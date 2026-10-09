США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине

Axios: США предложат в Майами новые идеи для завершения украинского конфликта

Tекст: Игорь Иножарский

Встреча пройдет в пятницу. Американская сторона планирует представить инициативы, направленные на выход из тупика в украинском конфликте до наступления зимы, пишет Axios.

Одной из идей является частичное прекращение огня для защиты энергетической инфраструктуры и обеспечения безопасности поставок зерна. Администрация Дональда Трампа рассчитывает достичь дипломатического прорыва до промежуточных выборов в Конгресс. В консультациях примут участие представители Великобритании, Франции, Германии, а также НАТО и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с Вашингтоном возможности частичного перемирия. «Что касается того, что может быть реалистичным или более реалистичным, я пока не готов сказать. Я не хочу говорить что-то, а потом Россия, как всегда, сделает наоборот назло. Так что давайте подождем и посмотрим», – заявил он.

Ожидается, что до конца октября Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву для продолжения переговоров. В четверг они представили свои наработки американскому лидеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинская сторона назвала состав своей делегации на переговорах в Майами. В среду МИД России назвал циничными призывы Киева к перемирию в Черном море. Индия раскрыла детали собственного плана по мирному урегулированию.