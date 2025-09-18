Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.2 комментария
МИД КНДР рассказал о перспективах сближения с Китаем
Первая за шесть лет встреча Ким Чен Ына с Си Цзиньпином в Пекине подтвердила стремление КНДР и Китая укреплять стратегическое партнерство и политическое доверие, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо на встрече с послом Китая в Пхеньяне Ван Яцзюнем.
По его словам, визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, который стал первым за последние шесть лет, создал уникальную возможность для укрепления двусторонних отношений между странами, передает РИА «Новости».
Пак Мен Хо отметил, что личная встреча Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином стала важным шагом к развитию стратегического взаимодействия и углублению политического доверия между двумя странами.
Ким Чен Ын посетил Китай в начале сентября, приняв участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Третьего сентября он вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественном приёме. Помимо этого, 3 и 4 сентября прошли двусторонние переговоры Ким Чен Ына с Путиным и председателем КНР.
Пак Мен Хо подчеркнул, что визит Ким Чен Ына и его встречи с китайским руководством продемонстрировали миру глубину и прочность отношений между Пхеньяном и Пекином. Он заявил: «Независимо от изменений в международной обстановке, позиция корейской стороны по постоянному углублению отношений между Северной Кореей и Китаем остаётся неизменной». Представитель КНДР добавил, что страна готова совместно работать с Китаем, чтобы укреплять обмены на всех уровнях, расширять сотрудничество в различных областях и выводить отношения на новый уровень.
В свою очередь, посол КНР в Пхеньяне Ван Яцзюнь подтвердил готовность Китая развивать сотрудничество с КНДР. Он заверил, что Пекин намерен последовательно реализовывать договорённости лидеров, укреплять стратегическое взаимодействие и тесные контакты, а также содействовать новому развитию двусторонних отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын планируют обсудить двусторонние отношения на переговорах в Пекине. Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР якобы готовят заговор против США.