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20 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий

Россия имеет огромный опыт строительства трубопроводов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Пока Евросоюз строит планы по отказу от российской нефти и газа, Москва ищет возможности перенаправить поставки углеводородов. Традиционный для России способ доставки нефти и газа – это трубопроводы. Куда и какие трубы Россия сможет проложить для замены европейского рынка сбыта?  Подробности...
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США предложили армянам выбор между войной и миром

«Все армяне считают вас верным другом Армении», – заявил Пашинян Prime Minister of the Republic of Armenia/
Reuters
Визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией. С учетом кризиса на границе с Азербайджаном и осторожной реакции ОДКБ на него сторонники такого шага в Армении почувствовали себя силой. Они не понимают, что американка предложила им выбор между миром и войной. Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Америка оценила Тайвань выше Украины

Возможно, уже в 2027 году американские солдаты сойдутся с китайскими в бою за Тайвань US Army
В случае «вторжения» китайской армии на Тайвань США отправят свои войска на защиту острова, пообещал Байден. Весной он уже выступал с таким обещанием, но его помощники после уточнили, что «босса не так поняли». В этот раз президент отчеканил: в отличие от Украины, воевать на Тайвань своих солдат он отправит. Значит ли это, что небольшой остров в Тихом океане станет ареной битвы двух сверхдержав? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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России нечего надеяться на Италию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Считать, что Италия является лояльной к России страной, было бы неверно. Разве что умеренно антироссийской. И так останется при любом исходе предстоящих там парламентских выборов – что при правых, что при левых правительствах. Подробности...

Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
По паритету цен один советский рубль равен 300–400 нынешним российским. Но справедливо считать 1 к 100. И – вы не поверите – в этом случае мы получаем советский курс 60–70 копеек за доллар. А 1000 советских рублей на сберкнижке превращается в 100 тысяч нынешними деньгами. Подробности...
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Пугачёва не хочет в реальный мир

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Со временем каждого из нас не станет, но если страна останется – значит, мы жили не зря. Поэтому будущее страны – куда более реальная цель, чем наши (и ваши, Алла Борисовна) гонорары и фуршеты, поместья и дачные участки, машины и яхты. Подробности...
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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    Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий

    Россия имеет огромный опыт строительства трубопроводов
    		   20 сентября 2022, 11:10
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Пока Евросоюз строит планы по отказу от российской нефти и газа, Москва ищет возможности перенаправить поставки углеводородов. Традиционный для России способ доставки нефти и газа – это трубопроводы. Куда и какие трубы Россия сможет проложить для замены европейского рынка сбыта?

    На саммите ШОС в Самарканде Владимир Путин определил, куда Россия намерена перенаправить свои энергетические потоки с европейского направления. Речь в первую очередь про Китай, Пакистан и Индию. Какие проекты планируются?

    Россия стремится найти новые рынки сбыта для своих нефти и газа на международных рынках. От российской нефти ЕС откажется уже в конце этого года, а от российского газа обещает отказаться через два-три года. Перенаправить нефть на другие рынки можно без строительства нефтепроводов, потому что нефть легко можно перевозить по морю. Хотя здесь возникают проблемы со стоимостью фрахта, доступностью танкеров для перевозки, страховками судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты.

    С газом ситуация иная. Чтобы везти газ по морю в газовозах, необходимо сначала его сжижать, а в точке прибытия разжижать. Для этого необходимо построить СПГ-заводы для отправки и СПГ-терминалы для приема сжиженного газа. Санкции лишили Россию доступа к технологиям строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, но развиваются технологии строительства среднетоннажного завода.

    Другой путь для перенаправления газовых объемов с европейского рынка – это строительство новых газопроводов в сторону Азии. Именно планами в этом направлении поделился Путин на саммите ШОС. 

    Одна такая труба уже действует – по «Силе Сибири» в Китай в этом году придет уже 20 млрд кубометров газа, хотя изначально планировалось поставить в этом году лишь 15 млрд кубов. Но спрос со стороны Китая растет, поэтому мощности растут быстрее. Это создает предпосылки для того, чтобы Россия и Китай подписали новый контракт и начали строить вторую «Силу Сибири» через Монголию (здесь труба называется «Союз Восток»). Этот проект уже давно обсуждается, однако российско-китайские переговоры затянулись.

    «Это наиболее проработанный проект в техническом плане. Исследован маршрут, готово технико-экономическое обоснование. Единственная проблема – это отсутствие коммерческого контракта с Китаем. Без него начинать строить трубу нельзя, иначе Китай нас окончательно дожмет и будет покупать наш газ по три копейки»,

    – отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. 

    Однако вице-премьер Александр Новак на днях заявил, что Россия ожидает достижения окончательных договоренностей с Китаем по «Силе Сибири – 2» в ближайшее время. Он намекает на то, что стороны приблизились к компромиссному варианту, устраивающему обе стороны.

    По словам Новака, новый газопровод будет иметь мощность 50 млрд кубометров газа в год, что позволит ему стать фактической заменой газопровода «Северный поток – 2», мощность которого составляет 55 млрд кубометров в год.

    «Я бы не стал говорить, что мы вот-вот подпишем контракт. Главный вопрос – в цене. И мы можем долго бодаться по нему. Китай крайне несговорчивый переговорщик. Он считает, что время на его стороне. Чем хуже будут дела у Газпрома в Европе, тем более разговорчивым он будет диалоге с Пекином. Поэтому Китай может еще год-два вести переговоры. Задача России – показать Китаю риски. Во-первых, что именно Китай будет следующим, кого США обложат санкциями. Ведь стратегическим конкурентом, претендующим на глобальное лидерство, США считают не Россию, а Китай. Второе – Европа забирает СПГ из Азии, и его цена выросла. Готов Китай покупать СПГ за тысячу долларов или лучше договориться с Россией о покупке газа по приемлемой цене?» – рассуждает Юшков.

    По его мнению, заявление Новака лишь говорит, что переговорный процесс активизировался, но гарантий скорого подписания коммерческого контракта это не дает. «Плюс России надо продемонстрировать Европе, что потеря европейского рынка – это не фатальная история для нас, что у нас есть альтернатива. И Новак это демонстрирует», – отмечает собеседник.

    Любопытно, что Монголия заявила, что хочет не только газопровод, но и нефтепровод по своей территории для поставок нефти в Китай. Монголия предложила изучить этот вопрос с технически и экономически обоснованной точки зрения.

    «Это прозвучало довольно неожиданно. Не совсем ясно, зачем строить эту трубу, и какая нефть туда пойдет. Это выглядит как перетягивание одеяла Роснефти на себя, чтобы показать, как она далеко продвинулась в переговорах с Китаем. Почему не расширить ВСТО и по нему не поставлять нефть? Ведь дешевле расширять старый нефтепровод, а не строить новый», – считает Юшков.

    На саммите ШОС Россия проявила интерес также к поставкам энергоресурсов в Индию и Пакистан. В частности, прозвучала идея поставлять российский газ по газопроводу через Казахстан в Пакистан.

    Однако эксперт ФНЭБ называет эту историю фантастической. «Я бы не стал рассматривать это всерьез. Казахстан и Пакистан не граничат друг с другом. Это значит, что нам придется гнать западно-сибирский газ сначала в Казахстан, потом в Туркменистан или Узбекистан, далее в Афганистан и потом только в Пакистан. Здесь мы сталкиваемся ровно с такими же проблемами, с которыми сталкивается сам Туркменистан, который много лет не может реализовать проект ТАПИ», – говорит Игорь Юшков.

    ТАПИ – это проект газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия». Россия тоже проявляет интерес к этому проекту как с точки зрения подрядчика и поставщика оборудования, так и в плане поставок газа в Индию.

    «Главная проблема в том, что никто не может гарантировать целостность труб, идущих через территорию Афганистана. Сначала местные лидеры будут просить денег за то, чтобы ты сам смог разминировать маршрут. Потом надо будет платить во время стройки, чтобы рабочие были живы, не было набегов и воровства. Когда ты построишь трубу, она станет золотой жилой для местных, вымогать деньги будут все кому не лень.

    Если не заплатишь, они реально будут взрывать трубы. И даже если заплатишь, это все равно не будет гарантировать сохранность газопровода. Поэтому проект ТАПИ так и не будет реализован, как и идея газопровода из России в Пакистан», – считает эксперт. Тем более что для России возникают еще две экономические проблемы. Во-первых, высокая себестоимость доставки, и не факт, что цены на газ в будущем позволят окупить ее, не говоря уже о расходах на стройку. Во-вторых, Афганистану не нужен конкурент в виде России на пакистанском и индийском рынках.

    Куда более реальным является проект Пакистанского газопровода. Александр Новак заявил, что в ближайшее время начнется его строительство. Но это газопровод для внутреннего пользования пакистанцами. Он пройдет из Карачи (портовый город на юге Пакистана) на север Пакистана. Его мощность будет 12,3 млрд кубометров. На юге Пакистана в портах Карачи находятся СПГ-терминалы, которые смогут регазифицировать СПГ и далее отправлять газ по новому газопроводу на север страны, где находятся промышленные потребители газа.

    Россия в этом проекте выступает в первую очередь как подрядчик и поставщик труб и оборудования. В 2021 году представлять Россию в проекте стал консорциум российских инвесторов, в состав которого вошли Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания. Однако прорабатывается вопрос в том числе поставок российского СПГ в Пакистан.

    Сейчас Пакистан экспортирует в основном СПГ из Катара, но выросшие цены стали для небогатой республики неподъемными. Поэтому еще весной стало известно о том, что Пакистан ведет переговоры с Россией о многомиллиардной сделке по импорту СПГ с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» на полуострове Ямал. 

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