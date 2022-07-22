Украина подписала «продуктовую сделку» с Турцией и ООН

Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН, сообщил в пятницу помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Как сообщил Подоляк, Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.

«Относительно стамбульского договора «о вывозе зерна». Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).

Подоляк добавил, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия России в украинских портах.

«Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в наших портах», – заявил он.

Подоляк уточнил, что проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.

Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.

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