Минобороны сообщило о провале новой попытки захвата острова Змеиный Украиной

Накануне около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата.

В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.

Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.

Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», – сообщил Конашенков.

«Российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены.

Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный.

Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.

После 8 утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1», – напомнил Конашенков.

В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.

В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2».

На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.

Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области», – подытожили в Минобороны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море.