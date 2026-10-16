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МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление.
Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление, передает ТАСС.
В докладе организации отмечается, что стоимость голубого топлива остается существенно выше уровня, наблюдавшегося до конфликта США и Ирана, однако не достигает пиковых значений, зафиксированных после начала спецоперации на Украине.
Аналитики подчеркнули, что ситуация осложняется климатическим фактором. Недавние рекордные температуры и дефицит осадков уже ударили по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации, при этом эксперты прогнозируют дальнейшие экстремальные погодные явления в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.
Биржевые цены на этот энергоноситель опустились ниже тысячи долларов.
В прошлом месяце в Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в регионе.