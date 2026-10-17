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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 18:51 • Новости дня

    Провайдеры в Петербурге сообщили о перебоях с интернетом из-за DDoS-атаки

    Tекст: Вера Басилая

    Независимые операторы связи в Петербурге «П.А.К.Т.» и «еТелеком» предупредили своих пользователей о перебоях с доступом в интернет на фоне сильной DDoS-атаки на серверное оборудование.

    В Петербурге пользователи независимых операторов связи «П.А.К.Т.» и «еТелеком» столкнулись с перебоями в работе интернета, говорится в сообщении на странице оператора связи «П.А.К.Т.» в соцсети «ВКонтакте».

    В компании уточнили, что их серверное оборудование подверглось мощной DDoS-атаке, из-за чего у части абонентов пропал доступ к Сети и перестали работать личные кабинеты.

    О технических неполадках также уведомил провайдер «еТелеком». Оба оператора пообещали восстановить штатную работу связи в ближайшее время. По данным сервиса Detector404, максимальное число жалоб в городе было зафиксировано в 15:00 субботы, в настоящее время их количество постепенно снижается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в российском сегменте интернета зафиксировали массовый сбой. В понедельник пользователи сообщили о масштабных неполадках в работе сервисов «Яндекса».

    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

    Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    @ Official SpaceX Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа заявила о непричастности к замедлению работы системы спутникового интернета Starlink на Украине.

    Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

    Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

    В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

    Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    16 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Питерский блогер выдал бабушку за одинокую блокадницу и собрал 600 тыс. рублей

    Блогер Семенов собрал 600 тыс. рублей по схеме с бабушкой-блокадницей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Петербургский блогер Егор Семенов организовал сбор средств на покупку квартиры якобы одинокой 92-летней блокаднице, которая оказалась его бабушкой, сообщили СМИ.

    Петербургский блогер Егор Семенов публиковал трогательные истории о встрече с «одинокой бабушкой Людмилой», которую водил в театры и кафе. Он говорил, что ей негде жить, и собрал около 600 тыс. рублей на покупку квартиры. Однако RT удалось выяснить, что пожилая жительница города на Неве на самом деле его бабушка.

    В районной администрации уточнили, что женщина не одинока и действительно пережила блокаду. Квартира, полученная ею от государства в 70-х годах, была продана в 2019 году, а новая оформлена на двух внуков.

    «Квартира, в которой на данный момент живет моя бабушка, находится в залоге у банка. И ежемесячно я плачу деньги банку и обслуживаю обременения. Если я по какой-то причине перестану платить, банк заберет эту квартиру», – заявлял Семенов, добавив, что его посты были правдивыми. Тем не менее ролики о сборе средств он удалил.

    Адвокат Мария Меренкова отметила, что действия блогера подпадают под статью о мошенничестве. «Это мошенничество. И бабушка, и внучек – это группа лиц по предварительному сговору, которые ввели в заблуждение большое число людей», – сказала она, допустив, что возраст Людмилы может стать смягчающим обстоятельством. В отношении нее, скорее всего, будут проводить комплексную психиатрическую экспертизу, так как, возможно, она вообще не понимала и не осознавала всю тяжесть своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мосгорсуд сократил срок заключения блогеру Аязу Шабутдинову.

    Ранее «Единая Россия» обратилась в СК по факту обмана туристов турагентом-блогером.

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    15 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    В работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг утром сайт и приложения китайской платформы DeepSeek временно перестали работать, сообщили информационные агентства.

    Сбой был зафиксирован после 08.00 по пекинскому времени (03.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на издание Yicai.

    Сервер оставался недоступным к 11.40 по пекинскому времени (06.40 мск). Сервисная поддержка компании устанавливает причину неполадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

    Тогда же пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

    Летом Роскомнадзор сообщил об отсутствии решений ограничить доступ к этой платформе.

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    14 октября 2026, 22:01 • Новости дня
    Зеленский призвал Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский назвал ошибкой решение компании SpaceX об ограничении скорости спутникового интернета Starlink на Украине и попросил бизнесмена Илона Маска восстановить работу сети.

    По словам Зеленского, снижение скорости спутникового интернета для украинской армии стало ошибочным решением руководства компании SpaceX, передает ТАСС.

    «Если вы теряете скорость Starlink, понятно, что происходит. Мы просим включить его», – заявил Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану. Фрагменты беседы опубликованы в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи.

    Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши пригрозил Илону Маску из-за отключения интернета для ВСУ.

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    17 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    The Atlantic: Ограничение работы Starshield сделало ВСУ уязвимыми

    The Atlantic: Ограничения Starshield парализовали перехват дронов на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения работы военной спутниковой связи Starshield продемонстрировали критическую зависимость украинской армии от американских технологий, лишив Киев возможности эффективно применять дроны-перехватчики.

    Ограничения в работе военного варианта спутниковой связи Starshield продемонстрировали зависимость украинской обороны от американских технологий, доступ к которым может быть перекрыт извне, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    Связь начала пропадать в моменты, когда оснащенные терминалами беспилотники и транспорт разгонялись до скорости около 160 км/ч, а иногда и при более медленном движении. Такие сбои осложнили применение дронов-перехватчиков против российских аппаратов. Журнал отмечает, что потеря высокоскоростных каналов передачи данных лишает украинские войска значительной части возможностей по борьбе с беспилотниками.

    Проблемы со Starshield отразились и на способности наносить удары по подвижным целям на расстоянии от 30 до 200 км за линией фронта. Украинский офицер, ранее беседовавший с изданием Politico, охарактеризовал последствия ограничений как сопоставимые с ядерным ударом, отметив, что все военные операции пришлось приостановить.

    Этот эпизод стал предупреждением для союзников Вашингтона о рисках зависимости от чужих военных разработок. Издание подчеркивает, что создание собственных технологий, несмотря на их дороговизну, может оказаться предпочтительнее опоры на США и компанию SpaceX, поскольку одно лишь восстановление соединения не устраняет угрозу повторных отключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

    Дональд Трамп отверг причастность к ограничению доступа украинской армии к спутникам.

    В четверг на Украине заявили о возобновлении работы системы.

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    14 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Зеленский заявил об отключении Starlink и допустил технический сбой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Украинский лидер выразил надежду, что масштабные сбои в работе системы спутниковой связи являются ошибкой или технической проблемой. Об этом он рассказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, передает РИА «Новости».

    «Понимаем, что происходит. Они отключили систему – это их решение. Надеюсь, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема, не знаю», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе Starlink с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю Илону Маску из-за проблем с терминалами для украинской армии.

    На Украине заявили о срыве операций вооруженных сил из-за отключения спутникового интернета.

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    14 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал Зеленского «кровавой марионеткой евроястребов»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо порадовался ситуации с терминалами Starlink, которые стали сбоить при работе в интересах украинских боевиков, и призвал «принудить» Киев к миру.

    Французский политик разместил в соцсети Х новость, которую сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам: «Работа некоторых терминалов Starlink, судя по всему, была ограничена минувшей ночью», и прокомментировал ее.

    «Наконец-то. Нужно принудить к миру! Разоружить «евроястребов» и Зеленского – их кровавую марионетку. Иначе война будет длиться вечно», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Ранее Филиппо указывал на нарастающую отстраненность американского президента Трампа от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за ряда просчетов последнего на политическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи, после чего он призвал Илона Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink.

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети.

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    15 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками

    Эксперт Зыков: Страх перед родителями – главное оружие мошенников против детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков заявил, что злоумышленники активно используют страх ребенка перед взрослыми для вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы.

    Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков объяснил RT причины, по которым телефонные аферисты выбирают своей целью несовершеннолетних. По его словам, злоумышленники давят на эмоции жертв, обещая подарки или запугивая ответственностью.

    «Мошенники отлично знают, на какие эмоции нужно давить. Кому-то можно пообещать бесплатные подарки в компьютерной игре, кому-то предложить легкий заработок, а кого-то запугать уголовной ответственностью или неприятностями у родителей», – рассказал Зыков.

    Специалист отметил, что подобные инциденты не всегда заканчиваются простым хищением денег. Подростков часто пытаются склонить к поджогам и диверсиям под видом компьютерной игры или увлекательного квеста. Задания постепенно усложняются, и ребенок становится участником преступления.

    Ещё один важный момент заключается в том, что мошенники очень часто играют на страхе ребёнка перед собственными родителями, предупредил Зыков. Сначала детей заставляют, например, передать код из смс или отправить геолокацию, и требуют скрыть это от взрослых.

    «В итоге ребёнок боится мошенников, боится родителей, боится наказания и начинает выполнять указания совершенно посторонних людей, искренне полагая, что таким образом спасает себя или своих близких», – заключил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками.

    Ранее ведомство раскрыло две схемы вовлечения подростков в криминал.

    До этого стало известно, что злоумышленники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания.

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    15 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Хакеры получили доступ к реестру физлиц Дании из-за пароля «123456»

    Tекст: Катерина Туманова

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

    По меньшей мере три учетные записи в компании, связанные с крупным нарушением датского реестра физлиц CPR, использовали пароль «123456», включая учетную запись администратора, пишет Copenhagen Post.

    Инцидент затронул информацию о почти 8,8 млн номеров социального страхования, передает издание Politiken.

    Профессор Орхусского университета Йенс Мируп Педерсен назвал подобный подход фатальным.

    «На самом деле никакой защиты нет, это открытая дверь. Пароль типа «123456» – один из первых, который вы решили бы использовать, если бы взяли список самых  распространенных паролей. Мне трудно представить, чтобы система безопасности могла сработать хуже. Проблемы рано или поздно должны были произойти», – отметил эксперт.

    Компания Pays ApS подтвердила, что хакеры получили доступ к CPR именно через её системы.

    «Наша компания подверглась атаке, в результате которой был нарушен наш законный доступ к поиску информации в системе CPR», – сказала управляющий директор компании Софи Лаурсен

    Анонимный хакер сообщил журналистам, что находился в системе 21 день и 17 часов. Продавать похищенную базу злоумышленник не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дании 5 октября произошла утечка личных данных почти 9 млн человек. Хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях.

    Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах.

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    14 октября 2026, 22:13 • Новости дня
    В Max с помощью «Цифрового ID» стало возможно подтверждать личность детей

    С помощью «Цифрового ID» в Max можно подтверждать личность детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство расширило возможности цифрового свидетельства о рождении, предоставив родителям возможность подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью QR-кода в мессенджере Max, сообщили в Минцифры.

    «Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью «Цифрового ID» в Мах. Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций. Использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать», – сообщили в Минцифры.

    Там уточнили, что электронный формат можно применять для покупки проездных документов, оформления льгот на транспорт и обращения за медицинской помощью. Кроме того, сервис пригодится при визитах в многофункциональные центры.

    Цифровой профиль ребенка позволит посещать музеи, спортивные и культурные мероприятия.

    Электронная версия документа хранится в специальном разделе сервиса цифровой идентификации мессенджера Max. Для подтверждения данных родителю достаточно продемонстрировать сгенерированный QR-код.

    Ранее аналогичная технология успешно заработала при заселении семей в гостиницы, к платформе уже подключились более 3 тыс. отелей по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал появление «зеленой кнопки» на «Госуслугах». Max начал предупреждать пользователей об опасных ссылках. Отели в 70 регионах России начали заселять туристов через Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Bloomberg: Сикорский уличил Маска в политических играх со Starlink

    Польша потребовала от Маска объяснений по поводу ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава польского МИД Радослав Сикорский раскритиковал Илона Маска из-за неожиданного ограничения работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Министр иностранных дел Польши раскритиковал Илона Маска после того, как украинские подразделения сообщили о введении новых ограничений в работе спутниковой интернет-системы Starlink компании SpaceX, передает Bloomberg.

    «Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова играешь в политику своими продуктами? Мы, ваши европейские клиенты, следим за вами», – написал Сикорский в соцсети Х.

    Ранее в среду военный советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что компания SpaceX Илона Маска ввела ограничения на использование терминалов Starlink украинскими военными.

    Сикорский и Маск уже не раз вступали в споры по поводу использования спутниковой системы, ставшей критически важной для связи украинских войск на поле боя, в качестве политического инструмента. Польша оплачивает часть расходов на доступ Украины к системе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink. Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink.

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    15 октября 2026, 01:30 • Новости дня
    Трамп назвал «отбросами» сливающих данные хакеров и призвал их казнить

    Трамп назвал «отбросами» сливающих данные и призвал их казнить

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду на предвыборном митинге в Аризоне президент США Дональд Трамп допустил, что тех, кто сливает информацию, следует расстрелять, очевидно, имея в виду утечки, связанные с авиаударами США по иранским ядерным объектам.

    «Кто-то слил информацию, какой-то мерзавец. Его нужно посадить в тюрьму и расстрелять. Он должен провести остаток своей жизни в тюрьме», – цитирует Трампа The Hill на митинге в Буллхед-Сити, штат Аризона.

    «Они слили информацию о том, что мы вылетаем из Миссури в 12:07, и это было в The New York Times и CNN. Они слили время нашего вылета и время нашего прибытия», – сказал он, отметив, что рейд пришлось отложить на два дня.

    Трамп, очевидно, имел в виду операцию «Полуночный молот», которая состоялась в июне 2025 года, поясняет The Hill.

    «По моему мнению, тех, кто сливает информацию, следует расстреливать. Раньше мы расстреливали таких людей. Когда они сливают информацию о том, когда вы собираетесь атаковать страну, причина атаки на самом деле заключается в обороне, потому что вы не хотите, чтобы у них было оружие, способное взорвать миллионы людей одним выстрелом», – продолжил Трамп.

    Президент США сравнил журналистов, освещающих его деятельность, с теми, кто сливает информацию, заявив, что они «почти так же плохи, как и те, кто это делает».

    «Они сливают ложную информацию. Это делает их источниками утечек. Часто [они распространяют информацию] без указания источника. Думаю, они часто выдумывают свои источники», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель летом обсудил с чиновниками Белого дома инцидент с утечкой секретной информации, тогда как авторы статьи об уязвимостях президентского борта получили повестки в суд.

    Военных США на Ближнем Востоке обещали лишить мобильных телефонов во избежание утечек военный данных.

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    16 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана под видом «Яндекса»

    Мошенники шлют фишинговые письма от имени «Яндекса»

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники используют недавние сбои в работе сервисов «Яндекса» для рассылки вредоносных писем с предложением установить приложения для спасения личных данных, сообщил эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава.

    По его словам, аферисты маскируются под техподдержку «Яндекса» и предлагают пользователям скачать специальную утилиту для якобы сохранения информации.

    «Мошенники моментально рассылают фишинговые письма и ссылки с предложениями срочно подтвердить профиль или скачать утилиту для спасения данных», – рассказал специалист РИА «Новости».

    Он отметил, что активность злоумышленников возросла после недавних сбоев в работе центров обработки данных компании.

    Эксперт порекомендовал не торопиться с переустановкой операционной системы или удалением программ во время технических сбоев. Важные документы, включая паспорта и договоры, он советует хранить в зашифрованном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зксперт раскрыл неочевидные признаки телефонных мошенников. Банк России описал уловки телефонных мошенников против пенсионеров.

    Эксперт Зыков раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками.


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    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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