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Брачного афериста приговорили в Москве
Брачный аферист в Москве получил 11 лет тюрьмы за мошенничество на 50 млн рублей
Надиру Абулову, разыскиваемому брачному аферисту, заочно назначено 11 лет лишения свободы за хищение более 50 млн рублей у десяти женщин.
Суд признал Абулова виновным по десяти эпизодам мошенничества, совершенным с 2019 по 2022 годы. Он действовал на сайтах знакомств, представляясь состоятельным мужчиной, и выманивал у женщин крупные суммы, обещая совместную жизнь и семейный бизнес, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.
В мошеннической схеме участвовала его дочь Диана Дабсон. Она поддерживала образ, созданный отцом, и помогала жертвам оформлять кредиты, а также использовала свои терминалы оплаты для имитации деловой активности. Потерпевшие отдавали Абулову свои накопления, брали кредиты и покупали ему технику.
Общий ущерб составил более 50 млн рублей, жертвами стали десять женщин. Сейчас Абулов находится в розыске, мера пресечения ему выбрана заочно – заключение под стражу. Диана Дабсон уже осуждена к реальному лишению свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане задержали брачного афериста, который похитил у женщин 44 млн рублей. А брачный аферист из Африки, представляясь иностранным военным, пилотом и волонтером международной организации, обманул трех россиянок на 1,8 млн рублей.