Зачем Украина упорно атакует Змеиный остров

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21 июня, вторник  |  Последнее обновление — 23:47  |  vz.ru
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Как море поможет России победить в санкционной войне с Западом

Морские перевозки жизненно важны для обеспечения целого ряда регионов России Эрик Романенко/ТАСС
России необходим масштабный торговый и рыболовный флот, заявляет целый ряд российских руководителей. Насколько значимы сегодня для нашей страны морской транспорт и морская торговля, в каком положении они оказались после начала санкционной войны с Западом – и каким образом они способны помочь России выиграть эту войну? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море

Эксперты не исключают повторения атак Киева на российские буровые платформы в Черном море Павлишак Алексей/ТАСС
Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлена. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры могут последовать со стороны России?  Подробности...
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Почему главный русофоб Польши ушел в отставку

В 2018 году Качиньский обещал уйти из политики. Но передумал Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
«Подлинный правитель Польши», «крестный отец польских консерваторов», «автор безумных польских амбиций». Так эксперты описывают Ярослава Качиньского, ушедшего в отставку с поста вице-премьера и куратора силового блока в правительстве Польши. Что стало причиной решения и как оно отразится на внешнеполитическом курсе Варшавы, объявившей русофобию «мейнстримом»? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Российская публика лучше российских творцов

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Многим нашим творцам, хотят они того или нет, придется наконец-то познакомиться с отечественной публикой. И нашим творцам во всех культурных жанрах придется еще постараться, чтобы заслужить ее внимание. Подробности...
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Россия успела соскочить с Болонской системы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В XI веке открылась первая высшая школа в Италии – университет в Болонье. Университетом в классическом понимании назвать его трудно. Это была шумная ватага студентов, не имевшая пристанища и крыши над головой, которая сама искала себе преподавателей. Подробности...
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Возвращая Украину, мы возвращаем свое

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Киев за прошедшие десятилетия продемонстрировал свою государственную несостоятельность и, хуже того, позволил Западу превратить себя в угрозу для России. Мы были просто обязаны (как любая сила с работающим инстинктом самосохранения) реализовать свое право на самозащиту. Подробности...
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Британия против России: глобальная война

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Зачем Украина упорно атакует Змеиный остров

    Маленький клочок суши имеет огромное стратегическое значение
    		   21 июня 2022, 22:45
    Фото: Maxar Technologies/REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков,
    Дарья Волкова

    Вторая попытка ВСУ отбить черноморский остров Змеиный потерпела неудачу, хотя на сей раз Киев задействовал турецкие беспилотники, подверг остров массированному обстрелу ракетами и артиллерией. Но ни одно из средств поражения не достигло цели. Эксперты предрекают повторение атак ВСУ. Почему для Киева так важен этот маленький скалистый островок и как российским военным обезопасить этот уязвимый плацдарм?

    На этой неделе киевский режим во второй раз – после майской безуспешной атаки – попытался овладеть стратегически важным островом Змеиный, расположенным в 35 км от побережья Одесской области и в 120 км собственно от Одессы. Нынешняя попытка, которую представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал безумной, имела место в понедельник около пяти часов утра.

    Вооруженные силы Украины рассчитывали нанести по острову массированные воздушные и артиллерийские удары «с последующей высадкой десанта и его захвата», пояснили в Минобороны. В налете участвовали более полутора десятков украинских ударных и разведывательных беспилотников. Наведение боевых дронов осуществляли два БПЛА турецкого производства «Байрактар ТБ-2».

    Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Тузлы (Одесская область) и Очакова (Николаевская область). «Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», – сообщил Конашенков.

    Операцию украинских военных контролировали американцы. В воздушном пространстве в районе острова Змеиный был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk RQ-4. По информации РИА «Новости», за несколько дней до попытки украинских войск завладеть островом, коммерческие спутники США Worldview-3 и Worldview-1 фотографировали его. Первый произвел съемку 14 июня, а второй – 17-го.

    Показательно, что те же самые американские спутники фотографировали район буровых платформ «Черноморнефтегаза», по которым тогда же, утром в понедельник, был нанесен удар противокорабельными ракетами и «Байрактарами» ВСУ. 

      

    Планы массированной атаки с воздуха по острову, за которой должна была последовать высадка десанта, потерпели фиаско. «Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный», – сообщил Конашенков, добавив, что в результате противник отказался от десантирования.

    «Есть основания полагать, что в Очакове мы уничтожили плавсредства, на которых украинские военные собирались высаживаться на остров», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. По его словам, после того, как средства нападения были нейтрализованы, российская сторона 14 ракетами нанесла удары по центрам управления в Одессе и Очакове.

    «Со стороны Украины сейчас будут только вестись постоянные обстрелы Змеиного, потому что они получили американские противокорабельные ракеты «Гарпун» – этими ракетами они будут обстреливать все суда, которые будут подходить к острову. Нам придется вести контрбатарейную борьбу за этот остров. Больше пока мы ничего сделать не сможем», – заключил эксперт. 

    «ВСУ продолжат пытаться захватить Змеиный, будет и третья, и четвертая атака»,

    – также прогнозирует капитан 3-го ранга запаса, военный эксперт Максим Климов. По его мнению, «ВСУ будут долбить по Змеиному дальнобойной артиллерией, но в этом нет ничего страшного». «Мы лучше будем знать, в какую точку они будут бить, чем они будут вести огонь по неожиданным для нас местам. Мы вовремя захватили Змеиный. Он не совсем удобен нам для удержания, но у нас есть для этого силы», – подчеркнул собеседник.

    Чем ценен Змеиный

    Небольшой – площадью всего 0,205 кв. километра, лишенный деревьев островок, находящийся близ украино-румынской морской границы – стратегически важный объект в северо-западной акватории Черного моря. «Отсюда хорошо контролировать все судоходные пути в этом регионе. Мимо него не пройдет не замеченным ни один пароход, корабль, судно с Украины в Румынию, Болгарию и обратно. Также с острова удобно контролировать подход судов со стороны юго-восточной части моря, то есть из Турции к Одессе, Очакову, Николаеву», – пояснил Гундаров.

    Удержание Змеиного также позволяет контролировать устье Дуная и прибрежную акваторию на юге Одесской области. С острова можно отслеживать воздушное и морское пространство, засекать проникновение самолетов и кораблей. Неудивительно, что во времена СССР здесь находилась радиолокационная рота ПВО.

    Если бы ВСУ продолжали удерживать остров, это позволило бы Украине угрожать российскому Черноморскому флоту благодаря американским противокорабельным крылатым ракетам «Гарпун», указывает Климов.

    «Новая модификация «Гарпуна» фактически достреливает со Змеиного до выхода из Севастополя.

    Если на Змеином становятся батареи противокорабельных ракет – Севастополь оказывается в зоне обстрела», – пояснил собеседник.

    Неудивительно, что уже на следующий день после начала специальной военной операции остров был занят силами Черноморского флота. На тот момент на Змеином находился лишь украинский пограничный гарнизон численностью около 80 человек (напомним, взятых в плен пограничников позже обменяли на пленных российских военных). По оценке военных экспертов, оперативное занятие острова упредило его превращение в опорный пункт противника.

    Как обезопасить островной плацдарм

    «В экспертном сообществе звучали предложения оставить остров, что он якобы не нужен и что его неудобно удерживать, – отметил Климов. – Но Змеиный однозначно надо удерживать. Судя по спутниковым снимкам, произошло значительное укрепление наших сил».

    «Остров является хорошим местом для размещения средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Поэтому он ценен с военной точки зрения», – указал Гундаров.

    По мнению Климова, для усиления обороны острова нужно «строить долговременные и прочные сооружения». С точки зрения усиления ПВО и группировки Россия «все делает правильно». «Остров – хорошая площадка с точки зрения высадки и проведения десантной операции», – отмечает Климов. Как в свою очередь указывает Гундаров, Змеиный будет оставаться в уязвимом положении до тех пор, пока «проблема не будет решена сама собой» – со взятием Одессы и Николаева.

    «Но это станет возможно только после того, как будут решены главные стратегические задачи на востоке. А именно, после того как будет полностью окружена группировка в Лисичанске, там сейчас порядка семи-восьми тысяч националистов находится, когда будет уничтожена группировка в районе Донецка, которая сейчас обстреливает постоянно город», – рассказал Гундаров.

    «Вот после этого можно будет говорить о Николаеве. Как только он будет взят – это ключ к Одессе. Что даст, в свою очередь, нам выход к Приднестровью, мы сможем поддержать пророссийскую администрацию и сдержать Молдову от ее вступления в Румынию», – добавил он.

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