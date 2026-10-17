Провайдеры в Петербурге сообщили о перебоях с интернетом из-за DDoS-атаки

Tекст: Вера Басилая

В Петербурге пользователи независимых операторов связи «П.А.К.Т.» и «еТелеком» столкнулись с перебоями в работе интернета, говорится в сообщении на странице оператора связи «П.А.К.Т.» в соцсети «ВКонтакте».

В компании уточнили, что их серверное оборудование подверглось мощной DDoS-атаке, из-за чего у части абонентов пропал доступ к Сети и перестали работать личные кабинеты.

О технических неполадках также уведомил провайдер «еТелеком». Оба оператора пообещали восстановить штатную работу связи в ближайшее время. По данным сервиса Detector404, максимальное число жалоб в городе было зафиксировано в 15:00 субботы, в настоящее время их количество постепенно снижается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в российском сегменте интернета зафиксировали массовый сбой. В понедельник пользователи сообщили о масштабных неполадках в работе сервисов «Яндекса».