим трубам в случае экстренной ситуации. «В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.

На полное восстановление поврежденного якорем морского газопровода в Гонконге потребовалось больше четырех лет, при том, что эта труба меньшей мощности и меньшего диаметра (510 мм против 1420 мм), говорит Кондратьев. Изоляция была проведена относительно быстро, но потребовались годы, чтобы вернуться к рабочему состоянию. По его словам, резкое снижение давления и выход газа на поверхность в территориальных водах Дании и Швеции явно говорит о серьезных повреждениях труб.



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Случайное внешнее воздействие

Внутренняя неисправность



«Сначала, вероятно, должны будут провести расследование. Датские и шведские власти, скорее всего, создадут межправительственную комиссию или комиссии по отдельности для расследования. Санкции против труб будут осложнять работу. Когда будут получены результаты расследования, встанет вопрос о том, что делать и кто должен чинить газопроводы. Чтобы провести ремонт, потребуется получить разрешение на проведение ремонтных работ в акватории. Учитывая текущие политические отношения – это непростая задача. В Гонконге газопровод был внутри одного государства и Китай был избавлен от проблем согласования. Далее потребуется найти суда для ремонта и укладки новых труб. Очередь на такие суда идет на месяцы вперед. Найти на рынке свободного подрядчика для работы здесь и сейчас сложно. Потребуется время и на проведение самих работ», – предполагает развитие событий Сергей Кондратьев.

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Конечно, Газпром понесет финансовые убытки в виде масштабной утечки газа, который нынче стоит дорого, плюс расходы на ремонт и т. д.

Но главное, что эта история означает опасный разрыв части газовой инфраструктуры между Россией и Европой, что невыгодно обеим сторонам. «Я бы сравнил эту ситуацию с подрывом линий электропередач на Украине в 2015 году. В результате физического разрыва инфраструктуры была разорвана единая энергосистема, которая связывала Украину с Крымом. И Украине было тяжело, так как она потеряла рынок сбыта. И это привело к определенным проблемам у жителей Крыма. Хотя, конечно, потом в Крыму была построена собственная генерация, в том числе энергомост к материковой России. Но сначала было тяжело. Мы видим сейчас между Европой и Россией разрыв инфраструктурных связей», – говорит Сергей Кондратьев.

Любопытно, что до этого момента эксперты допускали, что остановиться может украинский транзит российского газа в Европу, в том числе из-за потенциального подрыва, как с ЛЭП в Крым. Но никто не мог даже представить, что такое возможно в отношении морских газопроводов России.

«Это уникальный случай в европейской практике. Чтобы подрывали межгосударственный газопровод, такого не было как минимум со Второй мировой войны. Это серьезный сигнал для всех. Теперь все подводные газопроводы оказались в зоне риска. Это абсолютно новая вводная в европейской энергетической политике»,

– считает Сергей Кондратьев.

По словам эксперта, во всех прогнозах и котировках на эту зиму уже была заложена история с тем, что «Северные потоки» не заработают. Поэтому шоком для рынков это вряд ли будет, хотя краткосрочная истерия возможна. Европа готовилась проходить эту зиму без «Северных потоков». Но теперь понятно, что оба российских газопровода, вероятно, выведены из строя на несколько лет вперед. Это обеспечит Европе сохранение дефицита газа и высокие цены на него не на одну зиму. Сценарий деиндустриализации европейской экономики, от которой тоже выигрывают США, становится все более вероятным.

Более того, теперь появился риск, что в такой же ситуации могут оказаться южные газопроводы – «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые поставляют российский газ в Турцию и ряд европейских стран. «У Турции нет альтернатив. У Азербайджана нет возможности нарастить прокачку газа в Турцию и Европу по ТАП и ТАНАП», – говорит Кондратьев. Турция закупает СПГ, но его уже сейчас не хватает всем, не говоря уже о его высокой стоимости.

Нависла угроза и над украинским транзитом. Газпром во вторник отметил, что у «Нафтогаза Украины» не было оснований отказываться качать российский газ через «Сохрановку». И если украинская компания продолжит добиваться рассмотрения этого спора в суде, то Россия может наложить санкции на «Нафтогаз». На практике это будет означать, что Газпром не сможет прокачивать свой газ через Украину.

Если будут отключены и южные газопроводы, и украинский транзит, то поставки газа из России в Европу обнулятся. Это серьезно усугубит ситуацию в ЕС.

«К такому не будут готовы отдельные страны Европы. Прежде всего Турция, Венгрия и Сербия, а также страны, которые продолжают получать газ по украинскому маршруту – Словакия, Австрия и отчасти Германия. У этих стран не готова инфраструктура для перенаправления поставок. В краткосрочном периоде это может означать даже кризис для этих стран. Это, конечно, приведет к росту цен на газ в Европе. Однако другие страны Европы, например, Франция и Испания, уже де-факто не зависят от российских поставок. Положение в Европе будет у всех разное. Для кого-то эта остановка будет критичной, для кого-то – ситуация немного ухудшится», – считает Сергей Кондратьев.

При этом оказавшиеся в ловушке европейские страны вряд ли могут рассчитывать на помощь со стороны своих европейских соседей. «От соседей могут быть лишь небольшие поставки для PR-эффекта, но никто не предложит соразмерную помощь. Жертвовать своим благополучием ради других стран в Европе никто не будет», – заключает собеседник.

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