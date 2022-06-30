Россия превратила Змеиный в ловушку для ВСУ

Минобороны РФ вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Таким образом планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины. Какое значение этот шаг имеет с военной и политической точек зрения?

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – с таким заявлением Минобороны России выступило в четверг.

Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем ценен остров Змеиный. Небольшой, площадью всего 0,205 кв. км, лишенный деревьев островок, находящийся близ украино-румынской морской границы – стратегически важный объект в северо-западной акватории Черного моря. Эксперты отмечают, что с его территории удобно контролировать судоходные пути в этом регионе. Более того, его расположение позволяет следить за подходом судов со стороны юго-восточной части моря – из Турции к Одессе, Очакову и Николаеву.

Удержание Змеиного также позволяет контролировать устье Дуная и прибрежную акваторию на юге Одесской области. С острова можно отслеживать воздушное и морское пространство, засекать проникновение самолетов и кораблей.

Неудивительно, что во времена СССР здесь находилась радиолокационная рота ПВО. Контроль ВСУ над островом стал бы настоящей угрозой для российского Черноморского флота за счет наличия у тех американских противокорабельных крылатых ракет «Гарпун».

Вплоть до 24 февраля на Змеином располагался украинский военный гарнизон – пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты, всего около ста человек. Однако после предупреждающего огня российских кораблей 82 бойца просто сдались в плен. На острове разместился небольшой гарнизон российской армии. И вот именно на него с 7 по 9 мая были брошены силы украинского воздушного и морских десантов.

Были сведения, что приказ об атаке на Змеиный «отдавал лично Зеленский и требовал добиться «медийного результата» к 9 мая. По уже подтвержденной информации, Валерий Залужный и его Генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники. Финалом этой акции должно было быть совместное заявление британского премьера Джонсона и Зеленского о так называемой перемоге.

На деле же события развивались следующим образом – Украина сформировала ударную десантную группировку, состоящую из десятков летательных аппаратов, прежде всего БПЛА «Байрактар ТБ2». Их действия прикрывали вертолеты морской авиации ВСУ, а также истребители МиГ-29 и Су-27. Десант высаживался на последних оставшихся у ВМФ Украины катерах «Кентавр». В результате Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов, 30 беспилотников, три катера с десантом на борту и около 150 человек личного состава.

На этом ВСУ останавливаться не стали и уже спустя месяц предприняли очередную попытку штурма Змеиного. Представитель Минобороны Игорь Конашенков называл произошедшее безумием.

ВСУ рассчитывали нанести по острову массированные воздушные и артиллерийские удары «с последующей высадкой десанта и его захватом». В налете участвовали более полутора десятков украинских ударных и разведывательных беспилотников. Наведение боевых дронов осуществляли два БПЛА турецкого производства «Байрактар ТБ-2». Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Тузлы (Одесская область) и Очакова (Николаевская область). Контролировали же происходящее американцы.

Планы массированной атаки с воздуха по острову, за которой должна была последовать высадка десанта, потерпели фиаско. «Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный», – сообщил тогда Конашенков, добавив, что в результате противник отказался от десантирования.

Эксперты уверены, что Россия не просто так отвела гарнизон с территории этого островка. «Можно предположить, что из данных разведки стало известно: ВСУ готовили масштабный удар по этому острову, который отразить наличными силами было бы сложно. Не исключено, что предполагалось использование поставленных Западом французских самоходных артиллерийских установок CAESAR», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что эти САУ были развернуты на острове Кубанский, расположенный в Одесской области близ устья Дуная, в 36 километрах от Змеиного. «Подобные удары по острову грозили потерей личного состава, потому было принято такое решение», – отметил эксперт.

Схожее мнение высказал и источник Telegram-канала «Рыбарь», который указывает: после переброски в Одесскую область артиллерийских установок CAESAR и оперативно-тактических комплексов «Точка-У» плотность артиллерийского огня со стороны одесского побережья кратно возросла, поэтому и было решено эвакуировать военнослужащих ВС России со Змеиного. «Следующий этап битвы за остров Змеиный – это уничтожение морского и воздушного десанта ВСУ на подступах», – считает источник.

«Если руководство Российской Федерации приняло такое решение – значит, оно правильное. Взвешены все за и против. И с учетом обвинений в адрес России, что мы чуть ли ни устраиваем мировой голод, решено не препятствовать вывозу зерна», – отмечает крымский сенатор Сергей Цеков. По его оценке, «это решение продуманное, выверенное и действительно демонстрирует всем, кто кричит, что мы не даем вывозить зерно, что с нашей стороны препятствий нет».

С ним солидарен и член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Москва таким образом отреагировала на утверждение ООН о том, что мы препятствуем вывозу зерна с Украины. То есть наша страна сейчас снимает градус напряженности, принимая во внимание выводы организации», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Ну а в дальнейшем необходимо не допустить размещения там гарнизона ВСУ»,

– добавил эксперт. Он также отметил, что дальнейшие шаги по разминированию акватории должны предпринимать уже в ООН. «Именно ООН обращалась к Москве с просьбой обеспечить беспрепятственный вывоз зерна с Украины. Раз они об этом попросили, то им и гарантировать определенный статус острова, в том числе в вопросах повторной милитаризации», – пояснил собеседник. «При этом стоит понимать, что Россия имеет все необходимые возможности для контроля этой территории, а также вопроса вывоза продовольствия, со стороны Крыма. Так что мы просто демонстрируем свою готовность учитывать мнение ООН», – акцентировал Бартош.

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Кроме того, как считают эксперты, ВС России удалось создать на Змеином ловушку, в которую украинское командование направляло своих солдат как минимум дважды. И оба раза – безуспешно.

Такой же риск сохраняется для ВСУ в будущем: если Зеленский или его советники потребуют от военнослужащих Украины десантироваться на остров – они будут элементарно уничтожены прицельными выстрелами ВС России. Таким образом сейчас остров оказался в так называемой серой зоне, но что наиболее важно – Змеиный остается под огневым контролем ВС России.

«Если говорить про политическое видение ситуации, то можно предположить, что ВС РФ были выведены с острова Змеиный в обмен на разблокировку Калининграда и возможность возобновления транзита в самый западный регион России. Но это лишь предположение», – сказал политолог Владимир Корнилов. «Впрочем, со временем мы можем вернуться на остров при необходимости – когда вернемся и освободим Одессу. Россия еще пройдется по суворовским местам и обезопасит этот район», – подытожил Корнилов.

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