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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 17:58 • Новости дня

    Путин направил приветствие финалистам молодежной медиапремии «Шум»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум».

    «Эта авторитетная премия объединяет молодых журналистов, корреспондентов, редакторов, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии из разных регионов страны, предоставляет им хорошую возможность обсудить с коллегами и с опытными экспертами насущные профессиональные проблемы и свои творческие работы, обрести единомышленников», – следует из приветствия на сайте Кремля.

    «Подчеркну, именно средства массовой информации во многом задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение», – заявил Путин.

    Президент добавил, что поэтому крайне важна приверженность принципам журналистской этики, достоверность в освещении ключевых событий и бережное отношение к отечественной истории и культурному наследию.

    Глава государства выразил уверенность в том, что церемония пройдет на высоком уровне и даст старт перспективным проектам, а также поздравил нынешних лауреатов с заслуженным успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Всероссийская премия «Шум» открыла прием заявок и расширила номинации.

    В прошлом году инфодирекцию фестиваля молодежи решили сформировать из лауреатов этого конкурса.

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские подразделения вышли на окраины Краматорска и ведут уличные бои в Дружковке.

    Российские подразделения ведут бои на юго-востоке и юго-западе Дружковки, а также вышли на окраины города Краматорска, передает ТАСС.

    «Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского.

    Начальник Генштаба рассказал о наступлении группировки «Центр» на Александровку. В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

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    17 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
    Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, распорядившись направить регионам финансирование на исполнение их бюджетных обязательств.

    Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте Кремля.

    Согласно документу, кабинету министров предстоит предоставить российским субъектам не менее 100 млрд рублей поддержки для устойчивого исполнения их обязательств. Кроме того, президент поручил утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали от терактов.

    Помимо этого, правительство совместно с фондом «Защитники Отечества» должно включить в нацпроекты показатели эффективности мер поддержки участников СВО и членов их семей. Дополнительно будет создан рейтинг регионов по социологическим показателям для выявления негативных тенденций в достижении национальных целей развития.

    Отдельное внимание уделено социальной сфере. Кабмину и Народному фронту предстоит проработать механизмы предоставления гражданам подробной информации о причинах отказа в федеральных мерах социальной поддержки. Также правительству поручено рассмотреть вопрос о праве многодетных семей на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам раз в год к местам отдыха и обратно.

    Для запуска нового инвестиционного цикла в рамках формирования федерального бюджета на 2027–2029 годы правительству совместно с Банком России предстоит донастроить федеральные и региональные меры поддержки инвестиционной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в социальных выплатах. Также глава государства распорядился найти решения для роста производительности труда в социальной сфере. А правительству и Центробанку предстоит донастроить меры поддержки инвестиций.

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    17 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в соцвыплатах
    Путин поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в соцвыплатах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил органам власти предоставлять гражданам подробную информацию о причинах отказа в социальных выплатах одновременно с принятием такого решения.

    Президент Владимир Путин поручил государственным органам предоставлять гражданам подробные причины при отказе в социальных выплатах. Делать это нужно одновременно с принятием такого решения, говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

    «Обеспечить… предоставление гражданам подробной информации о причинах отказа в назначении федеральных мер социальной поддержки одновременно с принятием уполномоченным органом решения об отказе», – говорится в документе.

    Путин также поручил использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия для предоставления всех документов, необходимых для назначения мер соцподдержки, включая ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

    Кабмину поручено обеспечить проактивную загрузку на портал «Госуслуги» информации, имеющейся у госорганов и необходимой для оказания госуслуг в электронном виде.

    Правительство будет выполнять поручение при участии Народного фронта. Доклад необходимо представить до 15 декабря. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку донастроить меры поддержки инвестиций. Также он поручил создать систему оценки качества социальных услуг через портал «Госуслуги».

    Ранее Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обсудить развитие системы госуслуг.

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    16 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин назвал заметным событием СВО взятие Доброполья

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск назвал заметным событием в ходе специальной военной операции взятие под контроль города Доброполья.

    «Взятие под контроль войсками группировки «Центр» города Доброполья – это заметное событие в ходе специальной военной операции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Доброполья.

    Владимир Путин сообщил о продолжении ударов по украинской военной промышленности.

    Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    17 октября 2026, 00:49 • Новости дня
    «ЭкоНива» рассказала о понравившемся Путину сыре

    «ЭкоНива»: Путин пробовал сыр Durr Classic

    Tекст: Антон Антонов

    Группа компаний «ЭкоНива» направляла президенту России Владимиру Путину голову своего премиального твердого сыра Durr Classic 12-месячной выдержки, сообщили в пресс-службе ГК.

    «Президенту ранее направляли голову премиального твердого сыра Durr Classic 12-месячной выдержки. Этот сыр производится на сыродельном заводе «ЭкоНивы» в Воронежской области. Он вдохновлен австрийским бергкезе», – говорится в сообщении компании.

    В пресс-службе уточнили, что Durr Classic отличается плотной и пластичной консистенцией без рисунка и обладает сладковато-сливочным вкусом с легкими нотами ореха и свежего ржаного хлеба. Помимо 12-месячного варианта, в линейку твердых сыров Durr Classic входят сыры трех- и шестимесячной выдержки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин на съезде «Деловая Россия» порекомендовал участникам форума попробовать сыр из Воронежской области.

    Глава государства отметил, что ранее уже дегустировал продукцию с предприятия Штефана Дюрра в Воронежской области.

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    16 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил об уверенном продвижении российских войск по всему фронту

    Путин: ВС России уверенно продвигаются по всем направлениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы продолжают успешное выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются на всех направлениях.

    «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту», – заявил Путин.

    Путин заявил, что российские войска достигли высоких темпов продвижения в рамках спецоперации, только за сентябрь под контроль взято более 1300 кв. км территорий Донбасса и Новороссии, передает РИА «Новости».

    «Решающая роль, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые в ходе выполнения боевых задач действуют профессионально и проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин рассказал об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

    Путин поблагодарил военнослужащих за взятие под контроль Алексеево-Дружковки.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о выходе российских войск к окраинам Запорожья.

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    17 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты
    Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину включить показатели поддержки участников СВО и их семей в национальные проекты и государственные программы. Документ опубликован на сайте президента.

    «Провести работу по включению показателей, характеризующих реализацию мероприятий по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации», – говорится в поручении.

    Правительство должно выполнить задачу при участии фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад нужно представить до 1 февраля 2027 года.

    Ранее в субботу Путин поручил правительству утвердить программу по восстановлению торговой и логистической инфраструктуры, пострадавшей от террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Совет Федерации подготовил десять законопроектов о поддержке участников спецоперации на Украине. А «Единая Россия» заявила о намерении продолжить совершенствовать меры помощи военным.

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    16 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин отметил проявление лучших качеств солдат в зоне спецоперации

    Путин: ВС России в зоне СВО проявляют лучшие черты российского воинства

    Путин отметил проявление лучших качеств солдат в зоне спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения командного пункта заявил, что российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации профессионально выполняют задачи и проявляют лучшие черты отечественного воинства.

    «Решающая роль в обеспечении высоких темпов продвижения, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые при выполнении боевых задач действуют профессионально и проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность Родине», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент попросил участвовавших во встрече офицеров передать слова искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, которые они ежедневно демонстрируют в бою.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин назвал заметным событием спецоперации взятие Доброполья.

    Ранее Путин заявил об уверенном продвижении российских войск по всему фронту.

    Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за взятие под контроль Алексеево-Дружковки.

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    17 октября 2026, 04:54 • Новости дня
    Вучич на митинге заявил о поддержке со стороны Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Сербии Александр Вучич на митинге заявил, что поддержка со стороны президента России Владимира Путина перед выборами в Скупщину свидетельствует о хороших отношениях между двумя странами.

    Президент России 1 октября выразил надежду, что Вучич станет премьер-министром Сербии, передает РИА «Новости».

    Вучич напомнил о заявлениях своих политических оппонентов, обвиняющих власти в том, что «отношения с россиянами плохие».

    «Похоже, они знают лучше Путина, потому им Путин указал, насколько им не верит, и сказал, что ожидает, что Александр Вучич будет новым председателем правительства Сербии», – заявил Вучич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вучич заявил о сохранении Сербией дружеских отношений с Россией.

    Он отметил, что победа оппозиции на выборах приведет к введению санкций против Москвы.

    В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.

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    16 октября 2026, 22:52 • Новости дня
    Путин поздравил два полка с присвоением почетного наименования «гвардейский»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1530-го зенитного ракетного полка и 696-го исследовательско-инструкторского вертолетного полка с присвоением им почетного наименования «гвардейский».

    Путин направил соответствующие телеграммы 1530-му зенитному ракетному полку и 696-му исследовательско-инструкторскому вертолетному полку, они опубликованы на сайте Кремля.

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в поздравлении.

    Путин назвал умелые и решительные действия военных образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Он выразил уверенность, что бойцы будут и впредь «хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан».

    В конце поздравлений Путин пожелал командованию и личному составу полков крепкого здоровья и успехов в дальнейшей службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин отметил проявление лучших качеств солдат в зоне спецоперации.

    Путин заявил об уверенном продвижении российских войск по всему фронту.

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    17 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Путин поручил создать систему оценки качества социальных услуг через «Госуслуги»
    Путин поручил создать систему оценки качества социальных услуг через «Госуслуги»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил сформировать во всех регионах систему оценки гражданами качества оказания социальных услуг, для чего должны использоваться «Госуслуги».

    Президент Владимир Путин поручил сформировать во всех регионах России систему независимой оценки гражданами качества и условий оказания услуг организациями социальной сферы. Для этого нужно использовать «Госуслуги», говорится в перечне поручений главы государства на сайте президента России.

    Также необходимо обеспечить передачу на портал государственных услуг в электронном виде сведений об оказании услуг организациями социальной сферы. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обсудить развитие системы госуслуг. Ранее президент поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг. До этого глава государства поручил создать приложение «Госуслуги. Семья».

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    17 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Путин поручил правительству и ЦБ донастроить меры поддержки инвестиций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку донастроить меры поддержки инвестиционной деятельности для запуска нового инвестиционного цикла.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину и Банку России донастроить меры инвестиционной деятельности с учетом необходимости запуска нового инвестиционного цикла. Об этом говорится в утвержденном президентом перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа. Документ опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству РФ совместно с Банком России и при участии ведущих деловых объединений в ходе формирования и исполнения федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов обеспечить дополнительную комплексную настройку федеральных и региональных мер поддержки инвестиционной деятельности, исходя из необходимости запуска нового инвестиционного цикла», – говорится в документе.

    Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Доклад нужно представить до 15 ноября, далее – один раз в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин поручил кабмину проработать введение отложенного инвествычета. Также он распорядился проработать создание экосистемы длинных денег. В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

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    17 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Путин поздравил президента Индонезии Субианто с 75-летием

    Президент Путин направил поздравления главе Индонезии в связи с 75-летием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю его 75-летнего юбилея.

    Глава российского государства высоко оценил политический опыт индонезийского лидера и его усилия по защите интересов страны на мировой арене, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для развития Индонезии и защиты ее интересов на мировой арене», – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул принципиальный настрой зарубежного коллеги на дальнейшее упрочение дружественных двусторонних отношений. По его словам, плодотворные контакты способствуют активизации конструктивного сотрудничества Москвы и Джакарты в рамках ООН, БРИКС, диалога Россия – АСЕАН и других многосторонних структур.

    В послании также выражается уверенность, что государства продолжат последовательную совместную работу по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня на благо народов ради обеспечения международной стабильности и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере.

    Президент Индонезии заявил о выгоде энергетического сотрудничества с Москвой.

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