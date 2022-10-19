На каких условиях России выгодно продлить зерновую сделку

И Запад, и Украина, и Турция всячески дают России понять, что очень хотели бы продления так называемой зерновой сделки – соглашения по вывозу зерна из украинских портов. Однако фактически во время выполнения текущего соглашения Россия была обманута. Стоит ли поддерживать этот договор – и если да, то на каких условиях?

Зерновая сделка при ее продлении затронет в том числе экспорт российского продовольствия и удобрений – Вашингтон не намерен чинить препятствий этим поставкам Москвы. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщила во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. «Мы ясно давали понять, что санкции США не распространяются на российское зерно и российские удобрения. И мы продолжим ясно давать это понять», – заверила сотрудница Госдепа.

Ранее в тот же день уже поступала информация о том, что США дают гарантии: Запад не будет строить преграды для вывода российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Правда, эти сведения поступили через третьи руки. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил во вторник, что получил упомянутые гарантии от советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, передает A Haber.

«На вывоз российского зерна санкций нет. Но компании не хотят заниматься этим бизнесом, потому что боятся вторичных санкций, – указал Калын. – Я отдельно отметил этот вопрос с нашим американским собеседником Салливаном: «Вы должны дать гарантии России, что отгрузка агропродукции будет проходить гладко». Он сказал, что США дают такую гарантию. В настоящее время ведутся переговоры с ООН. Мы также на связи и с ними».

Показательно, что в этот же день глава российского Союза экспортеров зерна (СЭЗ) Эдуард Зернин сказал ТАСС: конкурентоспособность нашей продукции повышается на фоне исчерпания запасов в других странах. «Мы надеемся, что это подстегнет спрос на российское зерно», – отметил глава СЭЗ. При этом он посетовал: российским поставщикам в рамках заключенной в июле зерновой сделки до сих не удалось решить существующие проблемы с фрахтом, страховкой, расчетами с покупателями и торговым финансированием.

Примерно такое же послание российская сторона донесла и до представителей ООН. В понедельник РИА Новости сообщило об итоге переговоров замглавы Минобороны генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Москве. Черноморская зерновая сделка может быть продлена только при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей.

Тем временем до окончания сделки остается совсем немного времени, которого вряд ли хватит для исправления ситуации,

сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Лично я не верю, что Запад выполнит все условия нашего соглашения. Если даже США дают гарантии, то плутовство по зерновой сделке идет от ЕС, хотя приказ так себя вести Брюсселю дал Вашингтон», – сказал собеседник.

Напомним о сути и условиях сделки, а также о том, почему качество ее исполнения не устраивает Москву. 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Украина подписала свою часть соглашения с Турцией и ООН. Зерновая сделка заключена на срок 120 дней, до ноября, с возможностью продления.

Стамбульский меморандум подразумевает: ООН подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Также прописан механизм вывоза зерна из трех подконтрольных Украине черноморских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Россия обязуется не препятствовать проходу балкеров (сухогрузов с зерном) из этих портов.

В рамках меморандума четырьмя его сторонами – Россией, Турцией, Украиной и ООН – создан Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Он предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Этот пункт соглашения стал предметом обсуждения, когда стало известно, что из Одессы морем в Болгарию была доставлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту. Владимир Путин предупреждал: если выяснится, что груз был доставлен зерновозом, то это поставит под вопрос существование гуманитарных коридоров в рамках зерновой сделки.

Москва, напомним, и ранее высказывала общие претензии к качеству исполнения Стамбульской зерновой сделки. Во-первых, как констатировал президент Путин, практически всё зерно, вывозимое с Украины, было направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза.

Во-вторых, санкции с наших удобрений и продовольствия сняты лишь формально, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют, указывал Путин. «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – отмечал российский лидер. Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.

«В продлении зерновой сделки на сегодняшний день большого смысла нет, потому что часть, касающаяся отмены незаконных рестрикций в отношении тех же российских поставщиков удобрений и другой продукции, не была выполнена, – уверен сенатор Климов. – Решение другой задачи сделки – обеспечение зерном развивающихся стран для снятия напряжения на продовольственных рынках – также почти не заметно. А продлевать сделку ради потакания Евросоюзу тоже не очень правильно».

«Сомнительна выгода от сделки, по результатам которой Запад получал зерно, Киев получил за него деньги, а мы получали обещания. Я боюсь, что нам во второй раз пытаются продать обещания», – соглашается глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан.

Даже если обещания будут даны и формализованы, препоны для поставок нашей сельхозпродукции на мировой рынок сняты не будут, отмечает собеседник. «Проблемы с ограничениями на вывоз зерна состоят в том, что они – неписаные, – объясняет Лизан. – Нет никакого санкционного пакета против российского зерна. Но есть санкции против российских банков, против российской финансовой системы в целом. А далее возникает то, что специалисты по санкциям называют over-compliance – «чрезмерным соблюдением требований», проще говоря – перестраховкой, расширительным толкованием санкций».

Банки не хотят связываться с Россией, не хотят кредитовать покупателей нашего зерна, страховые компании не хотят страховать российские суда или вообще суда, которые перевозят зерно из России. «Таким образом, можно, конечно, пообещать санкции отменить, но писаной формы они не имеют, – вновь указал Лизан. – Значит, необходимо издавать какие-то разъясняющие документы, например, директиву на уровне Евросоюза, что мы разрешаем страховым компаниям работать с российскими поставщиками зерна, перевозчиками и так далее. Но послушаются ли страховщики?».

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Иная ситуация с экспортом удобрений, продолжает Лизан. «Да, США сняли некоторые ограничения на закупки своими же фермерами удобрений из России. Но ограничения по удобрениям и так бы неизбежно сняли», – заметил эксперт. Сняли бы в первую очередь потому, что при производстве азотных удобрений необходим водород – который, в свою очередь, получают из природного газа, пояснил собеседник. «Газ составляет 70-80% себестоимости, а доступного газа сейчас за пределами России нет, – рассказал Лизан. – Даже канадские фермеры (а Канада не снимала 35-процентную импортную пошлину на ввоз наших удобрений) все равно закупают именно российскую продукцию». Таким образом, и здесь какое-то формализованное решение со стороны властей Запада вряд ли как-то повлияет на ситуацию, делает вывод эксперт.

По сути, продление зерновой сделки нужно и выгодно не Москве, а Киеву, подчеркивает Лизан. «Планируется продлить сделку не на 120 дней, а сразу на год. Второе – включить в сделку еще и порт Николаева», – указывает эксперт. В данном случае в выигрыше оказываются владельцы николаевской сельскохозяйственной компании «Нибулон», отметил аналитик. «В любом случае Киев хочет заработать еще больше денег на вывозе сельхозпродукции, и зарабатывать весь год. А нам-то что с того?».

«Зерновую сделку продлевать не стоит хотя бы потому, что она сбивает цену на наше зерно на мировом рынке. Соглашаясь на поставку украинского зерна вместо российского, мы уже сбили цену на нашу продукцию», – подчеркивает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «По факту зерно с Украины вывозят, на этом основании на мировом зерновом рынке оптимизм, упали цены», – также указал Лизан.

Экономист отмечает: дискуссия вокруг продления зерновой сделки активизировалась после беседы Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Два президента сообщили, что Россия и Турция будут вдвоем продавать российское зерно в бедные страны, вне рамок зерновой сделки. «И тут же в американском издании Politico появляется материал с представителем ООН, который отвечает за зерновую сделку, в Москву эмиссары потянулись, и в Киеве сказали, что сделка классная, надеемся ее продлить», – заметил Лизан. По его мнению, для России «надежнее возить это зерно вместе с турками». «Тем более турки в этом деле зарабатывают – им все равно, с кем иметь дело, с Украиной или с нами. Но с нами надежнее, объемы выше, гарантий больше, мороки меньше», – отметил эксперт.

Иного мнения придерживается депутат Делягин – он полагает, что не следует делать ставку на двустороннее взаимодействие с Турцией по зерновому вопросу. «Москва с Анкарой партнеры, но не союзники, и превращать Турцию еще и в зерновой хаб, помимо газового, России не особо интересно с экономической позиции», – считает депутат.

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