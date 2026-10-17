Ученые выявили взрывной рост частоты употребления слова «скуф»

Профессор Козловская: Частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз

Tекст: Вера Басилая

«За последние годы частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз: со 139 упоминаний в 2022 году до 3132 в 2026-м. Мы наблюдаем взрывной рост частоты употребления. Это классический признак ключевого слова текущего момента», – цитирует Козловскую РИА «Новости».

Она добавила, что еще в 2021 году слово «скуф» считалось сленговым оскорблением. Однако спустя три года оно преодолело статус речевого неологизма и превратилось в самостоятельный лингвокультурный типаж.

Ученые насчитали 15 производных слов, среди которых «дескуфизация», «скуфандр», «оскуфение» и «соскуфиться». По словам профессора, типаж стал более универсальным и теперь так называют не только мужчин, но и женщин.

Филолог подчеркнула, что процесс оформления значения слова еще не завершен. Тем не менее оно уже активно используется в художественных текстах, в том числе в книгах, вышедших в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом стало известно о разработке кулинарного словаря русского языка. В мае власти анонсировали расширение перечня словарей русского языка. В феврале выражение «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года».