МИД КНДР рассказал о перспективах сближения с Китаем

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, который стал первым за последние шесть лет, создал уникальную возможность для укрепления двусторонних отношений между странами, передает РИА «Новости».

Пак Мен Хо отметил, что личная встреча Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином стала важным шагом к развитию стратегического взаимодействия и углублению политического доверия между двумя странами.

Ким Чен Ын посетил Китай в начале сентября, приняв участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Третьего сентября он вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественном приёме. Помимо этого, 3 и 4 сентября прошли двусторонние переговоры Ким Чен Ына с Путиным и председателем КНР.

Пак Мен Хо подчеркнул, что визит Ким Чен Ына и его встречи с китайским руководством продемонстрировали миру глубину и прочность отношений между Пхеньяном и Пекином. Он заявил: «Независимо от изменений в международной обстановке, позиция корейской стороны по постоянному углублению отношений между Северной Кореей и Китаем остаётся неизменной». Представитель КНДР добавил, что страна готова совместно работать с Китаем, чтобы укреплять обмены на всех уровнях, расширять сотрудничество в различных областях и выводить отношения на новый уровень.

В свою очередь, посол КНР в Пхеньяне Ван Яцзюнь подтвердил готовность Китая развивать сотрудничество с КНДР. Он заверил, что Пекин намерен последовательно реализовывать договорённости лидеров, укреплять стратегическое взаимодействие и тесные контакты, а также содействовать новому развитию двусторонних отношений.

