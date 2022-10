Почему арабы помогают России Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу 13 октября 2022, 11:00

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Федеральная служба безопасности раскрыла организатора и исполнителей теракта на Крымском мосту – ответственность возложена на главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. ФСБ выяснила и маршрут перемещения взрывного устройства, сработавшего на мосту 8 октября. Отдельный интерес представляет первый этап этого перемещения. В начале августа опасный груз общим весом больше 22 тонн, закамуфлированный под рулоны со строительной пленкой, перевезли из морского порта Одессы по Черному морю и далее по Дунаю в болгарский речной порт Русе, расположенный в глубине материка. «Мы видим грубейшее нарушение «зерновой сделки». Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, – это очевидное нарушение соглашения», – подчеркнул замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. Напомним, что 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Украина подписала свою часть соглашения с Турцией и ООН. «Зерновая сделка» заключена на срок 120 дней, до ноября, с возможностью продления. По условиям соглашения, для наблюдения за выходом судов с Украины в Стамбуле действует Совместный координационный центр (СКЦ) с участием России, Турции и Украины. Главное, на что следует обратить внимание: СКЦ вменяется в обязанность досмотр судов, что должно исключить провоз военных грузов. Но тонкость в том, что досмотр осуществляется лишь на входе и выходе из Черного моря. Группы СКЦ, которые ведут досмотр, работают в гаванях в районе турецких проливов Босфор и Дарданеллы. Но корабль со взрывчаткой «свернул» гораздо раньше. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, судно, вышедшее из Одессы в Русе, двигалось каботажным курсом вдоль берега моря, а затем зашло в Дунай, где проследовало по румынской территории до болгарского порта. Украина поддерживает активное судоходство по Дунаю (которое, впрочем, страдает от украинских же мин, установленных в начале СВО у Одессы и дрейфующих к дунайской дельте). Главное, что судно, шедшее из Одессы в Русе, не подлежало проверке турецкими наблюдателями в рамках «зерновой сделки». «Такие лайбы, которые идут вдоль побережья, мы не можем проверять. Тем более если судно шло под болгарским флагом. Две сопредельные страны НАТО, Румыния и Болгария, этим пользуются», – заметил военный эксперт Василий Дандыкин. Согласно Стамбульским договоренностям, «вся деятельность в украинских территориальных водах ведется под властью и ответственностью Украины» (пункт C «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов»). На этом пункте, исключающем внешний контроль, делает акцент украинская сторона. Благодаря отсутствию контроля груз был доставлен в Болгарию, а оттуда в Грузию по морю как транзитный в Армению. Груз был опломбирован и не подлежал болгарскому или грузинскому таможенному досмотру. Возможности проконтролировать передвижение судна по Черному морю из Одессы до дунайского устья у России не было. Во многом это связано с теми же продуктовыми соглашениями. В июне в качестве жеста доброй воли Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, который занимает стратегически важное положение примерно в 35 км к востоку от устья Дуная. От Одессы до Змеиного около 120 км, причем вблизи острова проходит маршрут до болгарской Варны и других портов западного Причерноморья. «Мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – передавало РИА «Новости» заявление Минобороны России по поводу вывода наших военных с острова. После эвакуации гарнизона со Змеиного Украина и возобновила судоходство по Дунаю. «Военная разведка Украины четко рассчитала – почему бы не воспользоваться ситуацией, когда одесский порт разблокирован, а с Болгарией сделки продолжают заключаться в области строительства и так далее. Чем не удобный момент? То, что порты были разблокированы, спокойно используется для проведения подобных операций», – сказал в эфире «Соловьев Live» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Теоретически украинская военная разведка вполне могла бы задействовать и сухогруз с зерном, идущий в сторону Стамбула, заметил глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан. «Взрывчатку также могли перегрузить на рейде, отключив транспондер. После этого его включить – и судно пошло в Стамбул, где на него поднялись представители ООН, России и Турции и проверили сухогруз на предмет любых запрещенных предметов, включая взрывчатку и оружие», – заметил Лизан. Изменить режим действия «зерновой сделки» – например, так, чтобы Турция (как гарант Стамбульских соглашений) получила бы возможность досматривать суда не в Босфоре, а непосредственно после выхода из украинских портов – будет проблематично, полагает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Можем ли мы в рамках «зерновой сделки» обязать Турцию досматривать все суда, выходящие из территориальных вод Украины, проверять все корабли? Думаю, это будет очень трудно – Анкара сама на это не факт, что согласится, – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД. – К тому же перед этим Турция будет проводить консультации со своими союзниками по НАТО, и все это будет очень долго». «Тем не менее это явно должно стать темой для переговоров России и Турции в самом ближайшем будущем. Поскольку на российской территории был совершен теракт, в котором оказались задействованы причерноморские страны», – отметил собеседник. По мнению Багдасарова, следует идти дальше и поднять вопрос о прекращении «зерновой сделки» (срок действия которой, добавим, и без того истекает в ноябре). Эксперт напомнил, что Россия не раз критиковала качество исполнения этих соглашений, Владимир Путин указывал, что в беднейшие страны, которые должны быть адресатами поставок, поступает от 3% до 5% всех вывозимых продуктов. «В этой «зерновой сделке» заинтересован ряд стран – та же Турция как посредник. Понятно, что Реджеп Тайип Эрдоган, получая это зерно, немного подравнивает свой рейтинг в канун выборов, намеченных на следующий год. Нам зачем эта зерновая сделка?» – задался вопросом эксперт. «Решение о выходе из «зерновой сделки» после вскрывшихся обстоятельств будет принимать руководство нашей страны. Вместе с тем очевидно, что Запад в лице США, ЕС и ООН не выполнил своих обязательств в рамках сделки», – в свою очередь отметил сенатор Константин Долгов, бывший уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права и заместитель российского постпреда при ООН. На эту тему Но если предположить, что Россия выйдет из сделки, то далее будет довольно сложно вернуть контроль над островом Змеиный и северо-западом Черного моря в целом, считает Бартош. «Что касается контроля акватории в районе Змеиного, то российские военные могут остановить какое-то судно для досмотра, но это будет международный скандал, поскольку у нас нет международного мандата на такие действия. Взять военными средствами эту зону тоже будет нелегко, ведь она простреливается украинскими средствами противокорабельной борьбы – мобильными, замаскированными, – указывает эксперт. – Они не подавлены, и если б мы могли, наверное, атаковали бы их ранее. В общем, военно-политическое руководство РФ не будет рисковать жизнями моряков, чтобы попытаться взять контроль акватории в районе этого острова». «Отмена «украинской зерновой сделки» означает морскую блокаду Одессы и потенциальную подготовку к ее штурму», – ранее отметил в Telegram-канале политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов. Установление контроля над Одессой как одной из потенциальных целей российской операции упоминают и западные эксперты. В конце сентября американское издание The National Interest отмечало, прогнозируя возможный ответ России на продвижение ВСУ в Харьковской области: «Москва может начать контрнаступление, сосредоточившись на взятии черноморского порта Одессы. Этот город – последний выход Украины к Черному морю, и его захват фактически сделает Украину сугубо сухопутной страной. Это также даст России мертвую хватку на главном жизненно важном экономическом пути Украины, поскольку большая часть киевского экспорта и импорта проходит через Одессу. Потеря этого города станет для Украины колоссальным экономическим и психологическим ударом».

По мнению The National Interest, «учитывая, что Россия перебросила значительное количество войск и вооружений с востока Украины на юг еще до наступления Киева на востоке», существует высокая вероятность того, что Одесса теперь является главной целью ВС России.