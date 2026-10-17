Стоимость аренды жилья на западе Украины взлетела из-за бегства киевлян

Аренда квартир на западе Украины подорожала на 80% из-за переселенцев из Киева

Tекст: Мария Иванова

На фоне ожидаемых проблем с энергоснабжением жители Украины массово покидают центральные регионы, что привело к росту цен на съемное жилье на западе страны на 44–80%, передает РИА «Новости» со ссылкой на агрегатор недвижимости «ЛУН».

Наиболее существенный скачок цен зафиксирован в Тернопольской области, где стоимость аренды за год выросла на 80% и достигла 18 тыс. гривен в месяц (примерно 33,5 тыс. рублей). В Ивано-Франковской области жилье подорожало на 44%, составив в среднем 22,5 тыс. гривен (42 тыс. рублей). Во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Волынской областях цены поднялись на 23–44%.

В то же время в Киеве и Сумской области цены на аренду упали на 6% и 8% соответственно. Как сообщило украинское издание Insider.ua, киевляне активно уезжают из города из-за угрозы остаться без света.

По словам руководителя столичного агентства недвижимости Андрея Романова, рынок жилья в Киеве обвалился, а количество сделок сократилось на треть.

В начале сентября депутат Верховной рады Соломия Бобровская призывала сограждан уезжать из столицы и закупать дрова. Как прогнозировало издание «Экономическая правда», предстоящей зимой отключения электричества на Украине могут длиться до 20 часов в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в украинской столице ввели аварийные отключения света из-за повреждения энергообъекта.

В четверг в Киеве полностью утратили возможность вырабатывать электроэнергию три теплоэлектроцентрали.

В начале месяца жители начали массово покидать город из-за транспортного коллапса.