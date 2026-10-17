Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Ученые выявили взрывной рост частоты употребления слова «скуф»
Профессор Козловская: Частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз
Профессор РГПУ имени А. И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская заявила, что частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз и стала классическим признаком ключевого слова текущего момента.
«За последние годы частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз: со 139 упоминаний в 2022 году до 3132 в 2026-м. Мы наблюдаем взрывной рост частоты употребления. Это классический признак ключевого слова текущего момента», – цитирует Козловскую РИА «Новости».
Она добавила, что еще в 2021 году слово «скуф» считалось сленговым оскорблением. Однако спустя три года оно преодолело статус речевого неологизма и превратилось в самостоятельный лингвокультурный типаж.
Ученые насчитали 15 производных слов, среди которых «дескуфизация», «скуфандр», «оскуфение» и «соскуфиться». По словам профессора, типаж стал более универсальным и теперь так называют не только мужчин, но и женщин.
Филолог подчеркнула, что процесс оформления значения слова еще не завершен. Тем не менее оно уже активно используется в художественных текстах, в том числе в книгах, вышедших в 2025 году.
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