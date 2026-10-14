Мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке

WSJ: Мировые цены на нефть выросли после атак на танкеры в Ормузском проливе

Tекст: Игорь Иножарский

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2%, достигнув 105,92 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в декабре также прибавили 0,2% и составили 93,39 доллара за баррель. Повышение цен стало реакцией на сообщения о нападении на здание саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, а также на новые удары по танкерам в районе Ормузского пролива.

Рост котировок в среду последовал за смешанной торговой сессией во вторник, когда цены на нефть марки Brent снизились, а фьючерсы на американскую нефть, напротив, продемонстрировали незначительный рост.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США. Во вторник танкер подвергся атаке в этом же регионе. В воскресенье хуситы заявили об ударах по нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции в Саудовской Аравии.