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29 октября, суббота | Последнее обновление — 19:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки»
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В МИД разъяснили остановку участия России в «продуктовой сделке»
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Российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок, заявило Министерство иностранных дел России.
ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя, созданного при заключении «зерновой сделки», нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота, говорится в сообщении на сайте МИД.
29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.
«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», – добавили в министерстве.
Соответствующие указания получили российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле, занимающимся контролем транспортировки украинского продовольствия.
Напомним, российская сторона решила обратиться в ООН из-за британского участия в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте. ВСУ планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
Развожаев назвал цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу предприняли самую масштабную с начала специальной военной операции атаку в Севастополе, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, передает ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что произошедшее в Севастопольской бухте стало самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционных управляемых надводных аппаратов.
«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», – добавил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты.
Украинский десант попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.
Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой
Spiegel: Экономист Рубини заявил о фактическом начале Третьей мировой войны
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Американский экономит Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью немецким СМИ, что Третья мировая война уже фактически началась. По его словам, ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.
Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, отметил Рубини в интервью Spiegel.
«И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань», – добавил он.
«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», – констатировал американский экономист.
Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме, он никогда не слышал словосочетаний «изменение климата» и «глобальная пандемия». «А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным» – приводит его слова РИА «Новости».
Говоря об экономической ситуации в мире, он отметил, что еврозона уже находится в рецессии, а дела в Великобритании, по его оценке, идут еще хуже. Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар. Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе, отметил он.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также заявил, что Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России.
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Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе
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В субботу в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, сообщили в Минобороны России.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.
Сообщается, что в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, отметили в МО РФ.
В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, сообщает Минобороны.
По его данным, представители данного подразделения ВМС Британии принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Корабли Черноморского флота утром в субботу утром отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Массированная атака дронов длились несколько часов. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Очевидцев призывают не публиковать в Сети видеозаписи работы российской ПВО, защищающей город. Проверкой таких публикаций будут заниматься спецслужбы.
Рогов заявил о взрыве в лагере наемников в Запорожье
Рогов раскрыл детали взрыва на алюминиевом комбинате в Запорожье
Взрыв в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Взрыв случился на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), там расположена база «Иностранного легиона», написал Рогов в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в городе.
«И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», – добавил он.
Напомним, в субботу в Запорожье произошел взрыв, сообщение об этом подтвердила и украинская сторона. По ее данным, он случился на объекте критической инфраструктуры.
Сотрудникам Запорожской АЭС поступили угрозы из Киева
Власти Запорожской области сообщили о поступающих от Киева угрозах сотрудникам ЗАЭС
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим, стремясь усложнить работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой, передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он добавил, что из Киева поступают сообщения о том, что как только Украина возьмет под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям. Рогов подчеркнул, что все сотрудники ЗАЭС находятся сейчас под надежной защитой России.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.
Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях
МИД: Россия привлечет внимание мирового сообщества и ООН к терактам в Черном и Балтийском морях
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Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
В Херсонской области предупредили Киев о возможности контрнаступления на Николаев
Замглавы администрации Херсонской области Губарева предупредила Киев о возможности контрнаступления на Николаев
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Украинской стороне необходимо учитывать возможность контрнаступления под Херсоном, поскольку события могут развиваться по-разному, заявила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Херсон и Николаев расположены в 60 километрах друг от друга, а противоборствующие силы находятся посередине между городов, это значит, что обеим сторонам до каждого города примерно 30 километров, сказала Губарева в беседе с РИА «Новости».
«Почему мы всегда должны бояться, а не они? Ведь наша армия видит условного Кима (глава назначенной Киевом Николаевской госадминистрации Виталий Ким) в бинокль, как и украинцы видят нас. Отличие только в том, что они трезвонят об этом на каждом шагу», – добавила замглавы администрации.
Губарева пояснила, что украинская пресса начинает приукрашивать обстановку, даже если ВСУ продвигаются хотя бы на 300 метров вперед, и предположила, что российским СМИ тоже можно писать о ежедневных победах.
«Считаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями. Просто мы не кричим о каждом взятом метре, а если будем, то никому никаких газетных полотен не хватит», – заключила она.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ сохраняют численное преимущество на Херсонском направлении, но российская сторона восстанавливает баланс сил.
В Запорожье ликвидировали боевиков – выходцев из Чечни
Рогов: В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни
В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни, воевавших на стороне украинских националистов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, была уничтожена в Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам, приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Рогов, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
По последним данным, освобождено более 70% территории Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы.
В США оценили шансы Украины противопоставить резервы российской мобилизации
Foreign Affairs: Украина может проиграть России из-за частичной мобилизации
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В противостоянии на Украине может победить российская сторона, это может случиться в том числе благодаря частичной мобилизации в России, пишут американские СМИ.
Киев может оказаться неспособен поддерживать существующие темпы наступлений, и не факт, что он сможет вернуть себе все потерянные территории, пишет журнал Foreign Affairs, передает Ura.ru.
«Мобилизация в России <...> может привести к гораздо большему количеству [российских] сил. Более крупная российская военная сила может вынудить Украину активизировать собственные мобилизационные усилия», – указали авторы.
По их данным, Киев уже столкнулся с проблемой призыва на воинскую службу своих граждан.
Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершенной частичной мобилизации. Министр заявил, что проведена мобилизация 300 тыс. человек, 82 тыс. уже направили в зону проведения СВО, подготовку заканчивают 218 тыс. человек.
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной
В ЛНР сообщили об отбитой попытке наступления Киева у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, была остановлена настойчивая попытка ВСУ прорваться к дороге Сватово – Кременная.
«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мирошник.
Он отметил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери». Также Мирошник добавил о сообщениях жителей Кременной, которые рассказали об активных перестрелках в стороне Белогоровки и Северска.
«Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций», – также написал он.
Ранее в ЛНР рассказали, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
Россия приостановила участие в «зерновой сделке»
Минобороны сообщило о приостановке участия России в «зерновой сделке»
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Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, с учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Ранее Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Захарова вскрыла преступное лицемерие посла Британии
Захарова после атаки ВСУ на Севастополь сочла преступным лицемерием поведение посла Великобритании
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала преступным лицемерием возложение послом Великобритании цветов к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий при участии британцев в атаке ВСУ на Севастополь.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.
«Преступное лицемерие», – заявила Захарова.
Ранее в Минобороны заявили, что представители британских ВМС участвовали в подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Освобожденный военный рассказал, как украинцы держали пленных в клетках на улице
Освобожденный военный Чупра: ВСУ держали пленных в клетках на улице, как обезьян
Украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики, рассказал освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра.
Чупра рассказал РИА «Новости», что пленные ополченцы были «как обезьяны». «К нам подходили, могли плюнуть – что хотели делали», – сказал он, добавив, что у пленных глаза были завязаны. «И к нам залетают два-три человека и начинают очень жестко избивать», – рассказал Чупра о пытках и издевательствах в военной комендатуре города Бахмут (ДНР), куда его и сослуживцев перевезли после допроса.
Во время избиений украинские военные пытались скрывать свои лица, сказал Чупра. «У кого-то дубина была, кто руками [бил], кто ногами. Нам просто повезло, что мы не истекли кровью. И обратно нас заматывали, у них была тема, что мы их видим», – добавил боец НМ ЛНР.
Группа, в которой состоял Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Украинские националисты убили раненых военнослужащих народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название – Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда пленных привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, а также использовали раскаленную паяльную лампу.
Ранее Чупра рассказал, что во время обменов пленными с Украиной можно увидеть разницу в содержании и обращении сторон с военными.
Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Washington Post: Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Группа законодателей США из Республиканской партии выступила против включения в окончательную версию проекта оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) положения, согласно которому американские власти могли бы направлять Киеву средства от продажи конфискованных у России активов, сообщают американские СМИ.
В защиту данной поправки выступают демократы, передает радио Sputnik со ссылкой на газету The Washington Post, издание побеседовало с несколькими лицами, участвующими в переговорах в Конгрессе.
По их мнению, если поправка не войдет в итоговую версию документа, то это «ограничит возможности администрации [президента США Джо] Байдена предоставлять помощь находящейся в тяжелом положении экономике Украины».
Республиканцы заявляют, что поправка не была в полной мере утверждена соответствующими комитетами в Конгрессе США, говорится в публикации. Они указывают, что данное положение должны проанализировать юридические комитеты Палаты представителей и Сената.
Кроме того, противники поправки считают, что она не была в достаточной мере рассмотрена с точки зрения возможных судебных разбирательств.
Республиканцы вместо этого предлагают принять дополнительные меры для ограничения доходов России от продажи энергоносителей, передает ТАСС содержание статьи.
По словам помощника законодателей из числа демократов, имя которого не раскрывается, поправка, о которой идет речь, была включена в ту версию законопроекта, которая ранее уже была одобрена Палатой представителей Конгресса США. Поэтому, по его словам, ее следует включить и в окончательную версию документа.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Ранее бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны.
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