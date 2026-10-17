Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Путин направил приветствие финалистам молодежной медиапремии «Шум»
Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум».
«Эта авторитетная премия объединяет молодых журналистов, корреспондентов, редакторов, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии из разных регионов страны, предоставляет им хорошую возможность обсудить с коллегами и с опытными экспертами насущные профессиональные проблемы и свои творческие работы, обрести единомышленников», – следует из приветствия на сайте Кремля.
«Подчеркну, именно средства массовой информации во многом задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение», – заявил Путин.
Президент добавил, что поэтому крайне важна приверженность принципам журналистской этики, достоверность в освещении ключевых событий и бережное отношение к отечественной истории и культурному наследию.
Глава государства выразил уверенность в том, что церемония пройдет на высоком уровне и даст старт перспективным проектам, а также поздравил нынешних лауреатов с заслуженным успехом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Всероссийская премия «Шум» открыла прием заявок и расширила номинации.
В прошлом году инфодирекцию фестиваля молодежи решили сформировать из лауреатов этого конкурса.