Румынские истребители сбили два беспилотника над Черным морем

Минобороны: Истребители Румынии сбили два беспилотника над Черным морем

Tекст: Вера Басилая

Минобороны Румынии заявило, что истребители Военно-воздушных сил Румынии сбили два беспилотника в национальном воздушном пространстве. Происхождение аппаратов не уточняется, передает ТАСС.

Радары зафиксировали группу летевших на юго-запад целей примерно в 120 км восточнее острова Змеиный. После этого в 17:43 по местному времени с 86-й авиабазы в Борче в небо поднялись два румынских истребителя F-16, которые находились на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО.

В военном ведомстве добавили, что первую цель перехватили в 18:01, а вторую – в 18:05. Оба дрона были уничтожены над территориальными водами Румынии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Румыния дважды поднимала истребители из-за воздушных целей.

В начале месяца ВВС страны задействовали испанские F-16 из-за беспилотников на границе.

Дрон НАТО во второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.