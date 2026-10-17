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В Брюсселе начались столкновения между антифашистами и полицией
В Брюсселе произошли столкновения протестующих с полицией
В Брюсселе молодые антифашисты вступили в столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
Столкновения произошли в районе Южного вокзала бельгийской столицы, куда направились участники акции, ранее собравшиеся возле Центрального вокзала, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BX1.
В демонстрации участвовали преимущественно антифашистские активисты, пишет The Brussels Times. Часть протестующих использовала строительные заграждения для продвижения в сторону полиции, после чего в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водомет, оттеснив демонстрантов в сторону Южного вокзала.
Массовое скопление молодежи в центре города и антифашистские лозунги участников акции подтверждает также брюссельское издание BRUZZ.
Из-за демонстраций оказалось нарушено движение трех трамвайных и пяти автобусных маршрутов. Официальных данных о пострадавших и задержанных пока не приводилось.
В последние недели в Бельгии проходят акции протеста против сокращения государственных расходов, в том числе в сфере образования. Ранее отдельные выступления в Брюсселе также сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.
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