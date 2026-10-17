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Румынские истребители сбили два беспилотника над Черным морем
Минобороны: Истребители Румынии сбили два беспилотника над Черным морем
Два беспилотных летательных аппарата были сбиты истребителями ВВС Румынии в национальном воздушном пространстве над Черным морем, сообщает Минобороны Румынии.
Минобороны Румынии заявило, что истребители Военно-воздушных сил Румынии сбили два беспилотника в национальном воздушном пространстве. Происхождение аппаратов не уточняется, передает ТАСС.
Радары зафиксировали группу летевших на юго-запад целей примерно в 120 км восточнее острова Змеиный. После этого в 17:43 по местному времени с 86-й авиабазы в Борче в небо поднялись два румынских истребителя F-16, которые находились на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО.
В военном ведомстве добавили, что первую цель перехватили в 18:01, а вторую – в 18:05. Оба дрона были уничтожены над территориальными водами Румынии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Румыния дважды поднимала истребители из-за воздушных целей.
В начале месяца ВВС страны задействовали испанские F-16 из-за беспилотников на границе.
Дрон НАТО во второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.