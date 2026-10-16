МВФ предупредил об угрозе рецессии в Европе даже после небольших потрясений

МВФ: Даже небольшие потрясения угрожают ввергнуть экономику Европы в рецессию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экономика Европы может оказаться в рецессии даже вследствие небольших потрясений. Об этом говорится в очередном докладе европейского департамента МВФ, посвященном перспективам экономического развития региона, отмечает ТАСС.

«Тем не менее даже после того, как предложение энергоносителей в конечном счете нормализуется, структурные слабости Европы будут в среднесрочной перспективе сдерживать рост [ее экономики]. Потенциал медленного роста делает Европу менее стойкой, так что последствия даже небольших потрясений могут усиливаться и угрожать рецессией», – заявили авторы отчета.

В фонде считают, что корнем проблемы Европы является слабая производительность труда из-за отсутствия инноваций. Эксперты также отметили, что четверти европейских стран потребуется провести бюджетную консолидацию в объеме более 5% ВВП для обеспечения устойчивости госдолга.

Кроме того, аналитики МВФ ожидают, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в 2026 году потребуется повысить ключевые ставки не менее одного раза из-за инфляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой. Во вторник фонд заявил о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики.

Ранее МВФ сообщал о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.