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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 18:59 • Новости дня

    Глава ЦБ Китая назвал торговые трения тормозом развития мировой экономики

    Глава Народного банка Китая призвал противостоять протекционизму

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на заседании Международного валютно-финансового комитета МВФ в Бангкоке заявил, что развитие мировой экономики тормозят растущий протекционизм и торговые трения.

    Руководитель китайского Центробанка выступил с предупреждением о негативном влиянии торговых барьеров на глобальный рост, передает РИА «Новости».

    «Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания», – заявил Пань Гуншэн.

    Глава финансового регулятора отметил необходимость усиления координации политик между странами. По его словам, государствам следует снизить уровень неопределенности для бизнеса, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и противостоять любым проявлениям протекционизма.

    Пань Гуншэн также указал, что Пекин готов продолжать углублять сотрудничество с Международным валютным фондом ради совместной защиты глобальной экономической и финансовой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от искусственного интеллекта.

    В пятницу фонд предупредил об угрозе рецессии в Европе.

    В прошлом месяце агентство Bloomberg отметило сближение Индии и Китая на фоне торговой войны.

    16 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае

    Пекин пригласил пресс-секретаря Белого дома в Китай после критики туалетов

    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    @ Samuel Corum/Pool/CNP, Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин пригласила нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию чаще приезжать в страну в ответ на ее высказывание об отсутствии там нормальных туалетов.

    Официальный представитель китайского дипломатического ведомства прокомментировала слова американской коллеги, что в азиатском государстве нет нормальных туалетов, передает РИА «Новости».

    «Приглашаем при возможности почаще посещать Китай», – заявила Мао Нин.

    Ранее Кэти Закария, которая некоторое время жила в Китае, рассказала в интервью, что по возвращении в Соединенные Штаты в 2013 году сомневалась в перспективах развития КНР из-за того, что «у них даже нормальных туалетов нет».

    Закария сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, покинувшую должность в августе ради семьи. Отмечается, что первый брифинг новой представительницы американской администрации во вторник продлился всего 14 минут, тогда как ее предшественница обычно выступала около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новый пресс-секретарь президента США заявила об отсутствии в Китае нормальных туалетов.

    Она заступила на свой пост через шесть дней после получения соответствующего предложения.

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    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

    Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российско-китайские проекты на Курилах могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные инициативы и даже взаимодействие в военной сфере. Япония расценит расширение подобной деятельности как свое поражение, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Токио выразил возмущение визитом бизнесменов из КНР на Итуруп.

    «Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

    При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

    Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

    Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

    «Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

    Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

    «Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

    Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

    «Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

    Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

    Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

    Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией

    Си Цзиньпин призвал «вырвать больные деревья» при борьбе с коррупцией

    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией
    @ XINHUA/Ding Haitao/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости вырвать с корнем или срубить все «больные деревья» в рамках бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

    Китайский лидер выступил с рядом резких предупреждений в адрес правящей Коммунистической партии в преддверии крупного партийного съезда, пишет South China Morning Post.

    Фрагменты январской речи главы государства на пятом пленуме Центральной комиссии по проверке дисциплины опубликовал ведущий партийный журнал «Цюши».

    «Борьба с коррупцией – это главная битва, которую мы не можем позволить себе проиграть и не должны проигрывать никогда. Мы не можем остановиться ни на мгновение или отступить хотя бы на полшага... [Мы должны] вырывать с корнем или рубить «больные деревья» там, где это необходимо», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МИД России допустили встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. В августе председатель КНР сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений. В июле он заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии.

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    15 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    В работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг утром сайт и приложения китайской платформы DeepSeek временно перестали работать, сообщили информационные агентства.

    Сбой был зафиксирован после 08.00 по пекинскому времени (03.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на издание Yicai.

    Сервер оставался недоступным к 11.40 по пекинскому времени (06.40 мск). Сервисная поддержка компании устанавливает причину неполадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

    Тогда же пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

    Летом Роскомнадзор сообщил об отсутствии решений ограничить доступ к этой платформе.

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    15 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    @ Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин и Пхеньян официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян, стремясь оживить двустороннюю торговлю после многолетних ограничений, сообщает Reuters.

    Китай и Северная Корея официально открыли свой самый значимый сухопутный пограничный переход, пишет Reuters. Трехкилометровый вантовый мост соединяет китайский город Даньдун с территорией КНДР.

    Строительство объекта завершилось еще в 2014 году, однако он не использовался из-за того, что северокорейская сторона не достроила подъездные пути и таможенный комплекс на своей территории.

    «Двусторонние отношения вступают в новую фазу, открывая новую главу», – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в видеообращении по случаю открытия.

    По его словам, пограничный переход будет активно способствовать торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

    С ответным видеообращением также выступил премьер КНДР Пак Тэ Сон. Ожидается, что новый маршрут поможет Пхеньяну импортировать тяжелое оборудование, сырье и энергоносители, необходимые для развития инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай выразил поддержку социалистическому курсу лидера КНДР Ким Чен Ына.

    В среду страны объявили об открытии нового пограничного моста.

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    14 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Глава МИД КНР Ван И поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин приветствует предстоящую встречу председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    «В следующем месяце в китайском Шэньчжэне пройдет очередная неофициальная встреча лидеров АТЭС. Мы приветствуем диалог с президентом Путиным», – заявил Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку, передает ТАСС.

    Китайский министр напомнил, что лидеры двух стран уже встречались в мае во время визита российского президента в Пекин, а также в августе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

    На прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    В начале месяца российский лидер допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

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    14 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    Пекин выразил уверенность в успешном преодолении Россией вызовов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Китая уверены, что новый созыв Госдумы придаст мощный импульс развитию России в преодолении вызовов, заявил глава МИД КНР Ван И.

    Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку заявил об уверенности Пекина в том, что новый созыв Госдумы придаст мощный импульс развитию РФ, передает ТАСС.

    «Убеждены, что новый созыв Госдумы обязательно придаст мощный импульс развитию страны в преодолении вызовов и проблем на этом пути», – заявил Ван И.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    Он заявил о стабилизирующей роли связки России и Китая.

    Министр анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

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    14 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Лавров и Ван И договорились укрепить координацию в ООН

    МИД: Лавров и Ван И договорились укрепить координацию России и Китая в ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах в Баку подчеркнули важность укрепления стратегической координации двух стран на международной арене.

    Министры провели углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и обсудили дальнейшее развитие этой площадки, говорится на сайте МИД России.

    «Подчеркнута важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних форматах», – заявили в российском дипведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    Он анонсировал визит российского лидера в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

    Министр также заявил о стабилизирующей роли связки Москвы и Пекина.

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    16 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Полиция Китая предупредила граждан об опасности браков с иностранками

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Китая в уезде Синьтянь (провинция Хунань) выпустила предупреждение для граждан о рисках международных браков, отметив опасность обмана со стороны иностранных невест.

    В предупреждении полиции говорится о необходимости защиты законных прав граждан, сохранения семейной гармонии и общественной стабильности. Согласно сообщению, браки, заключаемые при условии «выкупа за невесту», без долгого знакомства и эмоциональной привязанности, а также через нелегальных посредников, несут множество рисков, передает РИА «Новости».

    Полиция предупредила, что иностранки могут использовать поддельные документы, скрывать семейное положение и исчезать после получения денег. «После заключения брака женщина может продолжать требовать от мужчины и его семьи крупные суммы под различными предлогами: на помощь родственникам, инвестиции, лечение и другие нужды», – добавили в ведомстве.

    Власти призвали граждан убедиться, что их иностранный супруг или супруга оформят все необходимые документы для въезда и пребывания в Китае, а также напомнили о языковом барьере и трудностях социальной адаптации, которые могут негативно сказаться на отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на Урале правоохранительные органы пресекли деятельность брачных аферистов, похищавших выплаты военных.

    В прошлом году в Москве суд вынес приговор брачному аферисту.

    Весной 2025 года в Татарстане полицейские задержали мужчину за хищение 44 млн рублей у женщин под предлогом создания семьи.

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    16 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Гонконг открыл первый экспериментальный центр робототехники и ИИ

    SCMP: В Гонконге открылся первый центр испытаний робототехники и ИИ

    Гонконгский совет по вопросам производительности запустил первый в мегаполисе испытательный комплекс для разработчиков воплощенного искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

    Гонконг рассчитывает занять значимое место в глобальном буме робототехники, создав площадку для тестирования новейших разработок, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Новый комплекс предлагает условия, имитирующие реальную среду, где компании могут оптимизировать свои продукты перед выходом на мировой рынок. В проекте принимают участие семь технологических предприятий из материкового Китая и самого Гонконга, среди которых лидеры отрасли Unitree Robotics и Galbot.

    «Гуманоидная робототехника и воплощенный искусственный интеллект – это ключевые направления новой волны технологических инноваций. Они обладают огромным потенциалом для трансформации промышленных процессов и формирования новых качественных производительных сил», – заявил глава гонконгского ведомства по инновациям, технологии и промышленности Сунь Дун.

    Запуск площадки состоялся на фоне международной выставки Hong Kong Electronics Fair. В экспозиции представлены более 120 машин различных видов и размеров, включая роботов-гуманоидов от китайских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце США и Китай договорились о диалоге по развитию этой технологии.

    Летом Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

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    16 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину

    SCMP: В Китае разработали бронемашину для выполнения задач под водой

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из КНР ведут разработку новой бронированной машины, которая сможет выполнять боевые задачи на глубине до 50 метров в течение двух часов за счет использования сменных модулей.

    Китайские специалисты создают гетерогенную технику, которая призвана превзойти традиционные боевые машины благодаря возможности за секунды менять функциональные модули. Это позволит бронетехнике выполнять задачи на суше, в воде, в воздухе и в условиях радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Ученые из Inner Mongolia First Machinery Group и Пекинского технологического университета уже приблизились к стадии практического применения аппарата и его испытаний в условиях, ориентированных на реальные боевые задачи.

    Один из предлагаемых модулей позволит машине работать на глубине до 50 метров на протяжении двух часов. Переход между различными режимами эксплуатации будет занимать всего 12 минут, однако работоспособность техники под водой пока не была подтверждена испытаниями. По мнению разработчиков, в ближайшие десятилетия такие решения станут востребованы в мире по мере развития боевых операций в нескольких средах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации вооруженных сил страны.

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    15 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Китай выразил поддержку социалистическому курсу Ким Чен Ына

    Синьхуа: Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о поддержке курса Ким Чен Ына

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе церемонии открытия нового моста через реку Ялуцзян заявил, что Пекин твердо поддерживает социалистический курс КНДР под руководством Ким Чен Ына.

    Официальная церемония открытия нового моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР состоялась в четверг. Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил на мероприятии с видеообращением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Xinhua.

    «Твердая поддержка руководства генерального секретаря Ким Чен Ына в деле построения социализма в КНДР, а также решимость защищать общие интересы обеих сторон и поддерживать благоприятную стратегическую обстановку неизменны», – заявил Ли Цян.

    Он также привел слова председателя КНР Си Цзиньпина, что Пекин придает большое значение традиционной дружбе между двумя странами. По словам Ли Цяна, новый мост будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества и укрепит связи между народами.

    На церемонии с видеообращением также выступил премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Китай и КНДР объявили об открытии нового моста.

    До этого Центральное телеграфное агентство Кореи анонсировало государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян.

    Между тем Белый дом заявил об общей для США и Китая цели денуклеаризации КНДР.

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    16 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    МИД Китая назвал нереалистичным требование США о ядерном разоружении

    В Пекине сочли нереалистичным призыв США к ядерному разоружению Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала необоснованным и нереалистичным требование президента США Дональда Трампа к Пекину присоединиться к переговорам о ядерном разоружении.

    Пекин отказался участвовать в предложенных Вашингтоном переговорах по контролю над вооружениями, передает ТАСС.

    «На текущем этапе требование к Китаю принять участие в так называемых переговорах о ядерном разоружении является несправедливым, необоснованным и нереалистичным», – подчеркнула Мао Нин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Китай выступили за режим нераспространения ядерного оружия.

    В апреле США передали Москве и Пекину предложения по контролю над арсеналами.

    В феврале Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерные вооружения.

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    15 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов

    Пэнпай: В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае набирает популярность профессия тренера роботов: люди получают деньги за то, что демонстрируют машинам выполнение повседневных задач, чтобы обучить модели искусственного интеллекта.

    В Китае развивается необычный рынок труда: люди получают деньги за обучение роботов выполнению повседневных задач, таких как складывание белья или упаковка коробок, пишет «Пэнпай».

    Для обучения моделей искусственного интеллекта требуются реальные примеры человеческих движений, а не просто написание кода. В связи со стремительным развитием робототехники в стране профессия «тренера роботов» становится все более востребованной, передает РИА «Новости».

    Люди надевают VR-гарнитуры, работают с контроллерами или записывают свои действия на камеру. Работа монотонная: одно действие необходимо повторять десятки и сотни раз. Некоторые собирают данные дома, зарабатывая около 5 тыс. юаней (около 744 долларов) в месяц.

    В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре 2026 года в Пекине начал работу «детский сад» для роботов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США и Китай договорились о диалоге по развитию искусственного интеллекта.

    В августе в Китае оценили шансы реалистичных роботов заменить любовных партнеров.

    В июле власти США запретили ввоз китайских роботов из-за угрозы шпионажа.

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    16 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу

    Пекин потребовал от Израиля прекратить создание поселений на Западном берегу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом призвал прекратить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан.

    Глава МИД Китая Ван И на встрече с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Азербайджане заявил о необходимости остановить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан, передает Al Jazeera со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

    «Палестинский вопрос – величайшая историческая несправедливость этого столетия», – подчеркнул Ван И.

    Китайский министр добавил, что правильным путем решения проблемы является план создания двух государств. Кроме того, он назвал приоритетом полное открытие доступа в сектор Газа для предотвращения распространения гуманитарной катастрофы.

    Ван И также выразил готовность Пекина работать с международным сообществом, чтобы побудить все стороны конфликта вернуться к диалогу и искать пути политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа. В прошлом месяце Китай заявил о готовности содействовать безопасности морских путей на Ближнем Востоке. Весной СМИ сообщали, что Иран купил спутник у Китая для ударов по американским базам.

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