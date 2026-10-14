Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке
WSJ: Мировые цены на нефть выросли после атак на танкеры в Ормузском проливе
Стоимость нефти на мировых рынках начала расти из-за опасений трейдеров по поводу стабильности поставок после сообщений об ударах по танкерам и атаке на объект саудовской компании Saudi Aramco.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2%, достигнув 105,92 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.
Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в декабре также прибавили 0,2% и составили 93,39 доллара за баррель. Повышение цен стало реакцией на сообщения о нападении на здание саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, а также на новые удары по танкерам в районе Ормузского пролива.
Рост котировок в среду последовал за смешанной торговой сессией во вторник, когда цены на нефть марки Brent снизились, а фьючерсы на американскую нефть, напротив, продемонстрировали незначительный рост.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США. Во вторник танкер подвергся атаке в этом же регионе. В воскресенье хуситы заявили об ударах по нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции в Саудовской Аравии.