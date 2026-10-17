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Военная контрразведка Германии заблокировала наем имамов в бундесвер
Welt: Жесткие проверки спецслужб сорвали наем имамов в бундесвер
Попытки Министерства обороны ФРГ привлечь мусульманских священнослужителей к работе с военнослужащими остановились из-за проверок военной контрразведки, пишут немецкие СМИ.
Министр обороны Германии Борис Писториус запустил пилотный проект по религиозной поддержке около 3 тыс. мусульман в бундесвере. Однако процесс приема имамов затянулся из-за службы военной контрразведки (MAD), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Welt.
«После многолетних дискуссий бундесвер теперь намерен нанимать мусульманских духовных служителей для оказания религиозной поддержки своим солдатам. Заявки поступают, но имамов пока нет. Это связано также с военной контрразведкой», – отмечает издание.
Спецслужба проверяет кандидатов на возможные связи с экстремистами и риски безопасности. В Минобороны ФРГ подтвердили получение заявок от имамов, но никто из них пока не нанят. Имамы, в случае их утверждения, смогут работать только в Германии, оставляя без религиозной поддержки мусульманских солдат в зарубежных миссиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший президент Германии Кристиан Вульф признал ислам неотъемлемой частью страны.
Тогда лидер ХДС Фридрих Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ.