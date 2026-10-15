Крупнейший аэропорт Германии столкнулся с угрозой дефицита авиатоплива

Bild: Аэропорт Франкфурта столкнулся с угрозой дефицита авиатоплива

Tекст: Мария Иванова

Нехватка топлива в немецкой воздушной гавани вызвана одновременным снижением пропускной способности трубопроводов и невозможностью доставки керосина речными танкерами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

«В настоящее время снабжение топливом в аэропорту Франкфурта ограничено. Причиной этому является одновременное стечение нескольких факторов: низкий уровень воды в Рейне препятствует доставке речными танкерами, кроме того, существуют ограничения по пропускной способности снабжающего трубопровода во Франкфурт», – говорится во внутренней инструкции авиакомпании Lufthansa для пилотов.

Руководство перевозчика обязало сотрудников заправлять самолеты в других аэропортах, чтобы снизить закупки топлива во Франкфурте. Представители Lufthansa подтвердили введение ограничений, но заверили, что принимаемые меры позволят сохранить стабильный график полетов без отмены рейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из-за обмеления Рейна в ФРГ снизили мощность трех угольных электростанций.

Летом катастрофическое обмеление реки парализовало речное судоходство в Германии. Падение уровня воды взвинтило цены на топливо в стране.