Обманувшего россиянок на 1,8 млн рублей брачного афериста из Африки отдали под суд

Брачный аферист из Африки, представляясь иностранным военным, пилотом и волонтером международной организации, обманул трех россиянок на 1,8 млн рублей, он задержан, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в 2021 году в Подмосковье гражданин одного из государств Западной Африки начал знакомиться в социальной сети с жительницами различных регионов России, представлялся иностранным военным, пилотом или волонтером международной гуманитарной организации под вымышленными именами и отправлял собеседницам чужие фотографии, выдавая их за свои, передает РИА «Новости».

Иностранец предлагал женщинам создать семью и уверял «возлюбленных», что отправил им дорогие подарки, которые, однако, нельзя было получить, не оплатив «пошлину» на таможне.

По словам Ирины Волк, ему поверили три женщины – жительницы Севастополя, Калининграда и Челябинской области. Они перевели ему деньги, которые он присвоил, и никакие подарки не отправил

«Общий материальный ущерб от его действий превысил 1,8 млн рублей», – заявила представитель МВД России.

Полицейские Севастополя вместе с коллегами из Росгвардии задержали мужчину летом прошлого года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. Из ущерба в 1,8 млн рублей 1,3 млн удалось возместить. Дело с утвержденным обвинительным заключением предали в суд в Севастополе.

Ранее брачный аферист из Франции был арестован в Великом Новгороде.