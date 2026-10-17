Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
На юге Ирана произошли взрывы
IRIB: В городе Сирик на юге Ирана прозвучали взрывы
В иранском городе Сирик и в соседнем районе Кухестак были зафиксированы взрывы.
О взрывах в районе Кухестака и в некоторых районах города Сирик на юге Ирана передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.
В настоящее время подробности о причинах и последствиях произошедшего местное телевидение не приводит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе.
В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.