Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
ЦТАК: Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом
Китайский лидер отправится в Пхеньян 8 и 9 июня по личному приглашению руководителя КНДР Ким Чен Ына, сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и лидер Китайской Народной Республики совершит государственный визит в Корейскую Народную Республику с 8 по 9 июня по приглашению товарища Ким Чен Ына, генерального секретаря Трудовой партии Кореи и председателя Государственного комитета по делам Корейской Народной Республики», – сказано в сообщении.